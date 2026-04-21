Christian Domínguez se reencuentra con su hija y Melanie advierte: “Espero no la utilice para limpiar su pésima imagen como padre”

Melanie Martínez se pronuncia tras la audiencia con Christian Domínguez y cuenta cómo se dio el reencuentro entre el cantante y su hija. La empresaria enfatiza la buena educación de su hija y aclara que el problema es únicamente entre los padres. Video: TikTok @marcomontenegroga

El reencuentro entre Christian Domínguez y su hija Camila, después de casi un año de distanciamiento, ha generado múltiples reacciones y ha sido tema central en la farándula peruana. Melanie Martínez, madre de Camila, ofreció detalles sobre cómo se produjo este acercamiento y expresó sus reservas sobre las verdaderas motivaciones del cantante.

Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez y Melanie Martínez, había revelado en octubre de 2025 que llevaba cuatro meses sin hablar con su padre. En aquella ocasión, la joven utilizó un ‘live’ en sus redes sociales para exponer la falta de contacto y apoyo emocional, señalando que la ausencia paterna no era un hecho aislado sino un patrón a lo largo de su vida.

Camila expresó que la presencia de Karla Tarazona en la vida de Christian Domínguez había coincidido, en varias oportunidades, con periodos de lejanía y falta de comunicación. Estas declaraciones causaron revuelo debido a la imagen pública de Christian Domínguez, quien se había presentado como un padre ejemplar.

La joven, no obstante, fue clara al subrayar que la relación con su padre había sido distante desde su infancia y que la ausencia no se limitaba a episodios recientes.

Melanie Martínez se defiende de las acusaciones de maltrato psicológico por parte de Christian Domínguez y su abogado. La actriz asegura que su único fin es proteger a su hija de los ataques que ha recibido y cuestiona la cercanía del cantante con personas que le han hecho daño. Video: TikTok @marcomontenegroga

El acercamiento en medio de la denuncia a Melanie Martínez

En las últimas semanas, la situación familiar volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que Christian Domínguez denunciara a Melanie Martínez por presunto maltrato psicológico. Según Martínez, la denuncia se basa en la promoción de su emprendimiento de helados y en la reciente canción que grabó junto a Pamela Franco.

Domínguez alegó que estas acciones le causaban depresión y ansiedad, además de acusarla de alienación parental, una acusación que, según Martínez, ya fue archivada tras una evaluación multidisciplinaria que desestimó cualquier tipo de manipulación.

Melanie Martínez explicó que el acercamiento entre Christian Domínguez y Camila se produjo en medio de esta nueva acción legal, pero insistió en que nunca le impidió al cantante tener contacto con su hija. “Si esto ha servido para que él se pueda acercar a su hija, me parece perfecto, ya que nunca se le impidió, y esto es prueba de ello”, declaró a la prensa.

La cantante, sin embargo, expresó su preocupación de que el cantante utilice este acercamiento para mejorar su imagen pública como padre. “Solamente espero que no esté utilizando esto para limpiar la pésima imagen como padre que se ha ganado él solo por sus propias acciones y no esté utilizando nuevamente a mi hija y que le vuelva a lastimar el corazón”, enfatizó Martínez.

El reencuentro entre Christian Domínguez y su hija Camila ocurre tras casi un año de distanciamiento y un proceso legal expuesto mediáticamente.

¿Cómo fue el encuentro entre Christian Domínguez y su hija Camila?

Martínez brindó detalles sobre cómo se dio el reencuentro entre padre e hija, aclarando que fue una interacción breve y respetuosa. “Mi hija es una muchacha muy educada. Yo he educado muy bien a mis hijos y siempre les he inculcado el respeto hacia los mayores y también hacia su padre”, relató.

La artista explicó que, aunque la relación entre ella y Domínguez sigue siendo tensa, ha procurado que Camila mantenga una actitud respetuosa, sin dejar de poner sus propios límites.

La cantante aclaró que no estuvo presente durante la conversación entre padre e hija: “Fue él quien la llamó para hablar y ella se acercó a su papá con mucho respeto. No sé qué han hablado, porque yo me hice a un lado. Eso ya es netamente que les compete a ellos”.

Por su parte, Christian Domínguez se mostró reservado sobre los detalles del acercamiento con su hija, aunque admitió estar contento por el reencuentro. “Para mí, son cosas bonitas, me las voy a guardar para mí, porque estoy contento por algo que ha pasado, que nos queremos y eso me trae alegría”, indicó el cantante.

El cantante Christian Domínguez rompe su silencio para habla por primera vez sobre el reciente acercamiento con su hija. Aunque prefiere mantener los detalles en privado, asegura estar muy feliz por lo sucedido. Video: TikTok @marcomontenegroga

El líder de la Gran Orquesta Internacional negó que existieran discusiones o gritos durante la diligencia judicial reciente con Melanie Martínez y aseguró que su prioridad es la salud emocional de sus hijos.

“Yo soy incapaz de quitar el trabajo a alguien, menos si son la mamá de mis hijas, jamás. Siempre le voy a desear lo mejor porque son la mamá de mis hijas”, afirmó. Domínguez también declaró que hará lo que sea necesario por sus hijos y que siempre buscará el perdón de Camila.

El proceso legal entre Christian Domínguez y Melanie Martínez

A pesar del acercamiento, el proceso judicial entre Melanie Martínez y Christian Domínguez sigue en curso, sin acuerdos hasta el momento. La defensa de Martínez ha presentado informes psicológicos y resoluciones que descartan la alienación parental y el maltrato por parte de la artista.

Melanie Martínez detalla la denuncia por maltrato psicológico que le interpuso Christian Domínguez, mencionando que la acusa de causarle depresión y ansiedad por sus helados y una canción. La empresaria se defiende y se quiebra al hablar del bienestar de su hija. Video: TikTok @marcomontenegroga

Los abogados de Domínguez, por su parte, insisten en que existe una violencia psicológica sistemática en su contra. Martínez, visiblemente afectada durante sus declaraciones, remarcó que su mayor preocupación es el bienestar emocional de su hija y que no permitirá que la situación siga lastimando a la menor. “Lo único que quiero es que mi hija esté bien y que no la sigan lastimando”, concluyó.

El reencuentro entre Christian Domínguez y su hija Camila se produce tras meses de distancia y en medio de un proceso legal con gran exposición mediática. Mientras la joven se ha mostrado abierta a retomar el vínculo, Melanie Martínez insiste en que la prioridad debe ser la estabilidad emocional de la menor y que las acciones del cantante no deben estar guiadas por intereses de imagen personal.