Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: “Me parece innecesario”

Christian Domínguez se molestó al saber que Pamela Franco habló de la conducción de su hija. Arriba Mi Gente

Christian Domínguez manifestó su incomodidad en televisión nacional tras enterarse en vivo de que Pamela Franco, su expareja y madre de su hija, dio a conocer públicamente la condición de la menor. El cantante fue sorprendido durante su participación en el programa ‘Arriba mi gente’, donde los conductores le informaron sobre las declaraciones realizadas por Franco en una reciente entrevista con Andrea Llosa en Panamericana Televisión.

El lunes 20 de abril, Pamela Franco ofreció una entrevista en la que abordó temas personales vinculados a su relación pasada con Domínguez. En la conversación, la cantante decidió revelar por primera vez que la hija que comparte con el líder de la Gran Orquesta Internacional fue diagnosticada con autismo. La intérprete describió el proceso de aceptación y acompañamiento como uno de los retos más importantes de su vida, y compartió su experiencia con la intención de visibilizar la realidad de muchas madres en situaciones similares.

Christian Dominguez rechaza revelación de Pamela

La confesión de Franco generó una rápida reacción en los medios y en redes sociales. Horas después, Domínguez se presentó en un programa matutino y mostró su descontento al enterarse, en directo, de que la condición de su hija había sido expuesta sin su consentimiento previo. El cantante expresó su desacuerdo con la decisión de su expareja y enfatizó que no fue consultado ni informado antes de la emisión de la entrevista.

“No se me informó, no se me informó que se iba a dar. Tenía entendido que esto es un tema de dos, los dos tenemos que estar de acuerdo con eso o por lo menos avisarnos, pero no me dijo nada”, declaró Domínguez, visiblemente molesto. El artista recalcó la importancia de manejar estos asuntos de manera privada y familiar, considerando que la exposición pública puede afectar el entorno de la menor.

Christian Domínguez se molestó al saber que Pamela Franco habló de la conducción de su hija. Arriba Mi Gente

Durante su intervención en ‘Arriba mi gente’, Domínguez insistió en que no se trata de ocultar la condición de su hija, sino de abordarla de manera natural y sin necesidad de convertirla en un tema mediático. “Me parece innecesario haber dicho la condición de nuestra pequeña, no para tener que ocultarlo, porque eso jamás ha pasado, sino porque con eso tú tienes que convivir de la manera más normal. Es poder salir a la calle, ir a almorzar de lo más normal. Es una condición y punto, no es necesario salir en televisión a contarlo”, señaló.

Las declaraciones de Pamela Franco

Pamela Franco, por su parte, sostuvo en la entrevista que el diagnóstico de autismo no representa una enfermedad, pero reconoció que el proceso de asimilación puede resultar complejo para muchas madres. Durante la conversación con Andrea Llosa, Franco se mostró conmovida al relatar sus vivencias personales y la manera en que ha enfrentado los desafíos cotidianos junto a su hija. “No es una enfermedad, pero asimilarlo para algunas mamás es difícil”, expresó.

La situación se produjo en un contexto de tensiones previas entre Pamela Franco y Christian Domínguez, quien ha hecho públicas diferencias con el padre de su hija, incluso relatando acusaciones que surgieron tras el llamado ‘ampay del auto rana’. Según la cantante, tras la difusión de ese episodio, Domínguez le atribuyó responsabilidad por un supuesto descuido, lo que agudizó la distancia entre ambos.

En una emotiva y reveladora entrevista, Pamela Franco habla por primera vez sobre el autismo de su hija, compartiendo cómo esta experiencia la ha fortalecido. Además, cuenta su versión sobre la controversial relación que mantuvo con el futbolista Christian Cueva. Video: Panamericana TV / La verdad a prueba

La entrevista de Pamela Franco y la reacción de Christian Domínguez solo alimentan más el enfrentamiento que existe en la pareja. Hasta el momento, el cantante no ha indicado las medidas que tomará, mientras que Franco ha evitado responder a la hoy pareja de Karla Tarazona.