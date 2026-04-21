Melanie Martínez rompe en llanto tras denuncia de Christian Domínguez por violencia psicológica: “Dice que le causo depresión y ansiedad”

Melanie Martínez detalla la denuncia por maltrato psicológico que le interpuso Christian Domínguez, mencionando que la acusa de causarle depresión y ansiedad por sus helados y una canción. La empresaria se defiende y se quiebra al hablar del bienestar de su hija. Video: TikTok @marcomontenegroga

Melanie Martínez, madre de la primera hija de Christian Domínguez, se mostró devastada ante la prensa tras conocer que el cumbiambero la ha denunciado nuevamente, esta vez por presunto maltrato psicológico. La cantante y emprendedora aseguró que la denuncia se relaciona directamente con la promoción de su negocio de helados artesanales y la reciente canción que lanzó en colaboración con Pamela Franco, la cual ha sido interpretada como una indirecta para Domínguez.

En declaraciones a los medios, Martínez explicó: “La denuncia que me ha puesto el señor es por maltrato psicológico. Dice que le estoy causando depresión y ansiedad por el tema de la difusión de mis helados y también de la canción, entre otras cosas que ha dicho que de verdad están superfuera de lugar”.

Además, indicó que Domínguez ha vuelto a señalarla por supuesta alienación parental hacia su hija Camila, pese a que, tras una evaluación multidisciplinaria, el caso ya fue archivado y se descartó cualquier tipo de manipulación por su parte.

Martínez denuncia intento de truncar su emprendimiento

Entre lágrimas, Melanie Martínez manifestó que siente que Christian Domínguez está atentando contra su estabilidad emocional y económica, al tomar acciones legales que afectan directamente el emprendimiento que ha construido para sostener a su familia.

Melanie Martínez rompe su silencio y responde a la denuncia interpuesta por Christian Domínguez, asegurando que él busca truncar su emprendimiento. La empresaria cuestiona las acciones del cantante, afirmando que ella solo se está defendiendo de las acusaciones. Video: TikTok @marcomontenegroga

“Me pone trabas (para trabajar)... Dice que planeo lastimarlo. ¿Qué hay del maltrato que he sufrido yo al ver a mi hija mal por su mal comportamiento e insultos de redes y del colegio?”, cuestionó la cantante.

Martínez señaló que nunca impidió el acercamiento entre Domínguez y su hija Camila y que, si la denuncia ha servido para que padre e hija retomen el contacto, lo considera positivo, pero advirtió que no desea que la situación sea utilizada para limpiar la imagen pública del cumbiambero.

“Espero que no esté utilizando esto para limpiar la pésima imagen como padre que se ha ganado él solo por sus propias acciones y que no esté utilizando nuevamente a mi hija y que le vuelva a lastimar el corazón”, declaró.

La artista también recordó que, durante 17 años, no ha emitido comentarios negativos sobre Domínguez y que sus declaraciones recientes surgieron a raíz de los conflictos y audios difundidos en redes sociales, en los que la familia del cantante se expresó de manera despectiva sobre Camila.

Melanie Martínez asegura que la denuncia por maltrato psicológico de Christian Domínguez afecta su estabilidad emocional y su emprendimiento de helados artesanales.

La versión de Christian Domínguez

Por su parte, Christian Domínguez se pronunció sobre la denuncia e indicó que no busca perjudicar a la madre de su hija ni afectar sus negocios, pero justificó la acción legal por el “exceso de cosas” que, según él, han trascendido los límites de la tolerancia. “Yo soy incapaz de quitar el trabajo a alguien, menos si son la mamá de mis hijas, jamás. Siempre le voy a desear lo mejor porque son la mamá de mis hijas”, afirmó el cantante.

El líder de la Gran Orquesta Internacional declaró que la situación ha llegado a un punto en que considera necesario poner un alto por el bien emocional de ambas partes y de su hija. “Solamente si estamos aquí es porque creemos que es suficiente, creemos que todo tiene un límite y creemos que ya se está desbordando, porque esto no es simplemente porque a alguien no le gusta que hablen de uno. Como puede decir una vez, dos, tres, cinco, diez. Esto ya pasó”, sostuvo.

Domínguez insistió en que su prioridad es la salud emocional de sus hijos: “Lo único que sí pido yo es la parte sentimental, la parte que me importa a mí, que son mis hijas y mis hijos. Entonces, es que estemos bien”.

Christian Domínguez rompe su silencio y revela las verdaderas razones detrás de su denuncia contra Melanie Martínez, la madre de su hija. El cantante asegura que su principal preocupación es el bienestar de sus hijos y que la situación había llegado a un punto insostenible. Video: TikTok @marcomontenegroga

El abogado de Domínguez también argumentó igualdad de derechos y negó que haya violencia de género en la denuncia, señalando que “hay violencia contra la mujer y violencia contra los hombres también. En este caso... hay violencia psicológica contra Christian, y Christian no ha salido a hablar”.

Sin acuerdo y el proceso continúa

Melanie Martínez, acompañada de su abogada, confirmó que la audiencia no llegó a ningún acuerdo y que el proceso legal seguirá su curso. La defensa de Martínez presentó informes psicológicos y resoluciones previas que descartan la existencia de alienación parental o maltrato por parte de la artista.

“Hemos podido probar que la señora Melanie, es más, el mismo informe psicológico dice que Melanie no es una persona agresiva”, aseguró la abogada. La defensa también cuestionó que Domínguez no haya tomado acciones legales contra personas externas que denigraron públicamente a su hija, y que, en cambio, se enfoque en silenciar a Melanie Martínez, quien está volviendo a la música y al emprendimiento por el bienestar de su familia.

Tras la audiencia, la abogada de Melanie Martínez ofreció declaraciones a la prensa, detallando los próximos pasos en el proceso legal contra Christian Domínguez. Afirmó que cuentan con informes psicológicos favorables y que el cantante buscaría silenciar a su clienta. Video: TikTok @marcomontenegroga

Martínez recalcó que su única motivación es proteger a su hija y sacar adelante a sus hijos. “Yo no lo he atacado, solo me estoy defendiendo y estoy defendiendo a mi hija”, reiteró, asegurando que continuará su vida profesional y familiar pese a las dificultades legales.