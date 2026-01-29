Campaña veterinaria gratis para este 31 de enero: conoce dónde y qué servicios están disponibles

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de El Agustino anunció que se llevará a cabo una nueva campaña veterinaria gratuita, dirigida a los vecinos que cuentan con perros y gatos en sus hogares.

La jornada se llevará a cabo el sábado 31 de enero desde las 10:00 en el Jr. Hoyle Palacios cuadra 3, en la urbanización La Corporación, y busca acercar servicios de salud animal preventiva a la comunidad, así como promover la tenencia responsable de mascotas.

La iniciativa responde al éxito de la campaña realizada el pasado 28 de enero, donde se atendió a decenas de animales y se ofrecieron distintos servicios veterinarios de manera gratuita. Ante la positiva respuesta de los vecinos y la alta demanda, la comuna ha decidido repetir la actividad, reforzando su compromiso con el bienestar animal y la salud pública en el distrito.

La campaña busca acercar servicios de salud animal preventiva y fomentar la tenencia responsable de mascotas en la comunidad - Créditos: Municipalidad de El Agustino.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante la campaña, los asistentes podrán acceder a una variedad de servicios veterinarios, todos sin costo, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus animales de compañía y fortalecer el vínculo entre las familias y sus mascotas. Entre los servicios disponibles destacan los siguientes:

Desparasitación: Aplicación de medicamentos para eliminar parásitos internos y externos. Este procedimiento resulta esencial para preservar la salud de las mascotas y evitar la transmisión de enfermedades a las personas y otros animales del hogar.

Tratamiento antipulgas: Uso de productos especializados para controlar y erradicar pulgas, lo que contribuye a la comodidad de los animales y previene molestias cutáneas e infecciones que pueden afectar tanto a perros como a gatos.

Orientación para el cuidado de las mascotas: Asesoría personalizada a cargo de profesionales, quienes brindarán información sobre alimentación adecuada, higiene, vacunación y prevención de enfermedades. El objetivo es fomentar la tenencia responsable y dar herramientas para un cuidado integral.

Vacuna antirrábica (cupos limitados): Aplicación de la vacuna contra la rabia, fundamental para prevenir esta enfermedad mortal y proteger a las mascotas y a la comunidad. Los cupos para este servicio serán limitados, por lo que se recomienda llegar temprano.

Corte de uñas: Servicio realizado por especialistas para asegurar que el corte sea preciso y seguro, evitando lesiones, dolor o dificultades de movilidad en los animales.

La campaña veterinaria tiene relevancia ya que favorece la salud de las mascotas y posibilita identificar enfermedades en sus primeras etapas - Créditos: Freepik.

La campaña contará con la participación de veterinarios y técnicos experimentados, quienes garantizarán una atención de calidad y responderán todas las consultas de los dueños sobre el bienestar de sus mascotas.

La municipalidad recalca la importancia de estas acciones, ya que permiten detectar a tiempo posibles afecciones y educar a la población sobre el cuidado responsable.

Beneficios de la desparasitación

Previene enfermedades: Elimina parásitos internos y externos que pueden afectar la salud de las mascotas y transmitir infecciones a humanos.

Mejora la calidad de vida: Reduce molestias como picazón, diarreas y pérdida de peso, permitiendo que los animales se mantengan activos y saludables.

Protege a la familia: Disminuye el riesgo de contagio de parásitos zoonóticos, evitando problemas de salud en los integrantes del hogar.

Favorece el desarrollo: En animales jóvenes, ayuda a un crecimiento adecuado y a una mejor absorción de nutrientes.

Contribuye al control sanitario: Facilita la detección temprana de otras afecciones y promueve la tenencia responsable.