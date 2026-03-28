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Campaña veterinaria para este 29 de marzo: conoce los servicios disponibles

Se brindará una charla sobre tenencia responsable, orientando a los dueños en el correcto cuidado y convivencia con sus mascotas

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Los cupos son limitados, por lo que se recomienda llegar temprano para asegurar la atención de los animales - Créditos: Freepik.
Los cupos son limitados, por lo que se recomienda llegar temprano para asegurar la atención de los animales - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Ancón anunció que llevará a cabo una campaña veterinaria gratis dirigida a los animales de compañía de los residentes del distrito, con el objetivo de promover el bienestar y la salud de perros y gatos.

La jornada se desarrollará el domingo 29 de marzo en el mini complejo deportivo Oasis, ubicado en el sector P.M.V. Oasis, donde recientemente se inauguró un nuevo campo deportivo para beneficio de la comunidad.

Esta iniciativa busca ofrecer atención gratuita y orientación a los propietarios de mascotas, quienes podrán acceder a diversos servicios en un solo espacio, facilitando el cuidado integral de sus animales. La municipalidad ha señalado que los cupos para la campaña son limitados, por lo que se sugiere a los interesados acudir con anticipación para asegurar la atención de sus mascotas.

La jornada se realizará el domingo 29 de marzo en el mini complejo deportivo Oasis, en el sector P.M.V. Oasis - Créditos: Municipalidad de Ancón.
La jornada se realizará el domingo 29 de marzo en el mini complejo deportivo Oasis, en el sector P.M.V. Oasis - Créditos: Municipalidad de Ancón.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

  • Consultas veterinarias: Evaluación clínica general de perros y gatos, donde un profesional revisará el estado físico, detectará posibles signos de enfermedad y brindará recomendaciones específicas para cada caso.
  • Desparasitación interna y externa: Aplicación de tratamientos para eliminar parásitos intestinales y ectoparásitos, contribuyendo a la prevención de enfermedades y mejorando la calidad de vida de los animales.
  • Control de pulgas y garrapatas: Suministro de productos antipulgas y antigarrapatas para proteger a las mascotas de infestaciones que pueden afectar su salud y la de sus familias.
  • Charla sobre tenencia responsable: Sesión informativa dirigida a los dueños, en la que se abordarán buenas prácticas para el cuidado de perros y gatos, la importancia de la vacunación, la higiene y la convivencia segura en el entorno doméstico.

La entidad edil recuerda a los asistentes la importancia de llevar a sus gatos en un bolso transportador o kennel con manta, y a los perros con correa y bozal, a fin de garantizar la seguridad de todos los participantes y el adecuado desarrollo de la jornada. Esta medida busca prevenir incidentes y facilitar el manejo de los animales durante la atención veterinaria.

La Municipalidad de Ancón llevará a cabo una campaña veterinaria para este 29 de marzo - Créditos: Freepik.
La Municipalidad de Ancón llevará a cabo una campaña veterinaria para este 29 de marzo - Créditos: Freepik.

El evento representa una oportunidad para que los vecinos de Ancón accedan a servicios de salud animal sin costo y reciban orientación sobre la tenencia responsable, fomentando así el compromiso con el bienestar de las mascotas en el distrito.

Además, la campaña se enmarca en las acciones de la municipalidad para fortalecer la convivencia armónica entre la comunidad y los animales domésticos, a través de la educación y la prevención.

Más servicios

Este domingo 29 de marzo, el mini complejo deportivo Oasis también será escenario de una jornada dedicada a la salud y el bienestar de los vecinos de Ancón. Además de la campaña veterinaria para mascotas, el espacio albergará servicios de terapia física y rehabilitación, enfocados en el tratamiento de lumbalgia, cervicalgia y dorsalgia, así como masajes relajantes y descontracturantes y descarga muscular para quienes busquen mejorar su calidad de vida.

De manera simultánea, estarán presentes las oficinas de Demuna, Omaped y CIAM, brindando asesoría y apoyo a niños, personas con discapacidad y adultos mayores, asegurando una atención integral para toda la familia.

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