¿Tu mascota pierde más pelo de lo normal? Esto advierten los veterinarios

ILUSTRACIÓN - La muda de pelo de perros y gatos suele durar entre seis y siete semanas. Es recomendable cepillar a diario a la mascota durante ese periodo. Foto: Christin Klose/dpa

El inicio del otoño en Lima trae consigo un cambio que no solo se siente en la temperatura, sino también en la salud de las mascotas. El aumento de la humedad, la presencia constante de garúa y el descenso del frío crean un ambiente propicio para que perros y gatos presenten una mayor caída de pelo, una situación que puede ser normal… o una señal de alerta.

Especialistas en dermatología veterinaria advierten que, durante esta temporada, es común que las mascotas atraviesen un proceso de muda estacional. Sin embargo, cuando la caída es excesiva, persistente o viene acompañada de otros síntomas, podría tratarse de un problema de salud que requiere atención.

“La humedad genera un microclima ideal para la proliferación de hongos y bacterias en el pelaje. Si a esto se suma la acumulación de pelo muerto y una higiene inadecuada, aumentan las probabilidades de infecciones cutáneas”, explica la médica veterinaria Cecilia Padilla.

En Lima, donde los niveles de humedad son elevados durante gran parte del año, este riesgo se intensifica en otoño. La combinación de pelo húmedo, falta de ventilación y cambios en la piel puede derivar en dermatitis, alergias o infecciones más complejas.

¿Cuándo la caída de pelo es una señal de alerta?

(Getty Images)

No toda pérdida de pelo debe generar preocupación. La muda es un proceso natural en perros y gatos, especialmente en los cambios de estación. No obstante, hay signos que indican que algo no está bien:

Caída de pelo en exceso o en parches

Presencia de enrojecimiento o irritación en la piel

Mal olor en el pelaje

Rascado constante o lamido excesivo

Aparición de costras, granitos o heridas

Estos síntomas pueden estar relacionados con infecciones por hongos, bacterias o reacciones alérgicas, muchas veces agravadas por la humedad.

Factores que agravan el problema en otoño

Durante esta temporada, existen condiciones que favorecen los problemas cutáneos en mascotas:

Humedad constante: Las mascotas suelen regresar de los paseos con el pelaje húmedo, especialmente en patas y abdomen. Si no se secan correctamente, la humedad queda atrapada en la piel.

Acumulación de pelo muerto: La muda estacional incrementa la cantidad de pelo suelto. Si no se retira, se convierte en un foco para bacterias.

Disminución de baños o mala higiene: Aunque es recomendable espaciar los baños, descuidar la limpieza puede empeorar la salud de la piel.

Parásitos activos todo el año: Pulgas y garrapatas no desaparecen con el frío. En climas húmedos, siguen presentes y pueden causar alergias severas.

¿Cómo prevenir la caída excesiva de pelo?

Los especialistas coinciden en que la prevención es clave y no requiere medidas complejas, sino constancia en los cuidados diarios:

Cepillado frecuente: Ayuda a eliminar el pelo muerto y permite detectar problemas en la piel a tiempo.

Secado completo: Es fundamental después de cada paseo, especialmente en patas y entre los dedos.

Uso de productos adecuados: Siempre emplear champús específicos para mascotas, evitando productos de uso humano.

Control antiparasitario: Mantener al día los tratamientos contra pulgas y garrapatas.

Buena alimentación: Dietas ricas en Omega 3 y 6 fortalecen la piel y reducen la caída del pelo.

Hidratación constante: Incluso en climas fríos, el acceso a agua limpia es indispensable.

Una señal que no debes ignorar

El rascado constante no es normal. Los veterinarios enfatizan que conductas como el lamido excesivo, la caída de pelo o el mal olor son indicadores de que algo no está bien. Incluso sacudir la cabeza con frecuencia puede estar relacionado con infecciones en los oídos, agravadas por la humedad.

Ante cualquier cambio en la piel o el comportamiento de la mascota, lo más recomendable es acudir a un especialista. Un diagnóstico oportuno puede evitar complicaciones mayores y tratamientos prolongados.