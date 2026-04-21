Perú

Riesgo para la ciudadanía: construyen angosto edificio de 11 pisos en el Callao

Vecinos de Bocanegra alertan sobre posibles irregularidades en la obra y exigen a las autoridades verificar si cuenta con los permisos y condiciones de seguridad correspondientes

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El edificio, de diseño angosto y poco habitual en la zona, sobresale entre las viviendas vecinas, que alcanzan como máximo cuatro o cinco pisos.
El edificio, de diseño angosto y poco habitual en la zona, sobresale entre las viviendas vecinas, que alcanzan como máximo cuatro o cinco pisos. Foto: Panamericana

La construcción de un edificio de 11 pisos en una zona residencial de Bocanegra, en el Callao, ha generado preocupación entre los vecinos, quienes cuestionan las condiciones en las que se levanta la obra. El inmueble, de estructura estrecha y con características poco comunes en el entorno, destaca frente a las viviendas colindantes, que no superan los cuatro o cinco niveles.

El caso ha cobrado notoriedad debido a las dudas sobre su seguridad y la aparente falta de información oficial respecto a los permisos de construcción. Mientras los trabajos continúan, residentes de la zona han expresado su malestar ante lo que consideran un posible riesgo, especialmente ante un eventual sismo, dadas las dimensiones y condiciones del edificio.

Una estructura que rompe el perfil urbano

El inmueble se ubica en la zona de Bocanegra, a la altura de la cuadra 44 de la avenida Perú, un área caracterizada por su actividad comercial y tránsito constante de personas. A pesar de estar cerca de una vía principal, la edificación se levanta en una calle posterior considerablemente angosta, lo que incrementa la preocupación por su impacto en el entorno inmediato.

La estructura ha sido descrita como inusualmente delgada, al punto de asemejarse a una sola habitación por nivel, con una única ventana y escaleras internas reducidas. Esta configuración ha llamado la atención no solo por su altura, sino también por la aparente falta de proporción con el espacio disponible, lo que genera dudas sobre su habitabilidad y condiciones de evacuación.

La estructura ubicada en la zona de Bocanegra, visiblemente angosta y de gran altura, contrasta con las edificaciones circundantes de menor número de plantas. Todavía se pueden observar trabajadores y materiales de obra en el lugar. (Crédito: Panamericana TV)

Preocupación vecinal y falta de información

Los vecinos han manifestado su inquietud por los posibles riesgos que implicaría esta construcción, aunque muchos han preferido no declarar públicamente. De manera informal, señalan que el edificio podría representar un peligro en caso de un movimiento sísmico de gran intensidad, debido a su diseño y a la estrechez del terreno.

Asimismo, indican que la obra habría sido clausurada en al menos una o dos ocasiones anteriormente, aunque no existe confirmación oficial sobre estas acciones. Esta situación ha incrementado la incertidumbre, ya que los residentes exigen claridad sobre si el proyecto cuenta con las licencias y certificaciones necesarias para su ejecución.

Obras en curso y condiciones cuestionadas

A pesar de los cuestionamientos, la construcción continúa en marcha. Trabajadores fueron vistos realizando labores en los niveles superiores, incluso en el décimo piso, mientras que la estructura ya presenta fierros que anticipan la edificación de un undécimo nivel.

Además, se ha reportado que materiales de construcción ocupan parte de la vía pública e incluso áreas cercanas a viviendas colindantes, lo que podría representar una obstrucción y un riesgo adicional para los residentes. Estas condiciones evidencian una posible falta de control en la ejecución de la obra.

De momento, la Municipalidad del Callao no se ha pronunciado sobre la edificación.
De momento, la Municipalidad del Callao no se ha pronunciado sobre la edificación. Foto: Lex Soluciones

Llamado a las autoridades

Ante este escenario, los vecinos han solicitado la intervención de la municipalidad del Callao para verificar la legalidad del proyecto. Aunque se observó la presencia de personal municipal en la zona, no se brindaron declaraciones ni información concreta sobre la situación del inmueble.

La comunidad espera que las autoridades realicen una inspección técnica que permita determinar si la construcción cumple con las normativas vigentes. Mientras tanto, el edificio, conocido popularmente como “El Lápiz” por su forma, continúa elevándose y generando inquietud entre quienes viven en sus alrededores.

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