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Nuevo sismo en Japón: Marina de Guerra del Perú descarta riesgo de tsunami en el litoral tras evento de magnitud 5,6

Persisten réplicas y actividad sísmica constante en la región del Pacífico asiático

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La alerta de tsunami en Japón fue reducida y posteriormente cancelada tras evaluación oficial. (Composición: Infobae)
La alerta de tsunami en Japón fue reducida y posteriormente cancelada tras evaluación oficial. (Composición: Infobae)

La reciente actividad sísmica en el océano Pacífico volvió a colocar bajo observación a distintos países de la región, en especial tras un evento de gran magnitud registrado frente a la costa noreste de Japón. El movimiento telúrico generó alertas preventivas y activó protocolos de emergencia en varias localidades, mientras las autoridades monitorean la evolución del fenómeno.

En este contexto, instituciones técnicas de distintos países difundieron reportes para aclarar posibles impactos fuera del área afectada. En Perú, la vigilancia se centró en descartar cualquier riesgo para el litoral, en medio de la preocupación generada por la magnitud del evento principal y sus réplicas.

La secuencia de sismos registrada en las últimas horas muestra una dinámica sísmica constante en la región asiática del Pacífico. Los informes oficiales apuntan a un escenario de vigilancia permanente, con énfasis en la preparación ante posibles eventos de mayor intensidad.

Reportes oficiales descartan riesgo de tsunami en Perú

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó a través de sus redes sociales que uno de los sismos recientes no representa peligro para la costa peruana. En su comunicado precisó: “INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO 21-04-26 13:44:12 Magnitud: 5.6 Mw Referencia: 140 km E of Noda, Japan Profundidad: 35.00 km Fuente: USGS”.

Autoridades peruanas descartaron riesgo de tsunami tras sismos en Japón, mientras la región mantiene vigilancia por réplicas.
Autoridades peruanas descartaron riesgo de tsunami tras sismos en Japón, mientras la región mantiene vigilancia por réplicas.
La entidad reiteró el mismo criterio respecto a un evento previo ocurrido el 20 de abril. En esa ocasión detalló: “INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO 20-04-26 02:52:56 Magnitud: 7.4 Mw Referencia: 115 km ENE of Miyako, Japan Profundidad: 10.00 km Fuente: USGS”.

Ambos reportes, elaborados con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, descartaron cualquier impacto indirecto en territorio peruano, pese a la magnitud de los eventos registrados en el otro extremo del océano.

Fuerte sismo en Japón activa protocolos de emergencia

Cuchara coladora y cesta de metal cuelgan de ganchos en el techo de una cocina de restaurante, con un pizarrón blanco al fondo
Los equipos de un restaurante de ramen en Japón quedaron descolocados y dispersos por la fuerza del reciente terremoto.

El lunes por la tarde, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el norte de Japón, con epicentro en el océano Pacífico, frente a la prefectura de Iwate. El movimiento se registró a las 16:53 hora local (07:53 GMT) y se percibió incluso en Tokio, donde edificios altos presentaron oscilaciones durante varios segundos.

Tras el evento principal, las autoridades emitieron una alerta de tsunami que contemplaba olas de hasta tres metros. Sin embargo, el nivel de alerta se redujo posteriormente a un aviso antes de su cancelación definitiva, según información oficial difundida en el país asiático.

El gobierno de Japón, junto con la Agencia Meteorológica de Japón, advirtió sobre un riesgo ligeramente mayor de un sismo de gran escala en los días siguientes. Según datos recogidos por Associated Press, la probabilidad de un terremoto de magnitud 8 o superior se sitúa en 1%, frente al 0,1% habitual.

Luego del sismo principal, la actividad sísmica continuó en la región. Se reportaron múltiples réplicas en la costa noreste de Japón, con magnitudes de hasta 4,6. Además, en Chiba se registró un movimiento de magnitud 2,5 en el océano Pacífico, cerca de la zona donde se ubica Noda, a las 18:18 hora local.

La cadena NHK informó que residentes de 182 localidades en siete prefecturas recibieron indicaciones para mantenerse alerta. Las autoridades recomendaron verificar rutas de evacuación y ubicar refugios ante la posibilidad de nuevos eventos de mayor intensidad.

Vigilancia regional y medidas preventivas

La secuencia de eventos sísmicos reforzó la vigilancia en toda la cuenca del Pacífico. Países con litoral en esta zona, como Perú, activaron mecanismos de seguimiento para evaluar cualquier posible repercusión.

La Dirección de Hidrografía y Navegación mantuvo comunicación constante con organismos internacionales para actualizar sus reportes. La entidad peruana reiteró en sus comunicados que los eventos recientes no generan condiciones para un tsunami en su litoral.

En Japón, las autoridades insistieron en que la alerta de megaterremoto no constituye una predicción exacta, sino una advertencia basada en probabilidades. El enfoque se centra en la preparación de la población y en la reducción de riesgos ante un escenario de posible intensificación de la actividad sísmica.

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