Megaoperativo en el Callao: allanan casas de exalcalde Pedro Spadaro y alcalde César Pérez por presunta corrupción

Allanan vivienda de Pedro Spadaro, alcalde del Callao y otros 15 predios por investigación de caso de corrupción. América TV

Un megaoperativo por presunta corrupción en el Callao se realiza desde la madrugada de este 16 de abril, con allanamientos simultáneos ejecutados por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público en distintos puntos de Lima. La intervención forma parte de una investigación en curso que busca esclarecer posibles irregularidades dentro de la Municipalidad Provincial del Callao.

Entre los inmuebles intervenidos se encuentran las viviendas del actual alcalde, César Pérez, y del exburgomaestre Pedro Spadaro. Las diligencias responden a una investigación que abarca los años 2023, 2024 y 2025, periodo en el que las autoridades detectaron indicios de presuntos actos de corrupción en contrataciones públicas, vinculados a la entrega de órdenes de servicio a determinados proveedores.

Allanamientos y sospechas por contratos direccionados en el Callao

Así fue el operativo con fuerzas especiales con armas largas para allanar el despacho de Pedro Spadaro, en la Municipalidad del Callao. América TV

De acuerdo con información oficial, la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) ejecutó el ingreso a más de 15 inmuebles, varios de ellos ubicados en el distrito de San Isidro, donde residen algunos de los investigados. Las acciones iniciaron alrededor de las 5:00 a. m., con presencia de unidades especializadas como la División Táctica Urbana, mientras fiscales y agentes policiales recababan documentos, equipos electrónicos y otros elementos de interés.

El objetivo principal de este operativo es obtener pruebas que permitan esclarecer una presunta red de favorecimiento en contrataciones estatales, en la que estarían implicados funcionarios y proveedores. Según las pesquisas, las órdenes de servicio habrían sido otorgadas de manera reiterada a determinadas empresas, lo que ha levantado sospechas sobre un posible direccionamiento de contratos dentro de la comuna chalaca.

Uno de los casos que concentra la atención de los investigadores es el de la empresa Glamour Style Salón Spa, la cual habría recibido órdenes de servicio por montos que superan los S/ 60 mil y S/ 90 mil, pese a cuestionamientos sobre la idoneidad de sus representantes. Este punto ha sido clave para sustentar la hipótesis de posibles nexos irregulares entre proveedores y funcionarios públicos.

El origen de la investigación se remonta a un reportaje difundido el 18 de agosto de 2025, en el que se expusieron presuntas irregularidades en la contratación de servicios en la Municipalidad del Callao. A partir de esa publicación, el Ministerio Público inició diligencias que hoy derivan en este operativo de gran escala.

Fuentes fiscales señalaron que el caso ha sido declarado complejo, por lo que se ha dispuesto una ampliación de la investigación por un plazo de hasta nueve meses. Durante este periodo, se continuarán ejecutando acciones para identificar a todos los involucrados y determinar el nivel de responsabilidad de cada uno.

Hasta el momento, no se ha confirmado si César Pérez o Pedro Spadaro se encontraban en sus viviendas al momento de la intervención.

Municipalidad del Callao asegura colaboración con Fiscalía y acusa trasfondo político tras allanamiento

Comunicado: Municipalidad del Callao

La Municipalidad Provincial del Callao se pronunció tras las diligencias realizadas en sus instalaciones y en viviendas de autoridades, señalando que desde el inicio de la investigación, hace aproximadamente ocho meses, han brindado todas las facilidades a las autoridades. A través de un comunicado oficial, la gestión indicó que tanto el alcalde como los funcionarios han atendido los requerimientos del Ministerio Público y la PNP, en el marco del respeto al debido proceso y la transparencia institucional.

En el mismo documento, la comuna reafirmó su disposición de continuar colaborando con las investigaciones para esclarecer los hechos. No obstante, también deslizó que, por el contexto en el que se desarrollan estas acciones, existirían indicios de un posible uso político del caso con la intención de afectar la imagen de la actual gestión y de los involucrados. Pese a ello, reiteraron que mantendrán una actitud de apertura y respaldo a las diligencias, insistiendo en su compromiso con la legalidad y el trabajo en favor de la ciudadanía chalaca.

Antecedentes de Pedro Spadaro: investigaciones fiscales, pagos observados y denuncias en su trayectoria

Composición: Infobae Perú

Las investigaciones fiscales contra Pedro Spadaro no son recientes. En agosto de 2025, el Ministerio Público abrió una pesquisa preliminar por presunta colusión agravada, luego de que un reportaje periodístico revelara pagos por órdenes de servicio a favor de personas vinculadas a la empresa Glamour & Style Salon Spa. Entre los implicados figuraban también el entonces teniente alcalde César Pérez, así como representantes de dicha firma, lo que motivó diligencias a cargo del fiscal Wils Gonzáles por un plazo inicial de ocho meses, al tratarse de un caso declarado complejo.

Las indagaciones incluyeron la intervención de la sede de la Municipalidad Provincial del Callao, donde fiscales y agentes de la Dirección contra la Corrupción recabaron documentación y sostuvieron reuniones con funcionarios clave. Como parte de las acciones, se dispuso la revisión de libros societarios, inspecciones al local de la empresa involucrada y la toma de declaraciones.

Otro punto relevante en los antecedentes del actual alcalde chalaco está vinculado a una investigación por presunta malversación de fondos públicos durante su gestión previa en Ventanilla. Según informes fiscales difundidos en 2024, se evaluó el uso de millonarias transferencias destinadas a obras como la remodelación de losas deportivas y proyectos de infraestructura urbana. Estas inversiones, que superaban varios millones de soles, generaron cuestionamientos debido al estado posterior de las obras y al contexto político en el que fueron ejecutadas, coincidiendo con procesos electorales.

En paralelo, también surgieron denuncias de carácter personal que colocaron a Spadaro en el centro de la polémica mediática. En 2024, un periodista lo acusó públicamente de presunto acoso sexual, chantaje y tocamientos indebidos, señalando hechos ocurridos años atrás cuando el actual alcalde se desempeñaba como congresista. El denunciante presentó conversaciones y testimonios como sustento, mientras que el burgomaestre rechazó las acusaciones y las calificó como falsas, anunciando acciones legales.