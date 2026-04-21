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¿Sigue o se va? Se definió el futuro de María Alejandra Marín en Alianza Lima para la próxima temporada

Con el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 en juego, se empiezan a definir decisiones clave en el club ‘blanquiazul’: la continuidad de la armadora colombiana ya tiene respuesta

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La armadora colombiana seguirá vistiendo la camiseta 'blanquiazul', aseguró Vivian Baella - Crédito: Bloqueo y Punto.

En plena definición del título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, empiezan a tomar forma algunas decisiones clave con miras a la próxima temporada. Una de las principales interrogantes en Alianza Lima estaba centrada en la continuidad de su armadora titular, la colombiana María Alejandra Marín, quien se ha consolidado como una de las piezas más influyentes del equipo ‘blanquiazul’ a lo largo de la presente campaña.

La incertidumbre sobre su futuro fue abordada recientemente por Vivian Baella, exvoleibolista y referente del deporte peruano, durante su participación en el podcast de YouTube ‘Bloqueo y Punto’. En ese espacio, la también comentarista dejó entrever que la continuidad de la experimentada colocadora internacional ya estaría asegurada.

“Estábamos hablando de que algo que le juega un poco en contra a Alianza Lima es el tema de la armadora, que no es nacional. Pero por acá tengo mi fuente que me dice que Marín ya firmó para la próxima temporada. Es una fuente confiable, ya me confirmaron”, reveló Baella.

La inminente renovación de María Alejandra Marín representa una noticia importante para la institución de La Victoria, considerando el impacto que ha tenido en el funcionamiento colectivo del equipo. La armadora colombiana se ha consolidado como una pieza clave gracias a su claridad en la distribución, liderazgo dentro de la cancha y capacidad para sostener el ritmo ofensivo en momentos determinantes.

María Alejandra Marín continuaría en Alianza Lima la próxima temporada.
María Alejandra Marín continuaría en Alianza Lima la próxima temporada. Crédito: LPV

Si bien el hecho de no ocupar plaza nacional supone un reto para Alianza Lima en la planificación del plantel, su rendimiento a lo largo de la temporada habría sido decisivo para que el club apueste por su continuidad, ratificando la confianza en su aporte como una de las extranjeras llamadas a liderar el proyecto en la próxima campaña.

Enfocadas en el título

Mientras se define de manera oficial el futuro de la colombiana, el plantel ‘íntimo’ mantiene el foco en la disputa del campeonato. Con la final ante la Universidad San Martín aún abierta, Alianza Lima apunta a cerrar la temporada de la mejor manera, sin descuidar las decisiones que empezarán a marcar el rumbo del equipo para el próximo año.

De concretarse su renovación, María Alejandra Marín se mantendría como una de las piezas centrales del proyecto ‘blanquiazul’, reafirmando su protagonismo en una liga que continúa elevando su nivel competitivo.

Alianza Lima en jaque

La definición del título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 arrancó con un golpe de autoridad de la Universidad San Martín, que se impuso en sets corridos en el primer duelo de la serie final. El resultado sorprendió por la contundencia, dejando a Alianza Lima sin margen de error y obligado a reaccionar en el segundo encuentro.

La Universidad San Martín da el primer golpe en la final al vencer por 3-0 a Alianza Lima. El video muestra la tensión del último punto, la revisión del challenge y la explosión de alegría del equipo ganador y su hinchada.

Pese a ese arranque favorable para las ‘santas’, la llave aún está lejos de resolverse. En este formato del campeonato local, un triunfo de las ‘íntimas’ en la vuelta igualaría la llave y forzaría un ‘extra game’, manteniendo viva la ilusión del tricampeonato. El antecedente inmediato deja claro que, aunque la USMP tomó ventaja, la historia todavía no está escrita.

El desenlace comenzará a tomar forma este domingo 26 de abril, cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse en un duelo decisivo. Para Alianza Lima será una prueba de carácter, en la que deberá demostrar su capacidad para revertir un escenario adverso y mantenerse en la pelea por el trofeo; mientras que para San Martín representará la gran oportunidad de cerrar la serie y consagrarse campeón. Todo sigue en juego.

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