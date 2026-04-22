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Tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026: ¿Cuántos puntos necesita Catherine Flood para superar a Nicole Pérez?

Una particularidad del listado es que dentro del Top 10 no figura ninguna deportista nacional. La atacante de Atlético Atenea encabeza la clasificación, pero la norteamericana le pisa los talones

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Catherine Flood y Nicole Pérez se disputan la cima de la tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley.
Catherine Flood y Nicole Pérez se disputan la cima de la tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley.

La atacante estadounidense Catherine Flood ha sido una de las figuras más relevantes en la presente temporada de Universitario de Deportes, consolidándose como referente ofensiva y líder indiscutida dentro del plantel. Su capacidad de definición y regularidad en el ataque la posicionaron entre las jugadoras más valiosas de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Flood está a solo 49 puntos de consagrarse como máxima anotadora del torneo, una marca que actualmente ostenta la argentina Nicole Pérez con 526 unidades, mientras la estadounidense suma 478. Para superar a Pérez, Flood debe concretar una actuación histórica en el próximo partido ante Deportivo Géminis. El reto es mayúsculo, ya que alcanzar tal cifra en un solo encuentro resulta muy poco probable, dada la exigencia y el promedio habitual de anotaciones en la competencia.

Sin embargo, un factor a favor de Flood es la posibilidad de disputar un partido extra ante Deportivo Géminis, correspondiente a la definición del tercer puesto de la temporada. Si Universitario logra forzar ese encuentro adicional, las opciones de la norteamericana de alcanzar el récord aumentan considerablemente. En caso contrario, con solo un partido pendiente, todo indica que Nicole Pérez se mantendrá como la máxima anotadora del certamen.

Las 'cremas' se acercaron al tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV / Instagram.

Máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

  1. Nicole Perez (Atlético Atenea, Argentina): 526 puntos.
  2. Catherine Flood (Universitario, EE. UU.): 478 puntos.
  3. Katielle Alonzo (Deportivo Géminis, República Dominicana): 445 puntos.
  4. Vielka Peralta (Deportivo Géminis, República Dominicana): 402 puntos.
  5. Maeva Orlé (Alianza Lima, Francia): 369 puntos.
  6. Fernanda Tomé (San Martín, Brasil): 360 puntos.
  7. Natalia Monteiro (Rebaza Acosta, Brasil): 358 puntos.
  8. Nayla Da Silva (Olva Latino, Argentina): 357 puntos.
  9. Johanna Alcántara (Deportivo Soan, República Dominicana): 348 puntos.
  10. Darlevis Mosquera (Regatas Lima, Colombia): 304 puntos.
  11. Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano, Perú): 298 puntos.
  12. Katy Ryan (Regatas Lima, EE. UU.): 296 puntos.
  13. Florangel Terrero (Deportivo Géminis, República Dominicana): 295 puntos.
  14. Elina Rodriguez (Alianza Lima, Argentina): 281 puntos.
  15. Allison Holland (Deportivo Soan, EE. UU.): 278 puntos.

Cortesí: peruvoley.pe

Nicole Pérez reveló su futuro en la Liga Peruana de Vóley. (Atenea)
Nicole Pérez, figura descollante de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Atlético Atenea.

Catherine Flood continuará en Universitario

Catherine Flood, figura clave del equipo y muy apreciada por la hinchada, rechazó ofertas de Polonia, Turquía, Regatas Lima y San Martín, priorizando su vínculo con el club ’crema. La información fue revelada por el comunicador Julio Peña en el programa ’AquiTVO’, quien destacó que la jugadora está muy cerca de seguir en Universitario.

La decisión de Flood responde a su identificación con la afición y el entorno de Universitario, además de su deseo de buscar revancha tras haber quedado cerca de la final del campeonato. Según Peña, ni siquiera la oferta más significativa de San Martín la hizo cambiar de opinión, ya que el trato y el ambiente en Universitario la han hecho sentir como en casa. El acuerdo para su permanencia está muy avanzado, aunque aún no es oficial.

Programación del partido de vuelta por el tercer lugar

Universitario y Géminis se enfrentarán nuevamente en el partido por el tercer puesto el sábado 25 de abril a las 19:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Para quienes sigan el encuentro desde el extranjero, los horarios son los siguientes: 18:00 horas en México; 19:00 horas en Colombia y Ecuador; 20:00 horas en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y 21:00 horas en Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil.

Universitario venció 3-0 a Géminis y dio un paso importante hacia la obtención del tercer lugar.
Universitario venció 3-0 a Géminis y dio un paso importante hacia la obtención del tercer lugar.

La venta de entradas para este partido comenzaría, al igual que en el encuentro de ida, el jueves 23 de abril al mediodía a través de la plataforma digital Joinnus. Los precios se mantendrían entre 20 y 50 soles.

Dónde ver Universitario vs Géminis: partido de vuelta

El partido de vuelta por el tercer puesto entre Universitario y Géminis en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se podrá seguir en vivo a través de Latina TV, tanto por señal abierta (canal 2) como en su sitio web y aplicación, lo que permite el acceso a nivel nacional.

La Federación Peruana de Vóley emitirá el encuentro desde su plataforma digital, y la Liga Peruana de Vóley llevará la transmisión en vivo en su página oficial de Facebook, facilitando el seguimiento desde diferentes dispositivos.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa en su portal, con información previa, actualización punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, incidencias importantes y declaraciones de las protagonistas, para mantener al público informado durante todo el desarrollo del partido.

Fechas de las finales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Fechas de las finales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

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