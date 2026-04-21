Perú

Rodrigo Brand pide perdón tras escándalo con periodistas de Magaly Medina: "Se salió de control"

El actor mexicano se disculpó públicamente por la tensa pelea en Miraflores, donde lanzó insultos y dañó equipos de prensa, pero su actitud posterior generó aún más controversia

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Rodrigo Brand
Rodrigo Brand pide disculpas públicas tras agresión a periodistas de Magaly Medina en las calles de Miraflores.

El actor mexicano Rodrigo Brand, protagonista de la telenovela ‘Valentina Valiente’ y recientemente ampayado con Mayra Goñi, emitió un comunicado público en el que ofreció disculpas tras protagonizar un incidente violento contra el equipo periodístico de ‘Magaly TV La Firme’. El hecho ocurrió en la madrugada del último fin de semana en Miraflores, cuando el actor fue captado besándose con la actriz peruana y, al notar la presencia de reporteros, reaccionó con insultos, agresiones físicas y daños materiales al equipo de grabación.

El incidente, difundido ampliamente en programas de espectáculos, mostró a Rodrigo Brand increpando al reportero, lanzando insultos y golpeando la cámara del equipo, lo que generó rechazo inmediato en redes sociales.

“El último fin de semana, en horas de la madrugada, viví una situación que se salió de control… no me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento, asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas”, expresó Brand en su comunicado, difundido este martes 21 de abril a través de sus redes sociales.

Los hechos: agresión en la vía pública

Según las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ y ‘Magaly TV La Firme’, el actor mexicano y sus acompañantes protagonizaron una gresca en la vía pública contra los reporteros que intentaban obtener declaraciones sobre su relación con Mayra Goñi. El altercado incluyó insultos, empujones, manotazos, patadas y la rotura de una cámara.

El actor Rodrigo Brand, amigo de Mayra Goñi, reaccionó de forma violenta al ser abordado por las cámaras de 'Magaly TV La Firme'. En un acto que Magaly Medina calificó de 'cobarde' y 'brutal', el actor y sus amigos atacaron al reportero. ATV / Magaly TV La Firme.

Brand fue captado diciéndole al periodista: “Me da lástima el periodismo que haces, pinche imbécil”, y cuestionando la labor del reportero con frases como: “¿De esto están orgullosos tus papás, cabrón?”

A pesar de la presencia de la actriz peruana en el lugar, las imágenes muestran que Goñi no intervino durante el altercado y posteriormente intentó retirarse sin dar declaraciones. El incidente se prolongó hasta que la policía intervino para controlar la situación y evitar que la agresión escalara.

El pronunciamiento de Rodrigo Brand y reacciones en redes

En su comunicado, Rodrigo Brand afirmó que el comportamiento mostrado no representa sus valores personales ni la forma en que elige manejarse. “Creo firmemente en el respeto, hacia mí mismo y hacia los demás, y lo sucedido no representa quién soy ni cómo elijo manejarme”, comentó.

Además, el actor agregó: “Hoy me enfoco en aprender de esta experiencia, hacerme cargo y seguir adelante con mayor conciencia”, señaló el actor, quien también agradeció tanto a quienes lo apoyaron como a quienes lo criticaron, pues ambos le han servido para reflexionar sobre lo sucedido.

Comunicado de Rodrigo Brand
Rodrigo Brand reconoce en su comunicado: “Lo sucedido no representa quién soy”

Sin embargo, tras el incidente, Brand fue visto en redes sociales dando “me gusta” a comentarios que justificaban su conducta, como “Acá se hacen los dignos” y “estamos para defenderte”, lo que fue interpretado como una señal ambigua respecto a su arrepentimiento y generó mayor controversia.

El hecho fue ampliamente condenado por la opinión pública, con usuarios en redes sociales exigiendo sanciones y medidas drásticas, incluyendo su expulsión del país. Otros cuestionaron el trato diferenciado hacia figuras extranjeras en el medio local.

Magaly Medina exige sanciones y pago de daños

La conductora Magaly Medina reaccionó de manera enérgica tras la agresión a su equipo periodístico. En la edición del 20 de abril de su programa, calificó de “salvaje” la reacción de Brand y exigió sanciones, así como el pago por los daños materiales ocasionados, especialmente la cámara destruida.

“Una actitud bastante salvaje la que tuvieron estos actorcitos desconocidos en nuestro medio… No tienen por qué atacar a seres indefensos que no están preparados para una golpiza… Me gustaría que este le hagan pagar la cámara que rompió”, señaló Medina en su descargo.

Magaly Medina denuncia la violenta agresión que sufrió uno de sus reporteros por parte del actor mexicano Rodrigo Brand, pareja de Mayra Goñi. El 'charro' y sus amigos golpearon al 'urraco' y destruyeron su equipo de trabajo tras ser captados juntos. ATV/ Magaly Tv La Firme.

La conductora también emplazó a Latina, canal con el que está vinculado el actor, a tomar medidas y “deshacerse de este matón”, asegurando que actitudes violentas no pueden ser toleradas en el medio artístico peruano.

El altercado se produjo luego de que Rodrigo Brand fuera captado a altas horas de la noche besándose con Mayra Goñi, su coprotagonista en ‘Valentina Valiente’. Pese a que ambos han negado vínculos sentimentales en el pasado, las imágenes difundidas por la prensa parecen contradecir sus versiones anteriores. Tras el incidente, ni Brand ni Goñi han dado declaraciones adicionales sobre el episodio o el estado de su relación.

El episodio también generó críticas hacia Goñi, con usuarios cuestionando su actitud al no intervenir durante la agresión ni brindar un descargo posterior. Por el momento, ni Latina ni las autoridades han informado sobre medidas legales adicionales o sanciones concretas para el actor.

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