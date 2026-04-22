Perú

Campeones peruanos de Wushu son reconocidos en el Congreso tras lograr medallas internacionales

Atletas de la Federación Deportiva Peruana de Kung Fu fueron distinguidos por sus logros en el extranjero, en una ceremonia que también expuso las dificultades que enfrenta el deporte

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Un grupo de atletas peruanos con chaquetas rojo y blanco y medallas de oro realizan un saludo marcial en una sala de conferencias con mesas de madera y banderas
Atletas peruanos de Kung Fu, medallistas en competencias internacionales, realizan un saludo marcial durante su reconocimiento oficial en la Sala Gustavo Mohme del Congreso de la República, destacando sus triunfos y el futuro del deporte. (Congreso de la República)

El reconocimiento llegó después de los resultados. Los campeones peruanos de Wushu —disciplina de origen chino conocida como Kung Fu— fueron homenajeados en el Congreso de la República tras obtener medallas en competencias internacionales, en una ceremonia que, más allá de los diplomas, volvió a poner sobre la mesa las brechas que enfrentan los deportistas en el país.

El acto se realizó en la Sala Gustavo Mohme, donde los atletas que alcanzaron preseas de oro, plata y bronce recibieron distinciones de parte de la parlamentaria andina Leslye Lazo, junto a entrenadores y miembros del cuerpo técnico.

Entre los reconocidos destacó Jesús Herreras, quien obtuvo la medalla de oro en la categoría Sanda 60-65 kg. “Esta medalla representa años de disciplina y esfuerzo. Competir y ganar para el Perú es el mayor orgullo”, señaló.

Medallas en el extranjero, trabas en casa

El reconocimiento también dejó ver el contexto en el que se consiguieron estos resultados. El presidente de la Federación Deportiva Peruana de Kung Fu, Miguel Ángel Castro, recordó que la preparación hacia los Juegos Bolivarianos 2025 estuvo marcada por la inestabilidad institucional.

“Pese al cambio en la presidencia del IPD y la intervención de la Contraloría durante ese periodo, este homenaje demuestra que el sacrificio no fue en vano”, afirmó.

El mensaje apunta a un problema recurrente: la falta de continuidad en la gestión deportiva y las limitaciones en el apoyo a los atletas, incluso en etapas clave de competencia.

Ocho miembros de la delegación peruana de Kun fu, siete hombres y una mujer, con uniformes deportivos rojos y blancos, posan en un interior
La delegación de la Federación Peruana de Kun fu posa en Brasilia antes de participar en el 7º Campeonato Mundial de Wushu.

Del podio al aeropuerto: lo que no se ve

Durante la ceremonia, la parlamentaria Leslye Lazo introdujo un elemento menos visible en este tipo de actos: las condiciones en las que muchos deportistas construyen sus carreras. “Me tocó quedarme con la mochila en la espalda en el aeropuerto, esperando un viaje que nunca llegó”, dijo recordando su etapa como deportista.

La escena no es aislada. Para varios atletas, competir fuera del país implica resolver financiamiento, lidiar con cambios de último minuto o depender de decisiones administrativas que llegan tarde.

Qué es el Wushu y por qué gana terreno en competencias internacionales

El Wushu es un arte marcial de origen chino que combina técnicas tradicionales con formatos de competencia modernos. En el circuito deportivo se divide, principalmente, en dos modalidades: Taolu, enfocada en rutinas coreografiadas que evalúan técnica y ejecución, y Sanda, que es combate de contacto pleno.

Esta última —en la que compiten varios de los medallistas peruanos— mezcla golpes, patadas y proyecciones, bajo reglas deportivas, y se ha consolidado como una de las categorías más dinámicas en torneos internacionales.

En los últimos años, el Wushu ha ampliado su presencia en competencias regionales y globales, lo que ha permitido a delegaciones como la peruana ganar visibilidad y sumar medallas en escenarios cada vez más exigentes.

Infografía sobre Wushu con ilustraciones de un practicante con espada y dos luchadores. Contiene texto explicativo sobre modalidades y elementos.
Infografía que detalla las modalidades, técnicas y valores esenciales del Wushu, mostrando desde sus rutinas de exhibición hasta el combate deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocimiento simbólico y deuda pendiente

El evento cerró con un mensaje que buscó ir más allá del homenaje. “El reto inmediato es transformar los aplausos en políticas deportivas reales para que ningún talento vuelva a competir desde la precariedad”, sostuvo la parlamentaria Lazo.

El reconocimiento impulsado por el Parlamento Andino forma parte de una iniciativa para visibilizar a los atletas peruanos en competencias internacionales. Sin embargo, el propio acto dejó en evidencia que el desafío no termina en la foto oficial.

Detrás de cada medalla hay una cadena de esfuerzos que, muchas veces, no cuenta con respaldo sostenido. Y ahí está el punto: los resultados llegan, pero el sistema sigue corriendo detrás.

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