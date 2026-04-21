Perú

Parque de las Leyendas invita a escolares y docentes con una tarifa promocional

El emblemático zoológico de Lima habilita un precio especial para colegios de todo el país. Descubre cómo acceder y qué actividades incluye la experiencia

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El programa se desarrolla a lo largo de febrero con sesiones organizadas por edades y modalidades diferenciadas entre semana y fines de semana.
El programa se desarrolla a lo largo de febrero con sesiones organizadas por edades y modalidades diferenciadas entre semana y fines de semana.

El Parque de las Leyendas anunció una tarifa promocional dirigida a las instituciones educativas de la Región Lima y del resto del país.

La propuesta permite que los estudiantes de inicial, primaria y secundaria accedan al parque por solo S/ 5. Los docentes y padres de familia acompañantes abonarán S/ 10. Esta promoción está disponible para grupos de al menos 30 alumnos y rige de lunes a sábado, excluye domingos y feriados.

Durante la visita, los colegios podrán recorrer las zonas temáticas Costa, Sierra, Selva e Internacional, además del Jardín Botánico y los monumentos arqueológicos que forman parte de este espacio.

El objetivo es ofrecer un entorno donde el aprendizaje trasciende el aula, permitiendo a los estudiantes descubrir la riqueza natural y cultural del Perú y el mundo a través de experiencias vivenciales.

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Celebraciones y contacto

Además de la tarifa promocional, el parque promueve el programa “Un Cumple de Leyendas”, dirigido a niños de hasta 14 años. Este servicio incluye talleres, recorridos guiados y actividades recreativas en espacios acondicionados para pequeñas celebraciones, combinando aprendizaje y contacto con la naturaleza.

Para quienes deseen organizar una visita escolar o una celebración, el Parque de las Leyendas brinda información a través del teléfono 6449200 (anexos 1652 y 1653), el WhatsApp 914 020 405 y el correo electrónico educacion@leyendas.gob.pe. Así, el parque se consolida como un destino educativo y recreativo para la comunidad escolar.

¿Cuál es el precio de las entradas al Parque de Las Leyendas?

  • Entrada general: S/20.00
  • Niños (de 3 a 12 años): S/10.00
  • Adultos mayores (de 60 años a más): S/4.00

Hay ciertos grupos que tienen entrada gratuita. Entre los principales beneficiarios figuran las personas con discapacidad, quienes podrán ingresar sin costo junto a un acompañante, siempre y cuando presenten el carné emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), garantizando así una experiencia accesible y segura.

El parque también extiende este beneficio a los guías oficiales que lideran recorridos y actividades turísticas. Para acceder a la exoneración del pago, los guías deberán acreditar su condición mediante la credencial vigente otorgada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) o por las autoridades regionales competentes.

Asimismo, el programa incluye a losveteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, quienes tendrán pase libre presentando el carné correspondiente junto con su documento de identidad. Este grupo podrá disfrutar de todas las actividades y propuestas del Parque de las Leyendas, en reconocimiento a su servicio al país.

¿Cómo llegan los animales al Parque de las Leyendas?

El ingreso de animales jóvenes a la colección zoológica responde, principalmente, a incautaciones por tráfico ilegal o nacimientos dentro del parque.

Entre los ejemplares más recientes se encuentra un zorrito andino (Lycalopex culpaeus), actualmente bajo cuidado del área de crianza. También se reportó el nacimiento de una vicuña (Vicugna vicugna) y varias crías de ñandú (Rhea americana).

Cerca del 90% de los animales que llegan al parque provienen de decomisos realizados por SERFOR. El destino de cada ejemplar depende de su capacidad para reintegrarse al medio natural; quienes no pueden hacerlo, permanecen en el parque bajo programas de manejo y conservación.

El parque aplica protocolos de cuarentena, control sanitario y seguimiento constante a los animales jóvenes y adultos, con énfasis en el bienestar y la adaptación exitosa a su entorno.

El área de crianza se encarga de ejemplares que no pueden ser criados por sus madres, garantizando su desarrollo inicial.

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