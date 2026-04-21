Perú Deportes

Felipe Vizeu confía en la recuperación inmediata de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Podemos luchar por el título”

El delantero brasileño, ya mejor en tiempo y forma, considera que el conjunto ‘rimense’ se ha espabilado “en el momento oportuno” y podrá meterse en la pelea por el Apertura 2026

Guardar
Felipe Vizeu suma cinco goles con Sporting Cristal en la actual temporada. - Crédito: Difusión
Felipe Vizeu suma cinco goles con Sporting Cristal en la actual temporada. - Crédito: Difusión

Sporting Cristal avanza en un ritmo irregular en el Torneo Apertura 2026, aunque ha comenzado a ir al alza a partir de la llegada de Zé Ricardo a la dirección técnica. Los registros aún resisten a una remota opción para que el equipo siga luchando y a ello se aferra Felipe Vizeu.

“Todavía queda mucha competencia. Estamos reaccionando en el momento oportuno. Tenemos dos partidos consecutivos como visitantes y sabemos la importancia de seguir ganando. Tenemos mucha confianza en que podemos luchar por el título”, externó el delantero brasileño en declaraciones ofrecidas a AV Assessoria.

Vizeu se ha posicionado como un futbolista capital en la recuperación de los suyos. En la pasada jornada se hizo presente en la victoria 3-2 contra la Universidad Técnica de Cajamarca y considera que ese resultado servirá de mucho: “Estoy muy contento de marcar otro gol para Sporting Cristal y, sobre todo, de que hayamos conseguido otra victoria. Fue otro paso importante para subir en la tabla”.
Sporting Cristal.
Sporting Cristal derrotó 3-2 a UTC por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con cuota goleadora de Felipe Vizeu. - Crédito: Liga Profesional.

Vizeu repuesto

Con Felipe Vizeu pasó algo extraño. Llegó a Sporting Cristal con cartel de atacante hecho en Flamengo y en la práctica demostró participación goleadora a cuentagotas. Así sucedió en sus primeros seis meses y nada más empezando un nuevo periodo entró en una dinámica preocupante que anticipaba un terrible hundimiento.

Cuando parecía que la crisis de agudizaba con la salida del entrenador Paulo Autuori, hubo un vuelco de 180° grados con la presencia de Zé Ricardo, quien ha sido pura vitamina para un Vizeu que ha dejado atrás su nube negra para confirmarse como el goleador que tanto aclamaban en el Rímac.

El delantero brasileño entró desde el banco de suplentes y abrió el marcador en el Callao - Crédito: ESPN.
En resumidas cuentas, el ‘9’ ha respondido a la confianza del nuevo cuerpo técnico con números positivos. Suma cinco dianas en los primeros cuatro meses del año y una de ellas llegó en un momento cumbre contra Cerro Porteño por el inicio de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Así las cosas, Felipe Vizeu se confirma con un exponente ofensivo en Cristal y llama a una continuidad por encima de Irven Ávila, vigente goleador histórico del club. En cualquier caso, ambos futbolistas emanan experiencia pura y son más que referentes dentro del área.

Zé Ricardo confía en la recuperación de Felipe Vizeu en Sporting Cristal. - Crédito: Iván Alonso / Liga 1
Zé Ricardo confía en la recuperación de Felipe Vizeu en Sporting Cristal. - Crédito: Iván Alonso / Liga 1

Cristal a dos frentes

Aunque Sporting Cristal quiere esperanzarse en las matemáticas, lo cierto es que tiene demasiado complicado llegar al liderato del Apertura 2026, dado que los punteros provisionales —Alianza Lima y Los Chankas— totalizan 26 unidades, aventajando a los ‘celestes’ por 12 puntos de diferencia.

Por ese motivo, lo mejor para Cristal sería enfocarse netamente en su participación en la CONMEBOL Libertadores 2026, donde viene demostrando un muy buen juego con pilares determinantes como Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. En su grupo cuenta con tres unidades de seis posibles y en su reciente aparición contra Palmeiras dejó gratas sensaciones.

Con lo que hay en la casa, el entrenador Zé Ricardo, quien ha sucedido en el cargo al veterano Paulo Autuori, hace lo que puede para enmendar el camino de una institución que lleva más de un lustro sin reconocimientos deportivos.

Temas Relacionados

Felipe VizeuSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

¿Sigue o se va? Se definió el futuro de María Alejandra Marín en Alianza Lima para la próxima temporada

Con el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 en juego, se empiezan a definir decisiones clave en el club ‘blanquiazul’: la continuidad de la armadora colombiana ya tiene respuesta

¿Sigue o se va? Se definió el futuro de María Alejandra Marín en Alianza Lima para la próxima temporada

Gregorio Pérez pide tener paciencia y confianza en Universitario tras la salida de Javier Rabanal: “La ‘U’ no se ha debilitado”

El exdirector técnico de la escuadra crema remarca la necesidad de mantener la calma durante períodos de incertidumbre y apostar por la unión del vestuario

Gregorio Pérez pide tener paciencia y confianza en Universitario tras la salida de Javier Rabanal: “La ‘U’ no se ha debilitado”

La portera peruana Mía Shalit es incluida en el once ideal de la fecha triple de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026

La guardameta nacional firmó actuaciones sobresalientes ante Uruguay, Paraguay y Ecuador para integrar el selecto grupo de futbolistas de talla mundial que incluye a Linda Caicedo y Deyna Castellanos

La portera peruana Mía Shalit es incluida en el once ideal de la fecha triple de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026

Sigue cayendo los técnicos en Liga 1 2026: Pablo Trobbiani no seguirá al mando de ADT tras malos resultados

La directiva tarmeña comunicó la salida del argentino como director técnico, una decisión tomada de mutuo acuerdo tras 11 jornadas en el Torneo Apertura, donde el equipo descendió hasta el puesto 15 de la tabla

Sigue cayendo los técnicos en Liga 1 2026: Pablo Trobbiani no seguirá al mando de ADT tras malos resultados

Sport Boys y un homenaje a su legado: será declarado patrimonio histórico del Callao a un año de su centenario

El club rosado será distinguido por el Gobierno Regional en una ceremonia especial en el Coliseo Miguel Grau, en reconocimiento a su legado deportivo y su profunda conexión con la identidad chalaca

Sport Boys y un homenaje a su legado: será declarado patrimonio histórico del Callao a un año de su centenario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Renunció Piero Corvetto: JPP convoca a protesta nacional y tilda de “ilegal” la decisión de la JNJ para “boicotear” elecciones

Piero Corvetto se retiró de la Fiscalía Anticorrupción tras su renuncia a la ONPE y sin responder a la prensa

¿La renuncia de Piero Corvetto resulta ilegal? JNJ aceptó la dimisión aunque ley lo impedía, advierten figuras políticas

Piero Corvetto renunció a la ONPE: ¿Es posible anular las elecciones o hacer comicios complementarios?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina exige sanciones tras agresión de Rodrigo Brand a equipo periodístico y romperle la cámara: “Qué mal dejan al canal”

Magaly Medina exige sanciones tras agresión de Rodrigo Brand a equipo periodístico y romperle la cámara: “Qué mal dejan al canal”

Rodrigo Brand pide perdón tras escándalo con periodistas de Magaly Medina: "Se salió de control"

Melanie Martínez rompe en llanto tras denuncia de Christian Domínguez por violencia psicológica: “Dice que le causo depresión y ansiedad”

Pamela Franco reveló la verdad de cómo inició su polémico romance con Christian Cueva: “Él con sus mentiras me convirtió en su amante”

Magaly Medina denunciaría a su exabogado ante el CAL por nueva defensa a Yahaira Plasencia: “Viola el código de ética”

DEPORTES

¿Sigue o se va? Se definió el futuro de María Alejandra Marín en Alianza Lima para la próxima temporada

¿Sigue o se va? Se definió el futuro de María Alejandra Marín en Alianza Lima para la próxima temporada

Gregorio Pérez pide tener paciencia y confianza en Universitario tras la salida de Javier Rabanal: “La ‘U’ no se ha debilitado”

La portera peruana Mía Shalit es incluida en el once ideal de la fecha triple de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026

Sigue cayendo los técnicos en Liga 1 2026: Pablo Trobbiani no seguirá al mando de ADT tras malos resultados

Sport Boys y un homenaje a su legado: será declarado patrimonio histórico del Callao a un año de su centenario