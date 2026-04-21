Felipe Vizeu confía en la recuperación inmediata de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Podemos luchar por el título”

Felipe Vizeu suma cinco goles con Sporting Cristal en la actual temporada. - Crédito: Difusión

Sporting Cristal avanza en un ritmo irregular en el Torneo Apertura 2026, aunque ha comenzado a ir al alza a partir de la llegada de Zé Ricardo a la dirección técnica. Los registros aún resisten a una remota opción para que el equipo siga luchando y a ello se aferra Felipe Vizeu.

“Todavía queda mucha competencia. Estamos reaccionando en el momento oportuno. Tenemos dos partidos consecutivos como visitantes y sabemos la importancia de seguir ganando. Tenemos mucha confianza en que podemos luchar por el título”, externó el delantero brasileño en declaraciones ofrecidas a AV Assessoria.

Vizeu se ha posicionado como un futbolista capital en la recuperación de los suyos. En la pasada jornada se hizo presente en la victoria 3-2 contra la Universidad Técnica de Cajamarca y considera que ese resultado servirá de mucho: “Estoy muy contento de marcar otro gol para Sporting Cristal y, sobre todo, de que hayamos conseguido otra victoria. Fue otro paso importante para subir en la tabla”.

Sporting Cristal derrotó 3-2 a UTC por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con cuota goleadora de Felipe Vizeu. - Crédito: Liga Profesional.

Vizeu repuesto

Con Felipe Vizeu pasó algo extraño. Llegó a Sporting Cristal con cartel de atacante hecho en Flamengo y en la práctica demostró participación goleadora a cuentagotas. Así sucedió en sus primeros seis meses y nada más empezando un nuevo periodo entró en una dinámica preocupante que anticipaba un terrible hundimiento.

Cuando parecía que la crisis de agudizaba con la salida del entrenador Paulo Autuori, hubo un vuelco de 180° grados con la presencia de Zé Ricardo, quien ha sido pura vitamina para un Vizeu que ha dejado atrás su nube negra para confirmarse como el goleador que tanto aclamaban en el Rímac.

El delantero brasileño entró desde el banco de suplentes y abrió el marcador en el Callao - Crédito: ESPN.

En resumidas cuentas, el ‘9’ ha respondido a la confianza del nuevo cuerpo técnico con números positivos. Suma cinco dianas en los primeros cuatro meses del año y una de ellas llegó en un momento cumbre contra Cerro Porteño por el inicio de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Así las cosas, Felipe Vizeu se confirma con un exponente ofensivo en Cristal y llama a una continuidad por encima de Irven Ávila, vigente goleador histórico del club. En cualquier caso, ambos futbolistas emanan experiencia pura y son más que referentes dentro del área.

Zé Ricardo confía en la recuperación de Felipe Vizeu en Sporting Cristal. - Crédito: Iván Alonso / Liga 1

Cristal a dos frentes

Aunque Sporting Cristal quiere esperanzarse en las matemáticas, lo cierto es que tiene demasiado complicado llegar al liderato del Apertura 2026, dado que los punteros provisionales —Alianza Lima y Los Chankas— totalizan 26 unidades, aventajando a los ‘celestes’ por 12 puntos de diferencia.

Por ese motivo, lo mejor para Cristal sería enfocarse netamente en su participación en la CONMEBOL Libertadores 2026, donde viene demostrando un muy buen juego con pilares determinantes como Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. En su grupo cuenta con tres unidades de seis posibles y en su reciente aparición contra Palmeiras dejó gratas sensaciones.

Con lo que hay en la casa, el entrenador Zé Ricardo, quien ha sucedido en el cargo al veterano Paulo Autuori, hace lo que puede para enmendar el camino de una institución que lleva más de un lustro sin reconocimientos deportivos.