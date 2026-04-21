“Capitán Agua”, perro con mensaje en el collar, es rescatado y acogido por la ANA: caso impulsa adopción y cuidado animal en Lima

El animal llegó a la sede institucional con un mensaje que pedía ayuda para hallar a su familia o un nuevo hogar. La entidad decidió brindarle protección. ANA

Un perro con un mensaje en el collar llamó la atención de transeúntes y trabajadores públicos. El contenido de ese mensaje, breve y directo, pidió ayuda para encontrar a su familia o un hogar. La situación expuso una realidad frecuente: animales que circulan solos, sin protección, en entornos urbanos donde la respuesta depende de la reacción de quienes los encuentran.

En ese contexto, la intervención de una institución pública marcó un giro inesperado. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), decidió acoger al animal. La decisión no solo respondió a una necesidad inmediata de protección, también abrió la posibilidad de construir un mensaje con alcance social a partir de un hecho concreto.

Un hallazgo que expone una problemática urbana

Un perro con un mensaje en el collar solicitando ayuda fue hallado tras recorrer varios distritos de Lima. Difusión

El perro apareció en la puerta de la sede de la ANA tras recorrer distintos distritos de Lima. Su estado generó preocupación entre los trabajadores que lo encontraron. En el collar, el mensaje solicitaba no retirarlo, tomarle una fotografía y difundir su situación para facilitar el reencuentro con su familia o encontrar un nuevo hogar.

Este tipo de mensajes circula con frecuencia en ciudades donde el abandono animal persiste como problema estructural. La difusión en redes sociales y la colaboración ciudadana se convirtieron en herramientas habituales para enfrentar estas situaciones, aunque no siempre garantizan resultados inmediatos.

El ingeniero José Musayón Ayala, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, explicó el proceso que siguió el hallazgo. Según indicó, “Capitán Agua” llegó a la institución en condiciones delicadas tras un recorrido prolongado por la ciudad. También precisó que la entidad tomó la decisión de brindarle cuidado y protección.

Musayón destacó el sentido de esta medida al afirmar que refleja valores como la solidaridad y el respeto por la vida. Además, formuló un llamado dirigido a los antiguos dueños del animal o a personas interesadas en ofrecerle un hogar, con el objetivo de encontrar una solución definitiva para su situación.

De caso individual a mensaje público

El perro fue encontrado con un collar que solicitaba difusión para ubicar a sus dueños o facilitar su adopción. Difusión

La ANA optó por no limitar su intervención al rescate. La institución integró al perro bajo el nombre de “Capitán Agua”, con una función simbólica dentro de sus acciones de comunicación. La iniciativa plantea un vínculo entre la historia del animal y la promoción de una cultura del agua basada en la responsabilidad y el respeto por la vida.

A través de esta figura, la entidad busca generar reflexión sobre el cuidado de los recursos hídricos desde una perspectiva que trasciende lo técnico. La estrategia propone acercar conceptos ambientales a experiencias cotidianas que resultan más accesibles para la ciudadanía.

La historia de “Capitán Agua” se presenta como un ejemplo de articulación entre empatía y acción colectiva. La ANA plantea que la misma disposición que moviliza a una comunidad para ayudar a un animal puede trasladarse al cuidado de los ríos, la prevención de la contaminación y el uso responsable del agua.

El caso también introduce una dimensión social en la gestión hídrica. La institución busca mostrar que la sostenibilidad no depende únicamente de normas o infraestructura, sino de conductas y decisiones individuales que, en conjunto, generan impacto.

En ese marco, la figura del perro adoptado funciona como un recurso narrativo que conecta con experiencias cercanas. La iniciativa pone en evidencia que los mensajes ambientales pueden fortalecerse cuando se vinculan con situaciones reales que interpelan a la ciudadanía de manera directa.