Universitario vs Deportivo Garcilaso: solo 25 mil aficionados confirmados para el duelo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Unos 25 mil seguidores alientan a Universitario de Deportes frente a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, en una jornada marcada por la salida de Javier Rabanal y la dirección provisional de Jorge Araujo en el banquillo (Facebook / Universitario de Deportes)

La expectativa por el encuentro entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso ha cobrado un matiz especial tras la reciente salida del entrenador Javier Rabanal. Con la dirección provisional de Jorge Araujo, el conjunto crema enfrentará a su rival cusqueño en el Estadio Monumental este miércoles, donde más de 25 mil hinchas han confirmado su presencia, según datos difundidos en redes sociales por el propio club.

La cita corresponde a la décima jornada del Torneo Apertura, postergada previamente por motivos electorales. En medio de la incertidumbre deportiva y la búsqueda de un nuevo líder técnico, la venta de entradas revela un descenso en el entusiasmo habitual de la hinchada, que históricamente colmaba las graderías sin importar el calendario.

La venta de entradas refleja el momento del club

El ritmo de venta de entradas para el partido ante Garcilaso muestra un enfriamiento en el respaldo masivo, en contraste con jornadas previas donde el Monumental solía lucir lleno. (Facebook / Universitario de Deportes)

De acuerdo con la información oficial publicada por Universitario de Deportes, hasta el martes se habían colocado 25 mil localidades para el partido frente a Deportivo Garcilaso.

Este número representa una baja considerable respecto a la tendencia previa, cuando el estadio Monumental solía completar su aforo incluso en fechas de poca trascendencia. La noticia fue comunicada a través de las plataformas digitales del club: “Ya son más de 25 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido de mañana ante Deportivo Garcilaso. Adquiere tus entradas”, publicó la institución.

Este comportamiento en la venta de tickets ha sido interpretado en medios como un mensaje de advertencia de la afición, en un contexto de resultados adversos y cambios en la conducción.

El partido, programado para las 20:30 horas del miércoles 22 de abril, corresponde a una fecha que quedó pendiente por el desarrollo de las elecciones presidenciales. Según la organización de la Liga Profesional de Fútbol, el encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Lozano y se jugará ante una concurrencia menor a la esperada en temporadas anteriores.

Universitario afronta la crisis técnica sin un entrenador titular

La desvinculación del entrenador dejó al equipo en una etapa de interinato, con Jorge Araujo al mando mientras la directiva evalúa opciones para asumir el liderazgo técnico. (Facebook / Universitario de Deportes)

La salida de Javier Rabanal del banquillo de Universitario de Deportes marcó el inicio de una nueva etapa en la gestión deportiva del club. El cese del técnico español, anunciado oficialmente el martes tras una serie de resultados insatisfactorios, se concretó luego de un acuerdo entre el entrenador y la directiva.

El club expresó su agradecimiento mediante un comunicado: “Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”.

Durante su ciclo, Rabanal acumuló cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas. Su salida se vio precipitada por la derrota ante Melgar en Arequipa y la falta de acuerdo en torno a su contrato, que se extendía hasta 2027.

Con la vacancia en la dirección técnica principal, la directiva optó por designar de forma interina a Jorge Araujo, quien asumirá la conducción del primer equipo hasta que se confirme un nuevo cuerpo técnico. Según algunos rumores nombres como Fabián Bustos, Jorge Fossati y Ricardo Gareca han surgido como opciones en las conversaciones internas, aunque ningún candidato ha sido oficializado por la administración.

El propio Gareca descartó una llegada inmediata debido a compromisos laborales: “Hoy no puedo (dirigir) porque tengo contrato hasta el Mundial, no puedo hacer nada”, respondió el técnico argentino en diálogo con ‘Fútbol Satélite’.

Detalles de la transmisión y planteles confirmados para el duelo

Universitario y Garcilaso llegan con formaciones confirmadas y necesidades similares en la tabla, en un partido que será seguido a nivel nacional por señal exclusiva. (Facebook / Universitario de Deportes)

La transmisión del partido será exclusiva de L1MAX, canal y plataforma digital de la Federación Peruana de Fútbol en alianza con 1190 Sports. La señal estará disponible para los suscriptores de Movistar, Best Cable, Claro, Win, DirecTV y otros servicios, mientras que la cobertura digital en tiempo real será brindada por Infobae Perú.

En cuanto a las alineaciones probables, Universitario alinearía a Miguel Vargas; Caín Fara, Wiliams Riveros, César Inga; Andy Polo, Héctor Fertoli, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera. Por su parte, Deportivo Garcilaso afrontará el compromiso con Patrick Zubczuck; Erick Canales, Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Nuñez; Francisco Arancibia, Adrián Ascues, Xavi Moreno, Agustín González, Beto da Silva y Christopher Olivares.

El equipo cusqueño, dirigido por Sebastián Domínguez, ocupa actualmente el puesto 15 con 10 puntos, tras sumar dos victorias en diez presentaciones. La urgencia por sumar unidades es compartida por ambos conjuntos, en un duelo que podría marcar el rumbo inmediato de sus temporadas.