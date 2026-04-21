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Publican acta de prueba con agrupaciones ficticias en resultados electorales: ONPE asegura que votos válidos no se alteraron

El documento correspondía a una mesa de sufragio en Nueva Jersey y fue publicado por error en el portal electoral, según explicó la organización

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Se difundió un acta electoral con nombres de agrupaciones inexistentes en el padrón oficial. (Composición: Infobae)
Se difundió un acta electoral con nombres de agrupaciones inexistentes en el padrón oficial. (Composición: Infobae)

La publicación de resultados electorales en plataformas digitales volvió a colocarse en el centro del debate público tras la difusión de un documento que no correspondía al proceso oficial. El hecho se detectó durante la revisión de actas provenientes del extranjero, lo que generó dudas entre usuarios y analistas sobre los mecanismos de control en la difusión de información electoral.

El incidente se produjo en una mesa de sufragio correspondiente a Nueva Jersey, en Estados Unidos. La visualización del acta mostró denominaciones de agrupaciones políticas que no figuran en el padrón vigente. La aparición de estos nombres activó alertas, donde se cuestionó la consistencia del sistema de publicación de resultados.

Acta con agrupaciones no registradas

El documento correspondía a una mesa de sufragio en Nueva Jersey. Composición: Infobae
El documento correspondía a una mesa de sufragio en Nueva Jersey. Composición: Infobae

El acta observada correspondía a la mesa de sufragio 086793. En el documento figuraban nombres como “No Olvides Nunca Respirar”, “El Porvenir de los Terbanos” y “Jóvenes del mañana”. Ninguna de estas denominaciones pertenece a las 35 organizaciones políticas oficialmente habilitadas.

El archivo mantenía la estructura formal de un acta electoral. Incluía espacios para firmas y distribución de votos, lo que incrementó la confusión entre quienes accedieron al documento. La presencia de símbolos ajenos al proceso reforzó las dudas sobre el origen del archivo publicado.

La difusión del contenido se extendió con rapidez. Usuarios en redes sociales señalaron la necesidad de esclarecer si se trataba de un error técnico o de una falla en los protocolos de digitalización. Analistas coincidieron en la importancia de revisar los controles previos a la publicación de actas en el portal oficial.

ONPE atribuye el error a material de prueba

Ante la controversia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales. La institución explicó que el documento difundido correspondía a un archivo utilizado durante capacitaciones previas al proceso electoral.

En su comunicado, la entidad señaló: “Al hacer una revisión interna, podemos confirmar que el conteo de votos se hizo con el acta correcta enviada por el consulado tras el escrutinio de votos. La imagen digitalizada corresponde a material de prueba entregado al consulado para su uso previo al proceso electoral. Esta imagen se publicó por error, sin afectar el conteo de votos. En breve se publicarán las imágenes correctas”.

La explicación oficial apunta a un error en la carga de archivos dentro del sistema. Según la ONPE, el documento incorrecto se incorporó de manera involuntaria en la plataforma de resultados.

La inconsistencia fue detectada por usuarios y amplificada en medios y redes sociales. Captura de pantalla
La inconsistencia fue detectada por usuarios y amplificada en medios y redes sociales. Captura de pantalla

Corrección del acta y revisión institucional

Tras la detección del incidente, el acta fue reemplazada en el portal por el documento correspondiente al proceso electoral. La nueva versión incluyó únicamente organizaciones políticas registradas y los votos consignados por los miembros de mesa.

El Jurado Electoral Especial recibió el acta corregida el 18 de abril para su evaluación. El procedimiento establece que la plataforma digital presenta una transcripción de los datos, mientras el documento físico permanece bajo custodia de las autoridades electorales.

Este mecanismo busca asegurar la concordancia entre el registro físico y la información publicada. La normativa exige que los miembros de mesa consignen solo votos de agrupaciones habilitadas, lo que garantiza la validez del escrutinio.

Resultados generales ONPE al 93.905 %

  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular) 17.048 % – 2′697,007 votos
  • Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) 12.012 % – 1′900,371 votos
  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular) 11.915 % – 1′884,921 votos
  • Jorge Nieto (Buen Gobierno) 11.056 % – 1′749,140 votos
  • Ricardo Belmont (Obras) 10.171 % – 1′609,006 votos
  • Carlos Álvarez (País para Todos) 7.884 % – 1′247,202 votos
  • Alfonso López Chau (Ahora Nación) 7.347 % – 1′162,269 votos

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