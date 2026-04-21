Magaly Medina exige sanciones tras agresión de Rodrigo Brand a equipo periodístico y romperle la cámara: “Qué mal dejan al canal”

Magaly Medina denuncia la violenta agresión que sufrió uno de sus reporteros por parte del actor mexicano Rodrigo Brand, pareja de Mayra Goñi. El 'charro' y sus amigos golpearon al 'urraco' y destruyeron su equipo de trabajo tras ser captados juntos. ATV/ Magaly Tv La Firme.

La conductora de televisión Magaly Medina exigió sanciones para el actor Rodrigo Brand tras un altercado con el equipo de su programa en Lima, durante la cobertura de un evento público el 18 de abril. El incidente ocurrió cuando el actor mexicano, protagonista de la telenovela Valentina valiente, agredió a los reporteros conocidos como ‘urracos’ y rompió una de sus cámaras de trabajo.

El hecho se produjo minutos después de que Mayra Goñi y Rodrigo Brand fueran captados en una actitud cariñosa en un local de Miraflores. Al notar la presencia de los reporteros, los actores inicialmente respondieron con saludos, pero poco después la situación escaló. Brand salió del local, increpó al equipo periodístico de Magaly TV, la firme y, en medio del altercado, destruyó una cámara, según las imágenes transmitidas por el programa.

Las críticas de Magaly Medina

Durante la emisión del lunes 20 de abril, Magaly Medina calificó la conducta del actor y su grupo como “bastante salvaje” y cuestionó la reacción violenta ante el trabajo de los reporteros.

La conductora afirmó: “No tienen por qué atacar a seres indefensos que no están preparados para una golpiza. No puedes hacer uso de tu poder, sintiéndote más que todos nosotros”. Medina también criticó los comentarios de Brand hacia el equipo de investigación nocturna del programa, señalando que los reporteros solo cumplían con su labor habitual de fin de semana.

Magaly Medina arremete contra Rodrigo Brand por agredir a sus reporteros. Magaly TV La Firme

La conductora dirigió fuertes críticas al canal Latina Televisión (Latina), empresa a la que pertenece el actor Rodrigo Brand. Medina solicitó a la televisora que tome medidas disciplinarias y pidió que el actor se responsabilice por los daños ocasionados.

“Me gustaría que a este le hagan pagar la cámara que rompió, porque es elemento de trabajo de mis investigadores y de este programa”, reclamó Medina durante la emisión.

La polémica se intensificó al tratarse de un artista extranjero contratado por un canal peruano. Magaly Medina expresó su preocupación por el impacto de estas conductas en la imagen de la cadena y el respeto hacia el trabajo periodístico en el país. “Qué mal dejan al canal al que pertenecen, a la empresa que los ha traído, siendo unos soberanos desconocidos, porque estos dos no están en su chacra, en México, están en Perú”, manifestó la presentadora.

Rodrigo Brand estalla contra reporteros de Magaly Medina. Magaly TV La Firme

El incidente ocurrió en el contexto del seguimiento mediático a la relación entre Mayra Goñi y Rodrigo Brand, quienes protagonizan “Valentina valiente”. Ambos fueron grabados en un local de Miraflores, donde las cámaras de “Magaly TV, la firme” registraron un beso en público y, posteriormente, la reacción violenta de Brand tras percatarse de la grabación.

“Acá exigimos más respeto para nuestro trabajo”, afirmó, al tiempo que sugirió una firme sanción para el actor. La conductora hizo hincapié en la importancia de la estabilidad emocional de quienes integran el elenco de producciones televisivas y pidió que los empleadores tomen en cuenta estos aspectos al momento de contratar personal extranjero.

Rodrigo Brand se disculpa tras agresión a reporteros

Horas después de haberse enfrentado contra los reporteros del programa de Magaly Medina, el actor mexicano Rodrigo Brand ofreció disculpas públicas a través de su cuenta de Instagram.

A través de un comunicado en redes sociales, el 21 de abril, Brand reconoció su error y asumió la responsabilidad: “El último fin de semana, en horas de la madrugada, viví una situación que se salió de control… no me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento, asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas”.

El actor aseguró que lo sucedido no representa su forma de ser y que buscará aprender de lo sucedido. “Creo firmemente en el respeto, hacia mí mismo y hacia los demás, y lo sucedido no representa quién soy ni cómo elijo manejarme. Hoy me enfoco en aprender de esta experiencia, hacerme cargo y seguir adelante con mayor conciencia”, fueron sus palabras.

Rodrigo Brand pide disculpas públicas tras agresión a periodistas de Magaly Medina en las calles de Miraflores.