Perú

Subasta de 59 inmuebles por parte de Indecopi: conoce cómo participar

Entre los lotes sobresalen una vivienda en Cusco y una oficina en el Callao, con valores de salida de S/ 66.360,67 y S/ 90.790,05, respectivamente

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Los inmuebles a rematar están localizados en Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco, pero la subasta solo tendrá lugar en Lima (Andina/Composición Infobae).
Los inmuebles a rematar están localizados en Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco, pero la subasta solo tendrá lugar en Lima (Andina/Composición Infobae).

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que organizará una nueva subasta pública de bienes inmuebles embargados a ciudadanos y empresas que incumplieron el pago de sanciones económicas.

El remate, programado para este viernes 24 de abril, incluirá un total de 59 propiedades ubicadas en Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco, todas ellas sujetas a procesos de embargo por vulneración de derechos de consumidores o infracciones vinculadas a propiedad intelectual.

La actividad se desarrollará desde las 8:50 de la mañana en el auditorio de la sede central del Indecopi, situada en la avenida Del Aire N.° 384, San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá.

Quienes deseen participar en la puja podrán encontrar desde departamentos y locales comerciales hasta terrenos, con valores de salida que varían según la ubicación y las características de cada inmueble.

El proceso iniciará a las 8:50 a. m. y exige que los postores acrediten al menos el 10 % del valor de tasación del bien elegido y presenten DNI vigente (Andina/Composición Infobae)
El proceso iniciará a las 8:50 a. m. y exige que los postores acrediten al menos el 10 % del valor de tasación del bien elegido y presenten DNI vigente (Andina/Composición Infobae)

Entre los lotes más destacados se encuentra una vivienda en Cusco con precio base de S/ 66.360,67, además de una oficina en el Callao cuya tasación parte desde S/90.790,05.

El catálogo completo, que detalla las condiciones y los valores de todas las propiedades incluidas en la subasta, se encuentra disponible en este enlace (LINK).

¿Cómo participar de la subasta?

Para participar en el proceso de remate, los postores deberán llegar al recinto al menos veinte minutos antes del inicio, portar su documento nacional de identidad (DNI) vigente y acreditar un monto equivalente, como mínimo, al 10 % del valor de tasación de la propiedad que deseen adquirir.

Este depósito puede realizarse en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi. En caso de que el interesado participe en representación de una persona natural o jurídica, es obligatorio presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

Las reglas están diseñadas para dar transparencia y seguridad al procedimiento, asegurando que solo quienes cumplen con los requisitos puedan intervenir en la adquisición de los activos inmobiliarios. El evento representa una oportunidad para adquirir bienes en distintas regiones del país a precios competitivos, además de contribuir a la recuperación de recursos estatales derivados del incumplimiento de sanciones administrativas.

Para resolver cualquier duda sobre el proceso o los requerimientos, la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla está disponible para consultas a través del número 985 646 910, así como mediante los correos electrónicos mrociolara01@gmail.com y ejecucion@indecopi.gob.pe. De acuerdo con Indecopi, la iniciativa busca garantizar el cumplimiento de las normativas y promover la protección de los derechos de los consumidores en el Perú, mediante la disposición pública de bienes embargados a infractores.

El remate público de Indecopi se realizará exclusivamente en Lima, en la sede central ubicada en San Borja, el viernes 24 de abril (Andina).
El remate público de Indecopi se realizará exclusivamente en Lima, en la sede central ubicada en San Borja, el viernes 24 de abril (Andina).

Funciones de Indecopi

  • Defensa de la competencia: Supervisa y sanciona prácticas anticompetitivas para promover mercados justos.
  • Protección al consumidor: Atiende reclamos, fiscaliza y sanciona a empresas que vulneran derechos de usuarios.
  • Propiedad intelectual: Registra marcas, patentes y derechos de autor, además de combatir infracciones en esta materia.
  • Supervisión de barreras burocráticas: Elimina obstáculos ilegales o irracionales en procedimientos administrativos.
  • Control de calidad y fiscalización: Verifica productos y servicios para garantizar el cumplimiento de normas técnicas y de seguridad.
  • Promoción de la innovación: Fomenta el desarrollo tecnológico y la creatividad empresarial en el país.

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