Perú

¿Diversificación y ahorro? Especialistas advierten sobre la necesidad de acercar las finanzas a la sociedad

El acceso equitativo a la formación financiera es clave para fomentar la inclusión y brindar a todos los ciudadanos la posibilidad de gestionar sus recursos con mayor autonomía y seguridad, según la Wealth Expo Perú 2026

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La falta de información adecuada sobre nuevas alternativas de inversión incrementa el riesgo de decisiones apresuradas entre los peruanos.

El acceso universal a la educación financiera se ha convertido en una demanda cada vez más visible en Perú y en buena parte de América Latina. Comprender conceptos como ahorro, riesgo, rentabilidad o diversificación ya no es una cuestión reservada a especialistas o grandes inversionistas.

La creciente participación ciudadana en mercados y plataformas de inversión revela que la formación financiera es una herramienta esencial para la toma de decisiones cotidianas y la protección del patrimonio familiar.

La formación financiera, un objetivo transversal

En este contexto, más de 2.500 personas se dieron cita en Lima para participar en una de las mayores convocatorias de educación financiera del país. Wealth Expo Perú 2026 reunió, durante dos jornadas, a especialistas del mercado de valores, la banca, reguladores y divulgadores de renombre.

La agenda propuso conectar el conocimiento técnico con las decisiones diarias que los ciudadanos toman sobre su dinero, en un esfuerzo por acercar las herramientas y el lenguaje financiero a nuevos públicos.

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Más de 2.500 peruanos asistieron a Wealth Expo Perú 2026, demostrando el creciente interés por la educación financiera y la inversión responsable.

Durante el evento, el consenso entre los panelistas fue claro: es urgente que la educación financiera se extienda a todos los sectores sociales.

La comprensión de nociones como el ahorro, la diversificación o el funcionamiento del mercado bursátil debe ser accesible para cualquier persona interesada en mejorar su economía personal.

Los especialistas subrayaron que una cultura financiera robusta contribuye a decisiones más informadas, evita riesgos innecesarios y permite aprovechar oportunidades de inversión que antes parecían lejanas.

El encuentro se realizó el 17 de abril en el Hotel Pullman Miraflores, con el Business Day, y el 18 de abril en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, con el Main Day.

El desafío de cerrar la brecha de información

La convocatoria reunió a figuras destacadas del ámbito local e internacional. Entre los expositores estuvieron Mariangela Samán, analista senior de la Superintendencia del Mercado de Valores y referente en educación financiera, Julio César Plácido, gerente de Corredoras y Fondos de la Bolsa de Valores de Lima, y Ariana Bernales Polo, economista y equity sales trader de BBVA Bolsa, con amplia experiencia en divulgación.

Desde el extranjero participaron especialistas de Uruguay, Colombia, México y Chile, quienes compartieron perspectivas sobre integración regional, tendencias de inversión y los retos de la digitalización financiera.

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Uno de los puntos recurrentes fue la advertencia sobre la proliferación de nuevas plataformas de inversión y la falta de información adecuada para quienes buscan iniciarse en ellas. Los panelistas coincidieron en que la ausencia de formación puede llevar a decisiones apresuradas o riesgos innecesarios.

El economista y docente César Sánchez Vega, autor de “Finanzas en sencillo”, remarcó que la educación continua y la asesoría profesional son claves para construir una base de inversionistas responsables.

Hacia una cultura financiera más cercana

El perfil diverso de los asistentes —aficionados, traders, inversionistas y ciudadanos interesados— confirmó que la educación financiera ha dejado de ser marginal para convertirse en una prioridad social.

La masiva participación evidenció el interés por herramientas que faciliten la toma de decisiones sólidas y responsables. Los especialistas concluyeron que democratizar el acceso a la formación financiera es una tarea colectiva y urgente para el desarrollo económico del país.

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