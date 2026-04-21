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Sport Boys y un homenaje a su legado: será declarado patrimonio histórico del Callao a un año de su centenario

El club rosado será distinguido por el Gobierno Regional en una ceremonia especial en el Coliseo Miguel Grau, en reconocimiento a su legado deportivo y su profunda conexión con la identidad chalaca

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Sport Boys será reconocido como patrimonio histórico del Callao.
Sport Boys será reconocido como patrimonio histórico del Callao. Crédito: Composición Infobae

A un año de alcanzar su centenario, Sport Boys se encamina a recibir uno de los reconocimientos más trascendentales de su historia: será declarado “patrimonio histórico” del Callao por el Gobierno Regional, en una distinción que pone en valor no solo su trayectoria deportiva, sino también su profundo arraigo en la identidad chalaca.

La ceremonia se llevará a cabo este jueves 23 de abril en el Coliseo Miguel Grau, desde las 16:00 horas, en un evento que promete ser multitudinario. Se espera la presencia de jugadores, exjugadores, dirigentes y miles de hinchas del club rosado, en una jornada que combinará emoción, memoria y celebración.

La actividad se abrirá con una conferencia de prensa en la que se rendirá homenaje a los principales impulsores de este reconocimiento para Sport Boys. Luego, el ambiente dará paso a un tono más festivo con la presentación de artistas chalacos, encargados de ponerle música y color a una celebración que busca reflejar la esencia popular del primer puerto.

La convocatoria en el Coliseo Miguel Grau está pensada para reunir a distintas generaciones de hinchas, en una ceremonia que no solo pone en valor la historia del club, sino también el vínculo profundo con la comunidad que lo ha acompañado a lo largo de casi un siglo.

El último equipo que campeonó con Sport Boys estará presente en la ceremonia.
El último equipo que campeonó con Sport Boys estará presente en la ceremonia. Crédito: Prensa SBA

Homenaje a sus épocas doradas

Uno de los momentos más emotivos será la presencia de figuras históricas del club chalaco. Estarán presentes los subcampeones de 1966 y los campeones de 1984, protagonistas de algunas de las páginas más gloriosas de la institución. Estos equipos serán homenajeados en el coliseo y formarán parte de este reconocimiento oficial, reafirmando su lugar en la memoria colectiva del club y del fútbol peruano.

Más allá de sus logros deportivos, Sport Boys es considerado una pieza clave en la promoción del deporte en el país. A lo largo de su historia, el club ha generado espacios de integración social, brindando oportunidades a niños y jóvenes que encuentran en el deporte una vía de desarrollo personal y comunitario.

Su impacto trasciende lo futbolístico: la institución rosada ha construido una identidad inseparable del Callao, dejando una huella profunda en cada generación que ha crecido alentando sus colores y haciendo del club un símbolo del primer puerto.

Un reconocimiento sin precedentes

Este nombramiento, cuya resolución fue publicada el pasado 9 de abril, marca un paso importante hacia la institucionalización del club como un “patrimonio histórico deportivo e inmaterial del país”, una categoría inédita en el Perú.

El reconocimiento no solo pone en valor la historia del Sport Boys, sino que también refuerza su rol como símbolo cultural del Callao, consolidando un legado que trasciende el tiempo y el deporte.

Sport Boys vivirá una ceremonia especial con su hinchada en el Coliseo Miguel Grau del Callao.
Sport Boys vivirá una ceremonia especial con su hinchada en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Crédito: Prensa SBA

El presente deportivo de Sport Boys

A puertas de su centenario, Sport Boys atraviesa un proceso de reconstrucción con la intención de recuperar el protagonismo de antaño, ese que lo llevó a pelear en los primeros lugares y conquistar seis títulos a lo largo de su historia. Sin embargo, la realidad actual del primer campeón de la era profesional del fútbol peruano es compleja. Pese a ello, desde el entorno del club mantienen la confianza en un resurgimiento que les permita devolver al equipo al sitial que consideran le corresponde.

En lo deportivo, el conjunto chalaco se ubica actualmente en el puesto 14 del Torneo Apertura 2026, con 11 puntos, tras registrar tres victorias, dos empates y seis derrotas. En su última presentación, consiguió un valioso triunfo como visitante ante Alianza Atlético en Sullana, resultado que esperan sirva como impulso anímico para encarar lo que resta de la temporada con otra perspectiva.

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