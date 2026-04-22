Gabriel Costa regresa a sus orígenes en Uruguay: se incorpora al histórico River Plate que disputa Segunda División

Gabriel Costa se ha incorporado al 'darsenero' tras una larga carrera entre Perú y Chile. - Crédito: CA River Plate

Buenas noticias para Gabriel Costa. El seleccionado peruano ha encontrado un nuevo destino que le permitirá extender su trayectoria. O mejor dicho uno antiguo que le trae muy gratos recuerdos de vida. Se ha comprometido con el CA River Plate, histórico club uruguayo que, en la actualidad, disputa el Campeonato de Segunda División.

Después de un intento fallido por sumarse a las filas de la Universidad San Martín del ascenso peruano, Basilio dio por culminada su experiencia en territorio inca y se dispuso a un regreso a su suelo natal, donde después de evaluar algunas opciones se decantó por firmar con el ‘darsenero’.

La unión de Costa con CA River Plate no es más que una revancha en la que considera su hogar. Allí se formó y creció como futbolista hasta que la falta de oportunidades lo orilló a tomar otros rumbos en la élite de Uruguay. Con su retorno confirmado, ahora, solo se dedicará a emplearse de lleno para llevar a los suyos a la máxima categoría de vuelta.

Gabriel Costa en sus inicios como futbolista. - Crédito: Difusión

De Uruguay a Perú

Gabriel Costa arrancó su trayectoria profesional en el Rocha, pero sin mayor trascendencia. Seguidamente se mudó al CA Bella Vista, donde hizo su debut oficial en la Primera División de Uruguay de la mano de Javier Sanguinetti, quien tiempo más tarde terminaría siendo su principal valedor para su primera experiencia en el extranjero.

El cénit de Basilio llegó en el Rentistas, al que llegó sin importarle que debía disputar el ascenso, el que consiguió muy rápido. Ya instalado en la máxima categoría, comenzó a descollar con anotaciones y asistencias.

De la mano de Sanguinetti, Costa cayó de pie en Alianza Lima para el 2014 mediante una cesión de dos temporadas. En su paso por La Victoria levantó el Torneo del Inca de aquella temporada y registró números de impacto: 27 goles y 6 asistencias en 84 partidos.

Uno de los mejores goles de Gabriel 'Gabi' Costa durante su exitoso paso por Sporting Cristal. En este clásico contra Alianza Lima, demostró toda su velocidad y calidad en la definición | Movistar Deportes

Por cuestiones de liquidez, el hábil extremo uruguayo no pudo mantenerse con los ‘íntimos’ y tuvo que volver a Rentistas, aunque los directivos de inmediato perfilaron una venta con Sporting Cristal. Así arrancó la segunda era del futbolista en Perú, aunque tuvo que ir de menos a más.

A pesar de que Costa fue campeón muy rápido con Cristal en el 2016, lo cierto es que su rendimiento estaba lejos del esperado. Su contribución goleadora dejaba mucho que desear y desesperaba a aquellos simpatizantes que esperaban un atacante punzante.

No fue hasta el periodo 2018 cuando se vio al Basilio más dominante en el área. En su mejor versión, explotada por Mario Salas, fue clave para un nuevo título nacional apuntándose 26 goles y 22 asistencias. De ahí siguió una carrera exitosa en Colo Colo, un retorno fallido en Alianza Lima y una era bicampeona con Universitario de Deportes.

Gabriel Costa cerró su etapa en Perú con un bicampeonato personal con Universitario. - Crédito: Difusión

Internacionalidad peruana

Gabriel Costa debutó con la selección peruana en septiembre de 2019 tras su nacionalización, integrando la plantilla titular en el amistoso frente a Ecuador. Su desempeño en ese primer partido fue valorado positivamente por el técnico Ricardo Gareca, quien destacó su aporte durante los 45 minutos que jugó en New Jersey.

A lo largo de su paso por la selección, Costa participó en un total de doce partidos oficiales, principalmente amistosos y encuentros de eliminatorias mundialistas. No logró marcar goles, pero fue considerado una alternativa en el ataque por su experiencia en clubes peruanos y chilenos.

Su presencia en la selección peruana generó opiniones divididas con menciones a su esfuerzo y adaptación al esquema del equipo, aunque sin consolidarse como titular indiscutible ni dejar registros goleadores destacados en la blanquirroja.