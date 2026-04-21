Perú

Marcas premium ganan terreno en Perú, pero en la región se está imponiendo otro tipo de segmento, según McKinsey

La consultora internacional advierte sobre la polarización de marcas, con consumidores que eligen entre productos premium y marcas propias en América Latina

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Un cliente busca un videojuego dentro de una tienda de GameStop Corp. en San Francisco, California, EE. UU., El martes 24 de marzo de 2015. (foto: Guía del gamer/David Paul Morris)
El comercio electrónico de productos de consumo masivo llega ya al 34% de la población latinoamericana, impulsado por aplicaciones y tiendas online de retailers físicos. (foto: Guía del gamer/David Paul Morris)

Una nueva dinámica de consumo emerge en América Latina. Según un estudio de McKinsey & Company, el surgimiento del comprador intencional está impulsando cambios profundos en el sector de consumo masivo y retail.

El informe, basado en datos de Worldpanel by Numerator, identifica que este nuevo perfil de consumidor prefiere planificar sus compras, visitar menos tiendas y priorizar el valor percibido, lo que representa un desafío estratégico para empresas de la región.

Menos visitas, más canales y mayor planificación

El análisis de McKinsey & Company detalla que, tras años de volatilidad económica, los hábitos de compra evolucionan en paralelo a la recuperación del poder adquisitivo.

La inflación regional descendió del 17% en 2024 al 7% en abril de 2025, lo que amplió el margen de decisión del consumidor. La consultora señala que el enfoque de los compradores ya no se restringe a comparar precios, sino que apunta a equilibrar lo que desean con lo que pueden pagar.

Primer plano de una mano tomando una lata roja de refresco de un estante en un supermercado, con otros dulces y snacks visibles.
El consumo masivo en América Latina se transforma por la planificación y la diversificación de canales, según McKinsey & Company. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, el informe destaca que el consumidor promedio de América Latina visitó 5 tiendas menos durante el último año, pero elevó en un 5% la cantidad de productos adquiridos en cada compra.

Además, amplió los canales utilizados: supermercados, mayoristas, tiendas de descuento y comercio electrónico. Esta diversificación creció un 7% en la región, revelando una preferencia por estrategias de abastecimiento planificadas.

McKinsey &amp; Company: polarización de marcas y el caso peruano

Las llamadas “misiones de abastecimiento” ganan protagonismo y ya representan el 49% del crecimiento total de ventas de productos de consumo masivo, según lo documenta McKinsey & Company.

Este fenómeno alcanzó los 26 mil millones de dólares en ventas en el último año. “El comprador intencional no es simplemente un cazador de ofertas; es un estratega de valor que utiliza todos los canales a su alcance”, afirma Max Ramberg, socio de McKinsey & Company en Lima y coautor del estudio.

El especialista advierte que las empresas que no logren adaptar su portafolio a cada canal y ocasión de consumo enfrentarán riesgos de rezago.

FILE PHOTO: The logo of consulting firm McKinsey + Company is seen at an office building in Zurich, Switzerland September 22, 2016. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo
FILE PHOTO: The logo of consulting firm McKinsey + Company is seen at an office building in Zurich, Switzerland September 22, 2016. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

El reporte identifica una creciente polarización en las preferencias. Los consumidores optan entre marcas premium o marcas propias, desplazando a las tradicionales.

El caso de Perú resulta ilustrativo: el mercado de consumo masivo registró un avance del 2% en volumen y del 8% en valor, con una preferencia clara por productos premium.

A diferencia de mercados como México o Colombia, donde el crecimiento de las marcas propias es más notorio, en Perú las marcas de mayor valor capturan una porción cada vez mayor del gasto familiar.

Comercio electrónico y la oportunidad digital

El desarrollo digital sigue modificando el escenario. Aunque el comercio electrónico aún representa una fracción del total, el 34% de la población regional ya realiza compras de consumo masivo en línea, frente al 25% registrado en 2023.

McKinsey & Company señala que el avance se explica principalmente por los canales “no puros”: aplicaciones y sitios web de retailers que también mantienen presencia física.

El estudio sostiene que tanto retailers como fabricantes deben responder con rapidez. Desarrollar portafolios de productos claros, optimizar estrategias de canal y aprovechar tecnologías como la inteligencia artificial se presenta como el camino para adaptarse al nuevo contexto.

De acuerdo con McKinsey & Company, la comprensión granular del cliente y la capacidad de reacción se perfilan como factores esenciales para la competitividad.

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