Perú

¿Quién manda a quién? Un estudio revela que la Generación Alfa ya decide casi la mitad de las compras familiares en Perú

Tecnología, viajes, autos y alimentación son las categorías donde los niños y jóvenes de hasta 15 años ya tienen voz y voto en las familias peruanas, según WiWO

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Generación Alfa influye en más del 50% de las compras familiares en Perú y redefine los patrones de consumo nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Generación Alfa, compuesta por niños y adolescentes nacidos entre 2010 y 2025, ya ejerce una influencia directa en casi el 50% de las decisiones de gasto en los hogares peruanos, según el estudio Kidfluence: La Arquitectura del Nuevo Consumidor (2026–2030) desarrollado por la startup WiWO, parte del grupo MGC.

El informe señala que los más jóvenes no solo participan en las compras de tecnología y entretenimiento, sino que también inciden sobre rubros como viajes, vehículos y alimentación en Perú.

El estudio, presentado como el primero de su tipo en Latinoamérica, revela que las preferencias de la Generación Alfa están transformando tanto el entorno digital como el físico.

En Lima, se observa una demanda creciente por experiencias presenciales de alta calidad y espacios pensados para compartir en redes sociales, lo que ha motivado a los centros comerciales a integrar lo digital con lo presencial para captar la atención de este público.

persona usando el celular en Machu Picchu
El informe de WiWO destaca el papel clave de la Generación Alfa en elecciones de tecnología, viajes, vehículos y alimentación en los hogares peruanos.

Cómo influyen los Alfa en las compras familiares

El informe destaca que niños y adolescentes peruanos son protagonistas en la elección de productos y servicios. Polo Díaz, fundador y CEO de WiWO, explicó que estos jóvenes “investigan las características técnicas de un celular en YouTube, recomiendan marcas a sus padres y estos siguen sus sugerencias”.

Según el documento, quienes no adaptan sus estrategias a esta nueva dinámica pierden acceso a un mercado que, a nivel global, representa 5,46 billones de dólares.

A escala internacional, la Generación Alfa constituye la cohorte más grande de la historia, con 2 mil millones de personas.

Se proyecta que su impacto económico alcance los 5,46 billones de dólares para 2029, de acuerdo con estimaciones del grupo MGC y su división WiWO. El gasto de los jóvenes en América Latina podría incrementarse en 192 mil millones de dólares hacia 2030.

Niño jugando a un videojuego de realidad virtual en su casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las experiencias presenciales de alta calidad y la integración con plataformas digitales marcan la tendencia de consumo de la Generación Alfa en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres ejes de cambio: economía, ética y experiencia

El estudio Kidfluence identifica tres frentes centrales donde la influencia Alfa resulta decisiva:

  • Economía del hogar: El proceso de toma de decisiones ocurre en tiempo real y a través de múltiples plataformas: pantallas, videojuegos, comunidades digitales y micro momentos. Los Alfa participan activamente en la selección de tecnología, vehículos, viajes y alimentos.
  • Ética y seguridad: Para esta generación, valores como la privacidad, la transparencia y los entornos seguros son vitales. La confianza se construye desde la arquitectura misma de los productos y servicios, no solo a través de promesas.
  • Experiencia phygital: La integración entre lo físico y lo digital resulta indistinguible para los Alfa. Marcas, productos y comunidades deben operar como un solo sistema, donde la interacción presencial y virtual se complementan.
El 64% de los niños de la Generación Alfa influye en la elección de destinos familiares y el 61% en la compra de vehículos, según WiWO. (Canva)
El 64% de los niños de la Generación Alfa influye en la elección de destinos familiares y el 61% en la compra de vehículos, según WiWO. (Canva)

El desafío para las marcas en Perú y la región

A lo largo del informe de WiWO, se presentan cifras que ilustran el alcance de este fenómeno:

  • 2 mil millones de integrantes en la Generación Alfa
  • Proyección de 5,46 billones de dólares de impacto económico global para 2029
  • 75% reside en economías emergentes
  • 64% utiliza YouTube o TikTok todos los días
  • 91% recibe algún tipo de ingreso digital

Un dato adicional indica que el 64% de los niños influye en la selección de destinos turísticos familiares, mientras que el 61% interviene en la compra de vehículos, según el reporte difundido por la startup.

De acuerdo con WiWO, las empresas que no diseñen sus productos, servicios y contenidos para alinearse con las expectativas y dinámicas de la Generación Alfa se arriesgan a perder relevancia en un contexto de consumo ampliamente digitalizado.

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