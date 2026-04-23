Perú

Declaran en emergencia el transporte terrestre en Abancay, Áncash y Huánuco por daños graves en rutas nacionales: ¿en qué tramos?

El periodo de emergencia será de 180 días, con posibilidad de prórroga según el avance de los trabajos, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

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Carretera - Longitudinal de la Sierra Norte
Las evaluaciones técnicas de Provías Nacional y el MTC identifican fallas estructurales que afectan a más de 75.000 usuarios y 130 vehículos autorizados.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en tramos críticos de la Ruta Nacional PE-3S en Abancay (región Apurímac) y de las rutas PE-14A, PE-14B y PE-14D en las regiones de Áncash y Huánuco, mediante las Resoluciones Ministeriales Nº 204-2026-MTC/01.02 y Nº 205-2026-MTC/01.02, respectivamente.

Ambas normas fueron publicadas hoy en el diario oficial El Peruano y habilitan la intervención urgente para restablecer la transitabilidad y garantizar la seguridad de miles de usuarios.

En Abancay, la emergencia abarca el trayecto comprendido entre el km 774+604.92 y el km 778+095.53, correspondiente a las avenidas Paseo de los Artesanos, Manuel Seoane, Prado Alto y Tamburco.

El informe técnico detalla que el tramo presenta baches profundos, asentamientos de plataforma, fractura del pavimento rígido y colmatación del sistema de drenaje superficial, lo que restringe severamente el servicio de transporte y pone en riesgo a más de 64,000 usuarios que emplean 93 vehículos autorizados en la ruta.

Fallas estructurales y peligro inminente

Las evaluaciones de Provías Nacional, la Dirección General de Autorizaciones en Transportes y la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal identificaron daños que requieren intervención prioritaria en el tramo afectado de la PE-3S en Abancay.

La Resolución Ministerial Nº 204-2026-MTC/01.02 señala que la emergencia tendrá una vigencia de 180 días, periodo en el que se podrán ejecutar acciones directas para recuperar la infraestructura y evitar la interrupción del transporte público.

En los tramos de las rutas PE-14A, PE-14B y PE-14D de Áncash y Huánuco, los daños incluyen baches profundos, deterioro estructural de cunetas, pérdida o asentamiento de plataforma, deslizamientos y pérdida completa de la vía en algunos sectores.

Estas rutas, que conectan localidades clave, han visto restringida o interrumpida la circulación de vehículos, afectando a más de 11,000 usuarios y a 37 vehículos autorizados. La intervención fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 205-2026-MTC/01.02.

MTC
El MTC y Provías Nacional intervienen utilizando únicamente recursos presupuestales existentes, sin fondos adicionales del Tesoro Público.

Medidas autorizadas y financiamiento

La declaratoria de emergencia faculta al MTC y a Provías Nacional a ejecutar, de manera directa o mediante empresas contratistas, todas las acciones necesarias para restablecer el servicio y garantizar la seguridad del transporte.

Estas intervenciones deberán realizarse con los recursos presupuestales disponibles, sin demandar fondos adicionales al Tesoro Público. Además, Provías Nacional deberá informar al Viceministerio de Transportes sobre las acciones realizadas en un plazo máximo de 10 días.

Impacto social y continuidad del servicio

La medida responde a la necesidad de preservar la continuidad del servicio público de transporte y proteger a los usuarios frente al deterioro de la infraestructura vial en zonas estratégicas.

En Abancay, los tramos afectados son vitales para la movilidad urbana y la conexión regional, mientras que en Áncash y Huánuco, las rutas nacionales impactan en el acceso a servicios, la economía local y la integración territorial.

El MTC recordó que el marco legal vigente autoriza la declaración de emergencia ante daños graves o peligro inminente en la infraestructura de transporte.

La publicación de las Resoluciones Ministeriales Nº 204-2026-MTC/01.02 y Nº 205-2026-MTC/01.02 en el diario oficial El Peruano oficializa la medida y habilita la intervención inmediata de las autoridades competentes.

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