Perú

Multarán con hasta S/2,48 millones a transportistas que no respeten el medio pasaje universitario

Indecopi informa a universitarios qué pruebas pueden presentar para denunciar estos casos de incumplimiento de sus derechos

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Mano paga con carnet universitario a conductor
Con el aumento de pasajes en el transporte público, también se han estado debilitando la aplicación del medio pasaje universitario. - Crédito Andina

Alerta, universitarios. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que los estudiantes con el carnet universitario tienen derecho al medio pasaje en el transporte público urbano e interurbano.

Justamente, se informa de esto, luego de que se anuncie para el miércoles 22 de abril una marcha nacional de universitarios por el respeto al medio pasaje, así como otros pedidos.

Asimismo, el Indecopi advirtió que está facultado para fiscalizar el cumplimiento de esta obligación y, de detectar infracciones, puede iniciar procedimientos sancionadores contra las empresas de transporte, los cuales podrían concluir en multas de hasta 450 UIT. Esto equivale a S/2 millones 475 mil, solo por no cumplir con el medio pasaje (la UIT a 2026 es S/5.500).

Arequipa recuerda a concesionarios del SIT que el medio pasaje es un derecho establecido por ley. (Foto composición: Infobae Perú)
Con más de S/2 millones podrán multar a quienes no respeten el pasaje universitario. - Crédito Composición Infobae Perú

Ley de pasaje universitario

De acuerdo con la Ley 26271, el derecho del medio pasaje universitario aplica durante los días laborables, en el horario comprendido entre las 5:00 a. m. y las 12:00 a. m. (medianoche), y no depende del destino del estudiante, por lo que debe ser reconocido en cualquier ruta.

De igual manera,el Indecopi precisó que la tarifa del medio pasaje no puede exceder el 50 % del precio del pasaje adulto. Es decir, si el pasaje general cuesta S/2,00, el estudiante solo debe pagar S/1,00, presentando su carné universitario vigente.

Como se recuerdo, además, recientemente, tras el alza de los pasajes por el encarecimiento de la gasolina, los pasajes en el transporte público han subido, y desapareció el pasaje mínimo de S/1,00 (el de S/0,50 desapareció tras la época de la pandemia por COVID-19). Ahora, los buses, tras subir S/0,50 a los pasajes, cobra S/1,50 para la ruta mínima (en la mayoría de casos).

Comunicado de aumento de pasajes en bus EVIFASA
Comunicado de el bus EVIFASA, que hace la ruta 2305 hasta San Juan de Lurigancho. - Crédito Infobae

¿Cómo denunciar que no quieren cobrar medio pasaje?

Para denunciar un incumplimiento, el Indecopi recomienda a los estudiantes lo siguiente:

  • Conservar el boleto de viaje como principal medio de prueba.
  • Registrar datos clave como la placa del vehículo y la empresa de transporte.
  • De ser posible, también se sugiere tomar fotografías u otros elementos que respalden el reclamo.

Asimismo, la entidad apunta que entre el 2020 y el 2026, el Indecopi ha recibido 450 reclamos relacionados con este derecho. Los usuarios pueden reportar cualquier incidencia o irregularidad al momento de ejercer su derecho como consumidores del servicio de transporte, a través del teléfono 224-7777 (Lima), la línea gratuita 0800-44040 (provincias) o el correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe.

Buses de transporte público en Perú
El pasaje mínimo de S/1 no va más. Tal como la crisis de la pandemia acabó con 'la china' (S/0,50), la crisis del GNV podría acabar para siempre con la 'luca'. - Crédito Andina

Pasaje mínimo S/1 no va más

Como se recuerda, la crisis del GNV y la especulación del precio de la gasolina impactaron en el transporte público. Según informaron reporteros de Infobae Perú en marzo, buses de líneas que pasan por distritos como Villa María del Triunfo, San Miguel, San Juan de Lurigancho y Miraflores han empezado ha aumentar su pasaje en S/0,50.

También en redes sociales otras versiones apuntaban lo mismo, que la crisis y racionamiento (y posible escasez) del GNV (gas natural vehicular) impactó en precios del pasaje y que, justo como pasó con ‘la china’ en la pandemia —antes el pasaje mínimo en los buses era de S/0,50—, ahora la llamada ‘luca’ pasó por el mismo destino —el pasaje mínimo era de S/1,00—.

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