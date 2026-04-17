El estrecho de Ormuz está (aparentemente) desbloqueado. Los mercados energéticos siguen sumidos en el caos

La reapertura del estrecho de Ormuz permite reanudar parcialmente el comercio de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico. REUTERS/Mohammed Aty

El 17 de abril, Seyed Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, declaró que el paso comercial por el estrecho de Ormuz estaba “completamente abierto”. Poco después, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se hizo eco de sus palabras: el corredor estaba “completamente abierto y listo para el comercio”. Los operadores petroleros, aliviados de que entre el 15% y el 20% del petróleo mundial, y casi la misma cantidad de gas natural licuado (GNL), pudieran finalmente llegar a los mercados globales, hicieron que los precios de los futuros del Brent, la referencia mundial, cayeran más de un 10%, hasta los 89 dólares por barril, su nivel más bajo desde el 10 de marzo. El precio al contado en la Dutch Title Transfer Facility, el centro europeo de comercio de gas, cayó por debajo de los 40 euros (47 dólares) por megavatio-hora por primera vez desde el inicio del conflicto.

Aún no está claro por qué Irán, que se negó a reabrir el estrecho cuando se anunció su alto el fuego con Estados Unidos el 7 de abril, está cediendo ahora. Quizás sus gobernantes quieran demostrar a Estados Unidos que se toman en serio las negociaciones. Las declaraciones de Araghchi se produjeron un día después de que el Sr. Trump anunciara un alto el fuego en el Líbano, donde Israel ha estado combatiendo a los militantes de Hezbollah, respaldados por Irán. Tal vez el régimen temía que el bloqueo estadounidense del estrecho, que ha impedido que los barcos vinculados a Irán lo atraviesen desde el 13 de abril, agotara sus recursos financieros. La creciente presión diplomática también pudo haber influido: en los últimos días, países como Gran Bretaña, Alemania y China han instado a Irán a restablecer la libertad de navegación.

El grado de apertura real del estrecho y cuánto tiempo permanecerá así es aún más incierto que las motivaciones de Irán. Irán parece haber abandonado sus planes de cobrar un peaje, una medida que Trump consideró brevemente compartir con los iraníes antes de descartarla por completo. Sin embargo, Araghchi ha insistido en que los barcos deben seguir la ruta coordinada. Esto quedó plasmado en un mapa publicado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la fuerza de élite del régimen, tras el alto el fuego de la semana pasada. El mapa dirige a los petroleros a través de aguas iraníes rodeando la isla de Larak.

Una fuente familiarizada con la logística petrolera de Irán afirma que las rutas marítimas tradicionales que atraviesan el centro del estrecho, principalmente en aguas omaníes, están minadas. Canalizar el paso de cientos de petroleros por un paso tan angosto podría llevar semanas, incluso suponiendo que se les permita el paso a todos. Una hora después de anunciar la apertura, Trump declaró que “Irán ha retirado, o está retirando, todas las minas marinas”. Aun creyendo en Trump —y no siempre ha sido un testigo fiable durante la guerra—, se necesitará un armador muy valiente para trazar una ruta a través de ellas.

La durabilidad del acuerdo también está en entredicho. En su tuit, Araghchi afirmó que se permitirían las travesías “durante el tiempo que resta del alto el fuego (libanés)”, que expira en nueve días. Esto deja un margen de tiempo muy ajustado para intentar el paso, sobre todo porque muchos armadores querrían unos días de calma antes de zarpar. Las tensiones podrían recrudecerse fácilmente, por ejemplo, si Trump no levanta el bloqueo estadounidense, que, según él, se mantendrá vigente por ahora.

La caída del precio del Brent más de un 10% refleja el alivio de los mercados ante la apertura del corredor. EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2/via REUTERS

Nada de esto equivale a una verdadera libertad de navegación. Por lo tanto, el tráfico a través del estrecho de Ormuz probablemente seguirá siendo limitado, al menos inicialmente. Kpler, una empresa de seguimiento de buques, ha detectado hasta el momento tres buques metaneros cerca del estrecho para abastecerse en los Emiratos Árabes Unidos, lo que dista mucho de ser una armada. “Hay demasiadas incógnitas”, afirma Matt Wright, de Kpler.

La cautela resultante prolongará la crisis energética. Aunque el alto el fuego se mantenga y los barcos comiencen a transitar por el estrecho con relativa normalidad, la situación tardará meses en resolverse. Esto se debe a que, para que los mercados se normalicen, deben darse tres circunstancias: la producción del Golfo debe recuperarse; los barcos deben regresar; y las refinerías deben procesar el crudo para convertirlo en combustible utilizable. Cada una de estas situaciones llevará semanas.

Empecemos por la producción. Incapaces de exportar y almacenar más producto sin vender, la mayoría de los países del Golfo se han visto obligados a reducir su producción colectiva de crudo en más de 10 millones de barriles diarios (b/d). Si logran reanudar las exportaciones pronto, los daños a sus pozos serán limitados. Sin embargo, aún se necesitarán entre dos y cuatro semanas para que la producción vuelva a los niveles previos a la guerra. Reiniciar Ras Laffan, una planta de licuefacción de gas en Qatar que normalmente suministra el 17% del GNL mundial y que fue alcanzada al comienzo de la guerra, llevará aún más tiempo. Dos de sus 14 unidades de licuefacción fueron alcanzadas por misiles, lo que inutilizó aproximadamente el 17% de la capacidad de Ras Laffan, equivalente a cerca del 3% del suministro mundial. Otras unidades requieren reparaciones menores. Una vez finalizadas, la compleja instalación necesitará entre seis y siete semanas para volver a estar plenamente operativa.

Petroleros y cargueros de GNL se enfrentan a riesgos por minas marinas y rutas restringidas frente a la isla de Larak. REUTERS/Stringer

También será necesario cargar petróleo y GNL en buques cisterna vacíos que regresen al Golfo. Persuadir a los armadores para que regresen podría resultar incluso más difícil que convencer a quienes se encuentran atrapados en el estrecho de emprender el incierto viaje de regreso. El seguro podría seguir siendo difícil de conseguir o inasequible durante meses. “Las minas son la pesadilla de las aseguradoras”, afirma el experto en transporte marítimo. Muchos buques cisterna que antes operaban en las rutas del Golfo han encontrado negocios más seguros en otros lugares, por lo que atraerlos de vuelta requerirá tarifas de flete generosas. Algunos optarán por terminar sus viajes actuales, a menudo recogiendo crudo en América y entregándolo en Asia, un viaje de ida y vuelta que podría durar hasta 90 días, según Andrew Wilson de BSR, una empresa de corretaje marítimo.

Una vez que el crudo llega a su destino, debe procesarse. Aquí también existen obstáculos. Las refinerías asiáticas han reducido su actividad por falta de materia prima. Sumit Ritolia, de Kpler, calcula que su producción conjunta será 4,2 millones de barriles diarios menor en abril que en febrero, una reducción de casi el 15%. La escasez de crudo podría persistir durante semanas debido a los retrasos en la producción y el transporte marítimo en el Golfo Pérsico. En ese escenario, predice Neil Crosby, de Sparta Commodities, una empresa de datos, la producción de las refinerías podría disminuir entre 1,5 y 2 millones de barriles diarios adicionales el próximo mes. Restablecer la producción una vez que lleguen los suministros llevará varias semanas más.

Esto mantendrá los precios altos y deprimirá la demanda. A pesar de su fuerte caída, el Brent es un 30% más caro que en vísperas de la guerra y un 60% más caro que las previsiones de los analistas de enero para finales de este año. James Fernandes y Francis Osborne, de Argus Media, una agencia de información sobre precios, calculan que los altos precios del combustible y el racionamiento impuesto por el gobierno ya están en camino de destruir casi 5 millones de barriles diarios de demanda en abril en comparación con febrero, principalmente en Asia.

En otras regiones, las reservas también se están agotando. Gran parte de la escasez de suministro se ha absorbido hasta ahora por el volumen casi récord de petróleo que ya se encontraba en el mar antes de que estallara la crisis. Tras siete semanas de guerra y precios elevados, esos petroleros que permanecían en alta mar ya han entregado su cargamento en algún lugar. Como resultado, las reservas terrestres están empezando a disminuir, y seguirán haciéndolo durante semanas, especialmente en Europa, donde los subsidios gubernamentales están apuntalando el consumo. La reapertura del estrecho de Ormuz es un primer paso positivo. Pero el camino de los mercados energéticos hacia la normalidad será incierto, arduo y largo.

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