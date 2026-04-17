Cuota de anchoveta para la primera temporada de 2026 es la más baja en una década

Según el Ministerio de la Producción (Produce), el volumen total desembarcado de anchoveta llegó a 1.596.013 toneladas. Foto: Oceana

La temporada de pesca de anchoveta 2026 en la zona norte-centro inicia en un contexto desafiante, marcado por la presencia del Fenómeno El Niño Costero (FEN). Las anomalías en la temperatura del mar afectan la disponibilidad de la anchoveta y han llevado a limitar la extracción de uno de los principales recursos pesqueros del país.

Desempeño del último año

En 2025, el sector pesca registró un crecimiento de 2.9% y representó alrededor de 0.9% al PBI nacional. Además, generó más de 400 mil empleos directos e indirectos, según el Ministerio de Producción. Este resultado fue impulsado principalmente por la mayor captura destinada al consumo humano directo (pescado fresco, congelado o enlatado), que creció 33.7%. No obstante, el desempeño fue parcialmente atenuado por la menor pesca de anchoveta para consumo humano indirecto (destinada a la producción de harina y aceite de pescado), que se redujo 0.3%.

La zona norte-centro concentró la mayor parte del desembarque de anchoveta del país, con cerca del 80% del total en 2025. Ese año, el desembarque de anchoveta alcanzó 2.5 millones de toneladas en la primera temporada (abril-julio) y 1.6 millones en la segunda (noviembre-febrero), cifras 0.1% y 16% menores, respectivamente, al promedio de los últimos cinco años. Esta reducción se explica por el cierre anticipado de la primera temporada ante el alto porcentaje de anchovetas jóvenes capturadas y el inicio tardío de la segunda, que además contó con una menor cuota debido a condiciones oceanográficas adversas.

Perspectivas

Para 2026, la primera temporada del norte-centro inició en abril con un límite máximo de captura de 1.9 millones de toneladas, el más bajo en una década (1.8 millones de toneladas en 2016), exceptuando 2023, porque no se realizó la primera temporada.

La menor cuota de anchoveta para 2026 se explica por las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño Costero. Este evento ha generado un aumento en la temperatura del mar en la zona norte-centro, que en febrero alcanzó cerca de 0.4°C por encima de su promedio histórico y uno de los niveles más altos registrados en lo que va del periodo 2025-2026. Esto afecta la disponibilidad de la anchoveta al modificar su distribución y reducir su acceso a las zonas de pesca.

La Libertad, como parte de la zona de captura norte-centro, registró una contracción de 30.3% en su actividad pesquera en 2025, explicada principalmente por la menor extracción de anchoveta (-30.8%). En 2026, la menor cuota para la primera temporada limitará el volumen de desembarque y, en consecuencia, la producción de harina y aceite de pescado, vinculada al sector manufacturero primario. Esto tuvo un impacto en las exportaciones de la región, que ya se redujeron en 11.4% en 2025 y alcanzaron su nivel más bajo de los últimos nueve años.

El BCRP prevé una caída del sector pesquero de 6.6% en 2026 y estima que el FEN afectará principalmente la segunda temporada de pesca. En este contexto, la recuperación del sector requiere fortalecer su capacidad de prevención y respuesta frente a eventos climáticos, así como mejorar la infraestructura especialmente en puertos. Asimismo, resulta clave reforzar el monitoreo y la fiscalización para enfrentar la pesca ilegal, que pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos.

(*) Elaborado por Stephani Maita, economista senior del IPE, con la colaboración de Yamilet Senosaín.