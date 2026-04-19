TASA, la mayor pesquera del Perú, supera las 24 mil toneladas de residuos valorizados en 2025

TASA valorizó 24.883 toneladas de residuos y redujo en 22,6% el consumo de agua en sus operaciones durante 2025, destacando su enfoque de sostenibilidad ambiental.

TASA, la mayor empresa pesquera del Perú, reportó la valorización de 24,883 toneladas de residuos y una reducción de 22.6% en el consumo de agua durante 2025, según su último Reporte de Sostenibilidad.

La compañía destacó estos avances en un contexto de recuperación del sector pesquero nacional, con una cuota global superior a cuatro millones de toneladas y la reactivación de más de 3,500 micro y pequeñas empresas asociadas a la cadena de suministro.

TASA reporta valorización récord de residuos en 2025

TASA consolidó su liderazgo en la exportación de harina y aceite de pescado en 2025. La compañía alcanzó ventas de 316,716 toneladas de harina y despachos de 31,910 toneladas de aceite aqua y omega, 5,016 toneladas de aceite refinado y 298 de concentrado, superando los volúmenes registrados en 2024.

El 77% de las exportaciones tuvo como destino principal a China, mientras que Alemania y Ecuador aumentaron su demanda por el valor agregado de los productos.

En materia operativa, 2025 marcó la incorporación de dos nuevas embarcaciones de última generación, una de ellas con la mayor capacidad de bodega para pesca industrial en el país.

La empresa opera con 43 embarcaciones, 7 plantas de harina y aceite de pescado, 1 planta de congelado, 1 planta de aceites concentrados y refinados, y 1 astillero propio.

La empresa pesquera peruana lideró la exportación de harina y aceite de pescado con ventas que superan las cifras de 2024, reforzando su presencia internacional.

Sostenibilidad se integra a la gestión diaria de la mayor pesquera de Perú

Antonio Olortegui, gerente de Asunto Corporativos, Legal y Compliance de TASA, afirmó que el “reporte refleja cómo la sostenibilidad forma parte central” de las decisiones y operación diaria de la pesquera.

“Como industria, tenemos el desafío de seguir creciendo de manera responsable, asegurando el cuidado del recurso, el desarrollo de las personas y el impacto positivo en nuestras comunidades”, dijo durante la presentación.

La gestión ambiental es uno de los ejes centrales del modelo de negocio. En 2025, TASA logró valorizar el 61% de sus residuos y reducir en 0.47 m³ el consumo de agua por cada tonelada de harina y aceite de pescado producida.

La empresa consumió 581,552 m³ de agua proveniente de pozos de captación, cifra que representa un 22.6% menos que el año anterior. Además, reaprovechó 51,318 m³ a través de sus plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

Gonzalo de Romaña, gerente general de TASA, junto al viceministro de Pesca, Jesús Barrientos. Créditos: difusión

Certificación de energía renovable y transición hacia fuentes limpias

La compañía recibió su primer certificado de energía renovable, respaldado por AENOR, que acredita que el 100% de la energía eléctrica utilizada proviene de fuentes renovables y permite reportar cero emisiones de alcance dos asociadas a la electricidad adquirida.

En la planta de Chimbote, se reemplazó el uso de petróleo residual por gas natural para la generación de vapor, lo que permitirá reducir la huella de carbono anual hasta en 3.8%.

En gestión de residuos, valorizó el 100% de las tierras de blanqueo generadas en TASA Omega – Pucusana, más de 1,200 toneladas tras su reclasificación como residuo no peligroso. También recicló 83,850 kg de redes de pesca en alianza con Bureo y valorizó el 99.97% de sus residuos sólidos orgánicos, alcanzando 5,489 toneladas de compost.

En el astillero, la empresa valorizó 462 toneladas de tierras de arenado, que fueron reutilizadas por la Municipalidad de Chimbote en gestión de residuos locales.

El sector pesquero de Perú reactivó más de 3.500 micro y pequeñas empresas en la cadena de suministro tras superar los cuatro millones de toneladas de cuota global.

TASA: CuidaMar y Crecemos Juntos avanzan en protección marina

Durante la presentación de resultados, Rodrigo Valderrama, jefe de Comunicaciones Externas y Asuntos Públicos de TASA, declaró a Infobae Perú que la sostenibilidad es transversal al negocio y explicó los cuatro ejes fundamentales: Crecemos Juntos, Familias Saludables, producción más limpia y CuidaMar. “En TASA la sostenibilidad no es solamente un área, sino que la tenemos en distintas áreas claves del negocio”, señaló.

CuidaMar, que cumplió 18 años, se relanzó en 2025 con un enfoque renovado en cultura, capacidades y comunicación. El equipo perfeccionó protocolos de manipulación y liberación de especies, logrando más de 15,000 avistamientos y 1,000 liberaciones de fauna en el año, con un acumulado histórico de cerca de 7,000 liberaciones.

En tanto, el programa Crecemos Juntos priorizó a 121 empresas dentro de una red de más de 1,500 proveedores, combinando capacitación, cultura preventiva, acceso a financiamiento y sostenibilidad.

El índice de accidentabilidad de terceros disminuyó un 53%. Además, 36 proveedores accedieron a factoring, 12 obtuvieron préstamos preferenciales y 14 fueron incorporados al programa Mide Lo Que Importa junto a Sistema B.

Las proyecciones de TASA para los próximos años priorizan inversión tecnológica, eficiencia energética y el fortalecimiento de programas sociales como Familias Saludables y Crecemos Juntos.

¿Qué le espera a TASA en los próximos años?

El bienestar de los colaboradores y sus familias se gestionó a través del programa Familias Saludables, que desde 2019 aborda vivienda, salud y finanzas familiares.

En 2025, el censo social de la empresa alcanzó al 87% de los colaboradores, lo que permitió registrar una reducción de 20 puntos porcentuales en el índice de vulnerabilidad desde la primera medición en 2019.

Durante el año, se atendieron 26 casos a través del Fondo Solidario y se desarrollaron acciones junto a Water For People – Perú para fortalecer servicios básicos en comunidades.

Respecto a la proyección para los próximos años, Valderrama indicó que la empresa planea consolidar y expandir estos programas, con énfasis en la inversión en tecnología, eficiencia energética y apoyo a las comunidades.

El dato

La gestión de biodiversidad de TASA aportó datos al Estado peruano sobre avistamientos y proporciones de especies, y sirvió de base para el programa sectorial Salvamares de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

En la cadena de valor, TASA trabajó con 1,051 proveedores de bienes y 568 de servicios, de los cuales el 48.9% corresponde a micro y pequeñas empresas.

Durante 2025, la empresa reportó una descarga de 1,117,530 toneladas para consumo humano indirecto, produjo 276,093 toneladas de harina y 39,954 toneladas de aceite de pescado. Se registraron además 28,937 toneladas de descarga para consumo humano directo, reflejando la escala de la operación.

En calidad, la empresa alcanzó un 94% de satisfacción entre sus clientes y reforzó sus estándares de inocuidad e innovación, incluyendo la capacitación de 15 auditores internos en normas internacionales y la implementación de la nueva versión de MarinTrust en todas sus unidades.