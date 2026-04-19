Roberto Sánchez quiere “tomar un buen café” con Julio Velarde y “dialogar nuestros puntos en desencuentro”

Roberto Sánchez señaló que hay apertura para entablar conversaciones con Velarde e incluso no descartó la posibilidad de sostener una reunión directa entre ambos. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El candidato presidencial de Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, se refirió a la posibilidad de sostener un encuentro con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, en medio del debate sobre la continuidad de las autoridades económicas y la estabilidad institucional.

En un escenario marcado por la eventual segunda vuelta electoral, el postulante abordó la relación con el ente emisor y buscó responder a los cuestionamientos sobre su postura frente a la independencia de la política monetaria, un tema que ha generado atención y estrés en el ámbito económico.

Apertura al diálogo con el BCRP

Sánchez aseguró que existe disposición para dialogar con Velarde, destacando que incluso podría concretarse un encuentro directo. “Nosotros estamos en la capacidad también de visitarle, conversar con él, tomar un buen café de Quillabamba o de Jaén, dialogar nuestros puntos en desencuentro en el marco de lo que ha dicho Juntos por el Perú”, señaló.

El candidato enfatizó que su agrupación no ha planteado eliminar la autonomía del BCRP, en respuesta a preocupaciones surgidas en distintos sectores. “Nosotros reafirmamos y hemos dicho que la autonomía del Banco Central de Reserva nosotros la defendemos. ¿Cuándo hemos dicho que no?”, expresó, insistiendo en que no existen declaraciones de su partido en contra de la independencia de la entidad.

El aspirante optó por no fijar una postura sobre la continuidad de funcionarios concretos, aunque no descartó la aplicación de cambios en caso el funcionamiento del sistema así lo demande. (Crédito: Canal N)

Continuidad de Velarde en evaluación

En sus declaraciones, Sánchez reconoció que Velarde ha manifestado apertura a conversar y que su permanencia en el cargo dependerá de una evaluación futura. El actual titular del BCRP culmina su periodo el 28 de julio, lo que abre el debate sobre su continuidad en un eventual nuevo gobierno.

El candidato evitó adelantar decisiones concretas, pero dejó en claro que el diálogo será un elemento clave para abordar diferencias programáticas. En esa línea, remarcó que cualquier definición deberá considerar tanto criterios técnicos como la necesidad de preservar la estabilidad económica del país.

Roberto Sánchez pasaría a segunda vuelta junto a Keiko Fujimori

El escenario en el que Roberto Sánchez pase a una segunda vuelta junto a Keiko Fujimori ha sido una de las posibilidades más comentadas tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en Perú. Los primeros indicios provinieron de encuestas a boca de urna y conteos rápidos, como el de Ipsos, que mostraban a Fujimori en primer lugar con alrededor de 16,6% de los votos y a Sánchez en segundo con cerca de 12,1%, lo que configuraba un eventual balotaje entre ambos en un contexto de voto altamente fragmentado.

Sin embargo, conforme avanzó el escrutinio oficial, el panorama se volvió más incierto. Aunque Fujimori consolidó su presencia en la segunda vuelta con alrededor de 17% de respaldo, el segundo lugar quedó en disputa muy estrecha entre Sánchez y otros candidatos, especialmente Rafael López Aliaga. Las diferencias entre ellos han sido mínimas, incluso dentro del margen de error estadístico, lo que ha impedido confirmar de inmediato quién acompañará a la candidata de Fuerza Popular en la definición final.

Keiko Fujimori ya tiene asegurado su lugar en la segunda vuelta. Foto: Ojo Público

En este contexto, la posibilidad de que Sánchez avance al balotaje depende de factores aún en revisión, como actas observadas, votos del exterior y zonas rurales donde su candidatura ha tenido mayor apoyo. De hecho, reportes recientes indican que miles de actas siguen bajo evaluación y que el resultado definitivo podría tardar varios días debido a impugnaciones y procesos legales en curso.