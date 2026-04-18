Roberto Sánchez ahora asegura que defienden la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú

El aspirante optó por no fijar una postura sobre la continuidad de funcionarios concretos, aunque no descartó la aplicación de cambios en caso el funcionamiento del sistema así lo demande. (Crédito: Canal N)

El candidato presidencial de Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, afirmó que su agrupación respalda la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú, en medio de cuestionamientos sobre la postura económica de su plan de gobierno. Sus declaraciones se producen en un contexto de eventuales acercamientos con el actual titular de la entidad monetaria.

Durante una intervención pública, el candidato también se refirió a la situación del sistema electoral y a la continuidad de autoridades como el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, en caso de una segunda vuelta. En ese marco, enfatizó que las decisiones deben centrarse en el correcto funcionamiento institucional más que en nombres propios.

Postura sobre el BCRP y diálogo con Julio Velarde

Sánchez sostuvo que su agrupación no ha planteado en ningún momento la eliminación de la independencia del ente emisor. “Nosotros reafirmamos y hemos dicho que la autonomía del Banco Central de Reserva nosotros la defendemos. ¿Cuándo hemos dicho que no? A ver, vean ustedes en alguna de nuestras declaraciones que hemos dicho no a la independencia”, declaró.

En ese sentido, mencionó la disposición de diálogo con el actual presidente del BCRP, Julio Velarde, cuyo periodo culmina el 28 de julio. Sánchez indicó que existe apertura para sostener reuniones y discutir posibles diferencias en torno a la política económica, destacando la importancia de encontrar consensos dentro del marco institucional.

Sánchez afirmó que su partido no ha propuesto en ningún momento suprimir la autonomía del banco emisor. Foto: composición Infobae Perú/USS

Evaluación del sistema electoral y eventuales cambios

En relación con el proceso electoral, el candidato evitó pronunciarse directamente sobre la permanencia de autoridades específicas, pero dejó abierta la posibilidad de ajustes si el sistema lo requiere. “Lo importante no son, pues, las personas. Lo importante es el sistema”, afirmó.

Asimismo, señaló que cualquier modificación debe realizarse respetando el debido proceso y garantizando la independencia de las instituciones. En esa línea, indicó que si se requieren cambios para evitar errores en una eventual segunda vuelta, estos deben ejecutarse con criterios técnicos y no por motivaciones personales, priorizando el correcto desarrollo de la jornada electoral.

Dólar se disparó tras potencial presencia de Roberto Sánchez en segunda vuelta

El reciente avance del candidato Roberto Sánchez hacia una eventual segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026 ha tenido un impacto inmediato en los mercados financieros peruanos, particularmente en el tipo de cambio. En los últimos días, el dólar ha mostrado una tendencia alcista clara frente al sol, en un contexto marcado por la incertidumbre política y la expectativa sobre quién competirá finalmente contra Keiko Fujimori en el balotaje de junio.

De acuerdo con la información más reciente, el tipo de cambio comenzó a subir con fuerza cuando Sánchez logró posicionarse en el segundo lugar del conteo de votos de la ONPE, superando a Rafael López Aliaga. Esta situación generó nerviosismo entre inversionistas y agentes económicos, lo que se tradujo en una mayor demanda de dólares como activo de refugio. Por ejemplo, la cotización llegó a ubicarse alrededor de S/ 3,44, tras haber estado por debajo de S/ 3,40 días antes, reflejando una reacción rápida del mercado ante el nuevo escenario electoral.

El avance de Roberto Sánchez hacia una posible segunda vuelta en las elecciones de 2026 generó reacciones inmediatas en los mercados peruanos, especialmente en el tipo de cambio. Foto: Creditomype

Este comportamiento responde, en gran medida, a la percepción de riesgo. Analistas coinciden en que, en contextos electorales ajustados, el tipo de cambio suele reaccionar ante la posibilidad de cambios en el modelo económico o en las reglas de juego. En este caso, el perfil de Sánchez —vinculado a propuestas como una nueva Constitución, mayores impuestos y revisión de contratos— ha generado cautela en los mercados, lo que presiona al alza al dólar. A ello se suma su cercanía política con el expresidente Pedro Castillo, un factor que incrementa la incertidumbre sobre el rumbo económico futuro.

Además del dólar, otros indicadores también reflejaron esta tensión. La Bolsa de Valores de Lima registró caídas importantes en paralelo al avance de Sánchez en el conteo electoral, mientras que el sol llegó a depreciarse más de 1,4% en algunos momentos recientes. Este doble movimiento —subida del dólar y caída de activos locales— evidencia una reacción típica de los mercados ante escenarios percibidos como inciertos o de mayor riesgo político.