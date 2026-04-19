Perú

Altas temperaturas desafían el otoño en la sierra peruana: Senamhi advierte hasta 33 grados en estas regiones

Además, la radiación ultravioleta y la posibilidad de huaicos mantienen en alerta a autoridades y pobladores

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Senamhi pronostica incremento de temperatura en la costa y bajas temperatuas en la sierra y selva. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)
Senamhi pronostica incremento de temperatura en la costa y bajas temperatuas en la sierra y selva. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que altas temperaturas continuarán en varias regiones de la sierra durante el otoño.

Según el último aviso meteorológico, un total de doce departamentos del norte y centro experimentarán valores atípicos para esta época, con máximas previstas de hasta 33 °C entre el lunes 20 y el martes 21 de abril. El pronóstico, respaldado por alerta naranja, abarca Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín.

De acuerdo con los detalles difundidos por el Senamhi, la sierra norte registrará máximas entre 20 °C y 33 °C, mientras que en la sierra centro los valores oscilarán entre 18 °C y 29 °C.

Esta elevación térmica coincide con condiciones de escasa nubosidad durante el mediodía, lo que favorece un aumento en los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar 45 kilómetros por hora (km/h), principalmente en horas de la tarde.

El fenómeno, poco frecuente en otoño, tiene un impacto directo sobre la vida cotidiana en comunidades que suelen asociar esta estación con temperaturas más moderadas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a los habitantes de las zonas afectadas el uso de protector solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, así como evitar la exposición directa al sol.

Además, sugiere mantener espacios bien ventilados y preferir ropa de colores claros, junto con el incremento en el consumo de líquidos para garantizar la hidratación adecuada.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con autoridades regionales y locales, monitorea el desarrollo del evento y prepara la respuesta ante posibles emergencias asociadas.

Primer plano de un hombre asiático secándose el sudor de la frente bajo el sol con una toalla verde, con un termómetro marcando más de 40 grados Celsius
Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

Alerta por huaicos y activación de quebradas

La combinación de altas temperaturas y precipitaciones recientes generó una advertencia adicional en la sierra y la selva.

El COEN y el Senamhi declararon alerta naranja por la posible activación de quebradas y huaicos, una medida preventiva ante el riesgo de deslizamientos de tierra, crecidas de detritos y desplazamientos repentinos de lodo.

El boletín informativo N° 104-2026-INDECI/COEN señalaba una alerta hasta el 17 de abril, sin embargo, el peligro aún continua. La vigilancia se centrará en distritos identificados como críticos en Piura, Amazonas, Cajamarca, Huánuco, La Libertad y San Martín.

En estos territorios, la acumulación de lluvias y la inestabilidad geológica aumentan la vulnerabilidad a movimientos en masa. Según el reporte del Senamhi, los distritos bajo atención prioritaria incluyen Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana en Piura; Bongará, Chachapoyas y Luya en Amazonas; y varias localidades de Cajamarca como Cajabamba o Celendín.

En Huánuco, los sectores de Leoncio Prado y Marañón permanecen bajo monitoreo, al igual que Bolívar, Otuzco y Sánchez Carrión en La Libertad, y Mariscal Cáceres en San Martín.

La situación se extiende también a regiones con alerta amarilla, donde el riesgo es moderado. La vigilancia incluye zonas de Cusco, Lima, Madre de Dios y Ucayali, en distritos como Quispicanchi, Huaura, Manu y Padre Abad.

Las autoridades instan a la población a revisar y aplicar procedimientos de emergencia, evitar actividades en áreas propensas a activación de quebradas y proteger viviendas y pertenencias.

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