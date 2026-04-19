Indeci lanza alerta: 508 distritos en riesgo por huaicos y deslizamientos tras fuertes lluvias hasta el 20 de abril

huaico

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió una alerta preventiva tras advertir que 508 distritos ubicados en la sierra centro y sur del país se encuentran en riesgo de verse afectados por huaicos, deslizamientos, derrumbes y otros movimientos en masa, debido a las lluvias pronosticadas hasta el lunes 20 de abril.

La advertencia se sustenta en el Aviso Meteorológico N.° 151 del Senamhi y en el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), entidades que monitorean el comportamiento climático y su impacto en zonas vulnerables.

“Desde el domingo 19 al lunes 20 de abril, se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de ligera a moderada intensidad, en la sierra. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h”, detalla la alerta del organismo meteorológico.

Regiones con mayor peligro

Activan alerta naranja por intensas lluvias en Lima y la sierra norte: tres fallecidos reportados en Cajamarca. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

De acuerdo con el reporte oficial, Huancavelica encabeza la lista de jurisdicciones en riesgo muy alto, con 54 distritos, seguida por:

Apurímac: 48 distritos

Ayacucho: 40 distritos

Cusco: 35 distritos

Puno: 29 distritos

Arequipa: 12 distritos

Junín: 11 distritos

Moquegua: 1 distrito

Tacna: 1 distrito

Además, otras 277 jurisdicciones de estas mismas regiones fueron clasificadas en riesgo alto.

Distritos comprendidos en la alerta

Entre los 508 distritos alertados figuran numerosas localidades de Apurímac, como Abancay, Curahuasi, Andahuaylas, Talavera, Chincheros, Challhuahuacho, Tambobamba y Chuquibambilla.

En Arequipa, la advertencia alcanza zonas como San Juan de Tarucani, Andagua, Orcopampa, Caylloma, Callalli, Tisco, Tapay y Puyca.

Para Ayacucho, se encuentran en la lista Ayacucho, Carmen Alto, Quinua, Vinchos, Huanta, Luricocha, San Miguel, Chungui, Vilcas Huamán, Cangallo y Paras, entre otros.

En Cusco, aparecen distritos como Cusco, San Sebastián, San Jerónimo, Santiago, Pisac, Calca, Sicuani, Santo Tomás, Espinar, Ocongate, Urcos, Ollantaytambo y Machupicchu.

La región Huancavelica registra uno de los mayores niveles de exposición, con distritos como Huancavelica, Acoria, Yauli, Lircay, Acobamba, Churcampa, Pampas, Colcabamba y Pilpichaca.

En Junín, la alerta comprende sectores de Huancayo, El Tambo, Chilca, Jauja, Chupaca, Concepción, La Oroya, Morococha y Junín.

Para Moquegua, figuran Carumas, Cuchumbaya, Torata, Ubinas, Ichuña y Chojata.

En Puno, se advierte riesgo en Puno, Juliaca (San Román), Azángaro, Macusani, Ilave, Huancané, Ayaviri, Putina, Yunguyo, Moho y Sandia, además de decenas de distritos rurales.

Finalmente, en Tacna, se encuentran en alerta Candarave, Camilaca, Palca, Tarata, Ticaco, Susapaya y Sitajara.

Recomendaciones urgentes de Indeci

Ante esta situación, Indeci exhortó a los gobiernos regionales y municipales a:

Verificar que las rutas de evacuación estén libres y señalizadas.

Identificar zonas seguras alejadas de quebradas y riberas de ríos.

Revisar la operatividad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos.

Activar sistemas de alerta temprana mediante sirenas, campanas, silbatos o altoparlantes.

Asimismo, recomendó a la población:

Reforzar techos y estructuras vulnerables.

Evitar cruzar ríos crecidos o zonas inestables.

Tener lista una mochila de emergencia.

Mantenerse informada por canales oficiales.

COEN monitorea situación en tiempo real

Indeci informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se mantiene vigilancia permanente sobre las regiones comprometidas y coordinación con autoridades locales ante cualquier evento que pueda poner en riesgo a la población.

Las autoridades recordaron que abril suele presentar lluvias intensas en varias zonas altoandinas, por lo que pidieron a la ciudadanía actuar con prevención y atender las alertas oficiales.