Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta de que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok.

La mañana del 25 de noviembre, durante el corte de un programa de radio, Mariella Zanetti conversaba con Christian Cueva, quien llegó a la cabina y Daniel Marquina, sin saber que la charla era transmitida en vivo a través de su cuenta de TikTok.

En medio de la conversación, surgió una comparación con Mónica Cabrejos a raíz de los consejos que Zanetti había dado al aire para el popular ‘Cuevita’. La reacción de la exbailarina fue instantánea.

Cuando el futbolista señaló “Ya estás como la Mónica Cabrejos ya”, Mariella respondió de forma contundente:

“Ni cagando... ella es la menos indicada todavía para dar consejos a alguien”, expresó.

El tono y la franqueza de la respuesta sorprendieron a los presentes y captaron la atención de la audiencia virtual. Solo entonces, Marquina le advirtió: “Estamos en vivo, ah”. Zanetti, algo sorprendida, intentó minimizar el impacto: “¿Estás en vivo? Pero muteado pue”.

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta de que estaba en una trasmisión en vivo. Foto: Radio mix

Un distanciamiento que viene de años atrás

El episodio dejó en evidencia el complejo vínculo entre Mariella Zanetti y Mónica Cabrejos, dos figuras que compartieron pantalla en programas como ‘JB Noticias’. El distanciamiento no es nuevo: Zanetti ha manifestado en más de una ocasión que no desea volver a trabajar con Cabrejos, argumentando tanto razones personales como profesionales.

En el podcast ‘La Capilla’ de Andrea Llosa, Mariella relató el origen de la ruptura: todo comenzó cuando necesitó dinero urgentemente para una operación de su madre y acudió a Cabrejos, quien ganaba un sueldo superior al resto del elenco. Sin embargo, no fue Mónica quien le prestó el dinero, sino la pareja de esta. Lo que realmente marcó el quiebre fue el modo en que la periodista le reclamó el préstamo.

Mariella Zanetti revela terrible episodio con Mónica Cabrejos tras distanciamiento. | YouTube.

Un reclamo público que dejó huella

Zanetti detalló que, en una ocasión, al llegar con unas zapatillas nuevas al trabajo, Cabrejos la increpó delante de sus compañeros, asumiendo que había usado el dinero prestado para comprarlas.

“Tenía un enamorado que me regaló unas zapatillas y un día me los puse y delante de todo el mundo me arrinconó y con lisuras me dijo: ‘No tienes… para pagarme pero sí para comprarte zapatillas’. Tanto así que Jorge y los del elenco se solidarizaron conmigo. Le pagué”, narró la exbailarina.

El incidente generó solidaridad entre los colegas de Zanetti, incluido el comediante Jorge Benavides, quien incluso se ofreció a ayudarla a saldar la deuda. No obstante, Mariella enfatizó que fue ella quien cumplió con el pago a la pareja de Cabrejos, cerrando el tema por su cuenta.

La actriz ha señalado que, desde aquel episodio, la relación con Mónica Cabrejos se volvió insostenible. Además del conflicto por el préstamo, Zanetti afirma que Cabrejos ha emitido comentarios negativos sobre ella sin explicación, alimentando el distanciamiento y descartando cualquier posibilidad de reconciliación.

“Ella no me llegó a prestar plata. Yo en ese evento cuando trabajábamos en JB necesitaba plata porque mi mamá necesitaba una operación a la cabeza. Ella no me prestó, sino su pareja. No me gustó la forma en que me lo cobró”, insistió Zanetti, recalcando que la actitud y las formas de Cabrejos la llevaron a poner límites definitivos en su trato.

Mariella Zanetti dio a conocer que no volverá a trabajar con Mónica Cabrejos. (Foto: Captura de IG)

Las consecuencias de un comentario en vivo

El reciente desliz en la transmisión de TikTok no solo volvió a poner bajo la lupa la relación entre ambas figuras, sino que también generó una ola de reacciones entre seguidores y usuarios en redes sociales.

Mientras algunos aplaudieron la sinceridad de Mariella, otros cuestionaron la conveniencia de expresar opiniones negativas sobre colegas en espacios públicos, incluso si se trata de un “micrófono abierto” accidental.

Este tipo de episodios evidencia los retos de la era digital, donde cualquier conversación privada puede volverse viral en segundos y tener repercusiones directas en la imagen pública de los involucrados.

