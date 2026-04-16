Denuncian penalmente al streamer ‘Cristorata’ por insultos racistas contra electores de Puno, Cusco y Ayacucho

El streamer ‘Cristorata’ enfrenta una denuncia penal tras emitir insultos racistas en una transmisión en directo dirigida a electores de las regiones de Puno, Cusco y Ayacucho

El streamer Cristopher Puente Viena, conocido como ‘Cristorata’, fue incluido este jueves en una denuncia penal luego de lanzar insultos racistas dirigidos a electores de las regiones de Puno, Cusco y Ayacucho durante una transmisión en vivo.

La acusación fue presentada por el abogado cusqueño Dennis Llamocca ante la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad por la “presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación, tipificado en el artículo 323 del Código Penal”.

Llamocca hizo pública la acusación a través de su cuenta de Facebook y sostuvo que, tras la difusión de los resultados de las elecciones presidenciales, ‘Cristorata’ realizó una transmisión en directo por Kick, en la que expresó “comentarios discriminatorios hacia ciudadanos de las regiones andinas” del país.

La denuncia también solicita identificar a otro individuo que participó en la grabación del video, y que también enfrenta cargos por actos racistas.

La acusación fue presentada por el abogado Dennis Llamocca ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos

“Estamos pidiendo de que el señor sea sentenciado (...) en agravio de la colectividad de los ciudadanos de la región de Cusco y zonas andinas del país. No son suficientes sus disculpas”, declaró Llamocca en diálogo con Exitosa.

“Esta denuncia recién hoy día se está formalizando, porque el Ministerio de Cultura solamente se ha pronunciado, no ha ingresado una denuncia formal. Queremos hacernos respetar, que acá en nuestro país todos somos iguales. No puede haber comentarios racistas y actos discriminatorios”, añadió.

El abogado consideró necesaria la regulación de los espacios donde intervienen los creadores de contenido y planteó que esa tarea corresponde a los nuevos diputados y senadores, de manera que los creadores puedan “ser sancionados por parte del Congreso” en caso de incurrir en delitos.

Los insultos de ‘Cristorata’ se dirigieron principalmente a ciudadanos de Puno, Cusco y Ayacucho que respaldaron la candidatura de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) durante las elecciones generales, a quienes les dijo que “no les llega el oxígeno al cerebro”.

“Serranos de mi***a (...) ¿Qué le pasa a Cusco? ¿Qué le pasa a Ayacucho? ¿No hay televisión? ¿No hay celular? Rojos de mierda. Desde ahora yo no voy a consumir mote ni cuy. Hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba, son andinos burros”, expresó.

‘Cristorata’ reconoció haber pronunciado frases ofensivas sobre la población andina y pidió disculpas públicas a través de sus redes sociales

El Ministerio de Cultura repudió estas expresiones y anunció que su Procuraduría Pública notificará a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos sobre los presuntos actos de discriminación racial, con el objetivo de que se inicien investigaciones preliminares.

El artículo 323 del Código Penal establece penas de prisión de dos a tres años o servicios comunitarios para quienes discriminan o incitan a la discriminación por motivos como raza, religión, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, etnia, opinión, nivel socioeconómico, migración, discapacidad, salud, genética, filiación u otros.

El streamer reconoció haber realizado comentarios “ofensivos sobre la gente de la sierra peruana” y ofreció disculpas en un comunicado publicado en su cuenta de X. “Estuvo mal y no tiene justificación. Hablé desde la molestia y terminé faltando el respeto y generalizando, y eso no corresponde. Me hago responsable por lo que dije. A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad”, indicó.