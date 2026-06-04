Perú

Agro de Arequipa llega a 52 países tras registrar un gran crecimiento exportador

El fortalecimiento de las acciones fitosanitarias permitió impulsar el desempeño agrícola de la región, con perspectivas de superar las 60 mil toneladas exportadas durante 2026

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Actualmente, más de 46 mil productores de la región forman parte de una estrategia para combatir la mosca de la fruta, una de las mayores amenazas para la agricultura y las exportaciones.
Actualmente, más de 46 mil productores de la región forman parte de una estrategia para combatir la mosca de la fruta, una de las mayores amenazas para la agricultura y las exportaciones. Foto: Senasa

El desempeño del sector agroexportador de Arequipa continúa mostrando resultados destacados, impulsado por el fortalecimiento de las acciones sanitarias en el campo. Actualmente, más de 46 mil productores de la región participan en una estrategia orientada a controlar la mosca de la fruta, una de las principales amenazas para la producción agrícola y el acceso a mercados internacionales.

La iniciativa, desarrollada con asistencia técnica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) mediante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), permite resguardar cerca de 15 mil hectáreas de cultivos. Los avances alcanzados fueron evaluados durante una mesa de trabajo encabezada por el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Jorge Luis Sáenz Rabanal, y la jefa nacional del Senasa, Vilma Gutarra García.

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Estrategia sanitaria fortalece la producción

Las acciones implementadas en los campos arequipeños se sustentan principalmente en la prevención. Entre las medidas aplicadas destacan la limpieza permanente de las áreas de cultivo, la recolección y eliminación de frutos afectados, las podas sanitarias y el monitoreo constante para detectar posibles focos de infestación.

Según las autoridades, los resultados obtenidos responden a un trabajo coordinado entre agricultores, municipalidades, el Gobierno Regional de Arequipa, el sector privado y el Senasa. Esta articulación ha permitido reforzar el control fitosanitario y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad agrícola.

Las medidas aplicadas en los cultivos de Arequipa tienen como eje principal la prevención.
Las medidas aplicadas en los cultivos de Arequipa tienen como eje principal la prevención. Foto: agraria.pe

Exportaciones multiplican su volumen

El avance en materia sanitaria ha tenido un efecto directo sobre el desempeño comercial del agro regional. De acuerdo con información del Senasa, las exportaciones de productos vegetales de Arequipa pasaron de 15.392 toneladas en 2016 a 53.025 toneladas en 2025, lo que representa un crecimiento de 344%.

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“El ritmo no se detiene en el 2026. Entre enero y abril de este año ya se despacharon 26.724 toneladas, por lo que se proyecta cerrar el año por encima de las 60 mil toneladas métricas enviadas al exterior”, sostuvo.

Actualmente, la producción agrícola arequipeña llega a 52 destinos internacionales. Entre los productos con mayor presencia destacan la uva de mesa, con más de 6.900 toneladas exportadas; la palta, con más de 5.500 toneladas; y la granada, que supera las 3.800 toneladas por campaña. También sobresalen cultivos como la páprika y la mandarina.

Inversión para consolidar los resultados

Con el objetivo de mantener y ampliar los avances alcanzados, se viene ejecutando el Plan de Acción para el Control de la Mosca de la Fruta en Arequipa, que dispone de un presupuesto superior a los S/ 6,5 millones.

Los avances sanitarios han contribuido de manera directa al crecimiento comercial del sector agropecuario regional.
Los avances sanitarios han contribuido de manera directa al crecimiento comercial del sector agropecuario regional. Foto: agraria.pe

La implementación de este plan es coordinada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del Midagri, el Gobierno Regional de Arequipa y el Senasa. Además, cuenta con el apoyo de gobiernos locales y empresas privadas que contribuyen con equipos, insumos y materiales necesarios para las labores de control.

Las autoridades señalaron que la apertura y permanencia en los mercados internacionales depende de la continuidad de las medidas fitosanitarias. En ese sentido, remarcaron la importancia de eliminar oportunamente los focos de infección y cumplir con los estándares técnicos exigidos para la producción agrícola destinada a la exportación.

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