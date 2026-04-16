Sarampión en Perú: Brigadas de emergencia del Minsa realizan barrido casa a casa en Puno ante aumento de casos

Perú refuerza vigilancia epidemiológica en la frontera. (Foto: Minsa)

El brote de sarampión en Puno movilizó a las brigadas de emergencia del Ministerio de Salud (Minsa), que ejecutan un operativo casa por casa en sectores priorizados de la ciudad de Juliaca.

La acción forma parte de la estrategia de contención impulsada por la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), tras confirmarse casos en la región.

Las brigadas, integradas por personal de la Red de Salud San Román y equipos de intervención, recorren zonas como Guadalupe y Clara Victoria. El objetivo es identificar posibles casos, aplicar vacunas y brindar información. El hospital Carlos Monge Medrano implementó un triaje diferenciado para la atención de pacientes con síntomas compatibles, fortaleciendo el soporte médico en el área.

En coordinación con autoridades locales y equipos técnicos, se establecieron siete grupos de trabajo que recibieron asistencia técnica para instalar un puesto de comando. Esta central de operaciones facilita la organización y el monitoreo de las acciones en territorio.

Según los reportes, los 14 brigadistas han brindado más de 300 atenciones en dos días, enfocándose en la detección temprana, el aislamiento de posibles casos y la educación sanitaria.

La presencia de profesionales médicos también refuerza la atención de daños trazadores, es decir, el seguimiento de enfermedades o condiciones de salud específicas que se monitorean tras desastres o eventos de riesgo.

El despliegue se realiza con el apoyo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) y equipos técnicos del sector, consolidando una respuesta articulada frente al avance del virus.

Sarampión importado desde Bolivia. (Foto: Minsa)

Medidas de prevención y educación

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite por vía respiratoria y puede propagarse rápidamente en comunidades con bajas coberturas de inmunización.

Ante este escenario, el Minsa intensifica las campañas de vacunación, recordando que el esquema nacional contempla dos dosis: la primera al año de vida y la segunda a los 18 meses. En zonas de riesgo como Puno, la inmunización se extiende a personas hasta 59 años que no han recibido las dos dosis.

Las brigadas no solo vacunan, sino que también desarrollan acciones de educación sanitaria. Informan a la población sobre los síntomas del sarampión: fiebre alta, sarpullido, tos, congestión nasal, enrojecimiento ocular y la aparición de manchas dentro de la boca.

Insisten en la importancia de acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante síntomas compatibles y evitar la automedicación. La prevención también abarca medidas como el lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios y la ventilación de ambientes.

Prevención del sarampión

La forma más efectiva de prevenir el sarampión es la vacunación. Además, se recomienda:

Evitar el contacto con personas con síntomas sospechosos

Lavarse las manos con frecuencia

Usar mascarilla en caso de síntomas respiratorios

Mantener ambientes ventilados

Cumplir con los esquemas de vacunación completos