¿Por qué no puedo quedar embarazada? Las causas de la infertilidad y los tratamientos disponibles en Perú

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La infertilidad afecta a una de cada seis personas en edad reproductiva en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Perú, el organismo estima que entre el 10% y el 15% de la población en edad fértil enfrenta esta condición, lo que equivale a alrededor de 1,5 millones de personas.

La dificultad para lograr un embarazo sigue rodeada de mitos y desinformación. Aunque muchas parejas la asocian únicamente con las mujeres o con la edad, los especialistas advierten que puede tener múltiples causas y afectar tanto a hombres como a mujeres.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el promedio de hijos por mujer en Perú pasó de 4,6 en 1986 a 1,7 en 2025, en un contexto marcado por cambios demográficos, sociales y reproductivos. Si bien esta disminución no responde exclusivamente a problemas de infertilidad —pues también influyen factores como la decisión de postergar o no tener hijos—, los expertos coinciden en que las dificultades para concebir continúan siendo un importante desafío de salud pública para miles de parejas que buscan formar una familia.

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¿Cuándo se considera que existe infertilidad?

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La doctora Jeannette Marchena, médico ginecólogo de la Unidad de Medicina Reproductiva Auna, explica que no lograr un embarazo en los primeros meses de búsqueda no siempre significa que exista un problema médico. Sin embargo, sí existen tiempos establecidos para recomendar una evaluación especializada.

“Cuando una pareja no logra un embarazo luego de 12 meses de relaciones sexuales sin protección, o seis meses en mujeres mayores de 35 años, es importante acudir a una evaluación médica para identificar posibles causas y recibir orientación oportuna”, señala la especialista.

La edad femenina es uno de los factores que más influye en la fertilidad debido a la disminución progresiva de la reserva ovárica, pero no es el único elemento involucrado.

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La infertilidad también puede tener origen masculino

Un hombre con rostro preocupado se sienta en un sauna, inmerso en sus pensamientos sobre la fertilidad, representado en un estilo de acuarela vibrante y de líneas finas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los conceptos que los especialistas buscan derribar es que la responsabilidad recae únicamente en la mujer. De acuerdo con datos de la OMS, aproximadamente el 40% de los casos está relacionado con factores masculinos, otro 40% con factores femeninos y el 20% restante corresponde a causas mixtas o aún no determinadas.

En los hombres, algunas de las causas más frecuentes incluyen alteraciones en la calidad y cantidad de los espermatozoides, problemas en su movilidad, varicocele —dilatación de las venas del escroto— y trastornos hormonales.

Por ello, los especialistas recomiendan que la evaluación se realice siempre en pareja y no únicamente sobre uno de los miembros.

Principales causas de infertilidad en mujeres

En el caso femenino, existen diversas condiciones médicas que pueden dificultar la concepción.

Entre las más frecuentes se encuentran:

Baja reserva ovárica.

Síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Endometriosis.

Alteraciones hormonales.

Obstrucción de las trompas de Falopio.

Trastornos de la ovulación.

A estos factores se suman hábitos y condiciones de salud como el tabaquismo, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, enfermedades metabólicas y el retraso voluntario de la maternidad.

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El impacto emocional también importa

La infertilidad no solo tiene consecuencias físicas. Diversos estudios han demostrado que las parejas que atraviesan dificultades para concebir suelen experimentar altos niveles de ansiedad, estrés, frustración e incluso síntomas depresivos.

Por ello, los especialistas consideran que el acompañamiento psicológico debe formar parte del tratamiento integral, ayudando a afrontar el proceso y reducir la carga emocional asociada a los tratamientos de fertilidad.

¿Qué estudios suelen solicitar los especialistas?

Para determinar el origen del problema, el abordaje incluye una evaluación médica completa de ambos integrantes de la pareja.

Entre los estudios más frecuentes se encuentran:

Historia clínica y examen físico.

Estudios hormonales.

Ecografías ginecológicas.

Evaluación de la reserva ovárica.

Seminograma o espermatograma.

Evaluación andrológica especializada.

Estudios de imagen complementarios cuando son necesarios.

El objetivo es identificar la causa específica para ofrecer el tratamiento más adecuado a cada paciente.

Tratamientos disponibles en Perú

De acuerdo con Mayo Clinic, la inseminación intrauterina es una opción recomendada en casos de infertilidad inexplicada, uso de esperma de donante o factores ovulatorios - crédito Visuales IA

Actualmente, la medicina reproductiva ofrece diversas alternativas para las personas que desean formar una familia.

Inseminación intrauterina

Consiste en colocar espermatozoides previamente seleccionados directamente dentro del útero durante el periodo de ovulación, aumentando las probabilidades de fecundación.

Fecundación in vitro (FIV)

Es uno de los tratamientos más conocidos. Los óvulos son extraídos y fecundados con espermatozoides en un laboratorio especializado, para luego transferir el embrión al útero.

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ICSI (Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides)

Esta técnica forma parte de la fecundación in vitro y consiste en introducir un único espermatozoide directamente dentro del óvulo, siendo especialmente útil en casos de infertilidad masculina severa.

Preservación de la fertilidad

La congelación de óvulos o espermatozoides permite preservar la posibilidad de tener hijos en el futuro, especialmente en personas que desean postergar la maternidad o que deberán recibir tratamientos médicos como quimioterapia.

Maduración in vitro de ovocitos y preservación de tejido ovárico

Son técnicas más especializadas que ofrecen alternativas para pacientes con síndrome de ovario poliquístico o para quienes enfrentarán tratamientos oncológicos que podrían comprometer su fertilidad.

La importancia de una consulta oportuna

Los especialistas coinciden en que consultar a tiempo aumenta las posibilidades de identificar problemas tratables y acceder a terapias adecuadas.

Además, recuerdan que la infertilidad es una condición médica y no una responsabilidad exclusiva de uno de los miembros de la pareja. Una evaluación integral y el acceso a información confiable son las principales herramientas para afrontar este proceso y encontrar la mejor alternativa disponible.

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