Perú

Serums 2026-I: lista completa de sedes para la evaluación de este domingo 19 de abril

Los postulantes pueden consultar el listado oficial de participantes, la distribución por aula y la relación completa de sedes a través del portal institucional del Minsa

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La evaluación se desarrollará bajo estrictos protocolos de seguridad, con un promedio de 25 participantes por aula y la supervisión de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional del Perú para garantizar la legalidad y transparencia del proceso - Créditos: Andina.
La evaluación se desarrollará bajo estrictos protocolos de seguridad, con un promedio de 25 participantes por aula y la supervisión de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional del Perú para garantizar la legalidad y transparencia del proceso - Créditos: Andina.

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la relación de los 29 puntos donde se llevará a cabo la evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, proceso en el que participarán 39.762 profesionales de la salud este domingo 19 de abril en todo el territorio nacional. Esta convocatoria constituye un paso fundamental para la distribución de recursos humanos en zonas rurales y urbanas de difícil acceso en el Perú.

Según la Dirección General de Personal de la Salud (Digep), la organización contempla una sede por cada región, mientras que los departamentos de Lima y Junín dispondrán de varias locaciones debido al mayor volumen de postulantes.

En el caso de la capital, los espacios seleccionados incluyen la Institución Educativa Emblemática Rosa De Santa Maria, la Institución Educativa Emblemática Nuestra Señora De Guadalupe y la Universidad San Martín de Porres (sede Santa Anita), entre otras instalaciones educativas de amplia capacidad.

Está prohibido el ingreso de celulares, audífonos, relojes, tabletas, mochilas y carteras, medida destinada a prevenir cualquier intento de fraude o alteración de la transparencia en el proceso - Créditos: Andina.
Está prohibido el ingreso de celulares, audífonos, relojes, tabletas, mochilas y carteras, medida destinada a prevenir cualquier intento de fraude o alteración de la transparencia en el proceso - Créditos: Andina.

Lista completa de sedes

El listado oficial de participantes y sus asignaciones por región, local y aula puede ser consultado en el portal institucional del Minsa (LINK). Además, en otro documento, se detalla la relación completa de las sedes a nivel nacional (LINK).

La evaluación para el Serums 2026-I se realizará simultáneamente en las 29 sedes designadas, siguiendo estrictos protocolos de seguridad y vigilancia. Cada aula albergará aproximadamente 25 candidatos, aunque este número podrá variar según la capacidad de cada recinto. Esta medida busca asegurar condiciones adecuadas tanto para la concentración de los participantes como para el cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes.

El ingreso a los locales estará habilitado desde las 7:00 hasta las 9:30 de la mañana, momento a partir del cual las puertas permanecerán cerradas sin excepción. El examen dará inicio a las 11:00 y tendrá una duración máxima de dos horas, según lo establecido por la Digep. Es fundamental que los postulantes se presenten puntualmente para evitar contratiempos y garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Para acceder a las sedes de evaluación, los profesionales deberán presentar su documento nacional de identidad (DNI) o el carné de extranjería (CE), según corresponda. Además, se exige portar lápiz 2B, borrador y tajador; la omisión de estos implementos podría afectar la correcta participación en la prueba.

El examen para el Serums 2026-I comenzará a las 11:00 y tendrá una duración máxima de dos horas, por lo que la puntualidad es un requisito indispensable para todos los postulantes - Créditos: Andina.
El examen para el Serums 2026-I comenzará a las 11:00 y tendrá una duración máxima de dos horas, por lo que la puntualidad es un requisito indispensable para todos los postulantes - Créditos: Andina.

Está terminantemente prohibido ingresar con celulares, audífonos, tabletas, carteras, mochilas, relojes o cualquier dispositivo electrónico, a fin de evitar situaciones que comprometan la transparencia del proceso.

Con el objetivo de garantizar la legalidad y neutralidad durante la aplicación del examen, cada sede contará con la presencia de un representante de la Fiscalía de Prevención del Delito y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Estas autoridades supervisarán el cumplimiento de las normas y la integridad del proceso evaluativo, reforzando la confianza en la selección de los futuros profesionales que prestarán servicio en comunidades vulnerables.

El Ministerio de Salud reitera que toda la información sobre sedes, horarios, listas de participantes y disposiciones para la evaluación Serums 2026-I está disponible en su página web oficial, donde los interesados pueden consultar los documentos publicados y resolver cualquier duda relacionada con el procedimiento.

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