Perú

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

El participante tuvo un emotivo momento junto a Pati Lorena luego de que la noche del viernes la bailarina le confesara su sentir

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El video registra un momento emocional en el programa 'La Granja VIP', un reality show. El participante Diego Chávarri aparece llorando, siendo consolado por la participante Pati Lorena, luego de que una noche antes confesara su atracción por Gabriela Herrera, pese a tener novia | Panamericana

La madrugada del 18 de abril marcó un punto de quiebre en La Granja VIP Perú cuando Diego Chávarri se vio superado por la emoción y terminó llorando en los brazos de Pati Lorena. El exfutbolista expuso ante cámaras su atracción por Gabriela Herrera, hecho que no solo agitó la dinámica del reality, sino que también generó repercusiones fuera de la pantalla, afectando su relación sentimental con Thalía Bentin.

Las imágenes de convivencia transmitidas por el canal oficial del programa mostraron una escena de alta tensión emocional dentro de la granja. Durante la madrugada, Chávarri y la bailarina Gabriela Herrera reconocieron la existencia de un sentimiento mutuo.

Esta confesión, registrada por las cámaras que siguen a los participantes las 24 horas, coincidió con la intervención de la actual pareja del exfutbolista en la sección de comentarios de la transmisión en YouTube. Allí, Thalía Bentin manifestó su indignación por la situación, solicitando que ambos fueran expuestos ante el público.

Diego Chávarri, con sombrero marrón y camiseta sin mangas blanca, abraza a Gabriela Herrera, quien lleva una blusa rosa y un sombrero de paja. Ambos están cerca el uno del otro
Diego Chávarri y Gabriela Herrera comparten un momento emotivo en 'La Granja VIP' en medio de la confesión de atracción de Chávarri por Herrera.

El episodio tuvo un desenlace inmediato. La mañana siguiente, al enterarse de que su pareja había visto la confesión y las imágenes del acercamiento con Gabriela Herrera, Diego Chávarri no soportó la presión emocional y se quebró.

El abrazo de Pati fue presenciado por los demás concursantes y por Don Valentín, responsable de guiar las actividades en la granja, quien interrumpió sus indicaciones para observar la reacción de Chávarri.

Durante la noche previa, los participantes celebraron una fiesta temática inspirada en la música disco de los años noventa. En ese contexto, Chávarri y Herrera fueron animados por el grupo a bailar juntos. El acercamiento se hizo evidente y avivó las sospechas sobre la relación entre ambos, a pesar de que hasta ese momento habían negado cualquier vínculo sentimental.

Primer plano de Diego Chávarri llorando y cubriéndose el rostro con un sombrero de vaquero; otro hombre con camiseta rosa y gafas lo observa
Diego Chávarri se muestra visiblemente afectado y llora cubriéndose el rostro con un sombrero de vaquero en ‘La Granja VIP’, tras confesar su atracción por Gabriela Herrera.

Novia de Diego Chávarri indignada con la situación

La reacción de Thalía Bentin ante la confesión de su pareja no se hizo esperar. Siguiendo la transmisión en directo, la joven expresó su malestar a través de mensajes en el mismo en vivo. “Qué gran falta de respeto, que los expongan”, escribió, evidenciando su incomodidad ante la exposición pública del vínculo entre Chávarri y Herrera. Poco después, agregó: “Quiero que mañana los expongan y que sepan que yo escuché”, dejando claro que el episodio había afectado la confianza en su relación.

El eco de la polémica se extendió a otros espacios digitales. En mensajes publicados por Samuel Suárez, del portal Instarándula, Bentin profundizó su sentir respecto a la situación.

“Lo que ha hecho Diego es burlarse de mí, de nuestra relación, del rol que asumió él al mudarse conmigo y con mi hija, con quien me tocará la mejor manera de explicarle todo esto y sin romperle el corazón”, compartió la joven en alusión al impacto familiar de lo ocurrido.

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras escuchar que él y Gabriela Herrera confiesan que se gustan.

La presión aumentó para Bentin al enfrentar la dificultad de explicar el episodio mediático a una menor en casa. Según sus propias palabras, la exposición televisiva de la crisis sentimental elevó el malestar y el enojo por la forma en que la intimidad de la pareja fue puesta en primer plano nacional.

Las semanas previas al incidente ya mostraban señales de tensión en la convivencia de La Granja VIP Perú. Chávarri y Herrera habían protagonizado encuentros y conversaciones que sugerían una cercanía especial, aunque ambos negaban que existiera algo más allá de una amistad. La transmisión del acercamiento y la reacción en tiempo real de Bentin transformaron la percepción de la audiencia y de los compañeros dentro del reality.

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