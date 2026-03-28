Perú

¿Cómo tramitar online el duplicado del DNI electrónico? Pasos y recomendaciones para usar la aplicación DNI BioFacial de Reniec

La gestión digital elimina la necesidad de acudir a oficinas y requiere el uso obligatorio de una aplicación móvil para validar la identidad y actualizar la fotografía que figura en el nuevo documento

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Dos manos sostienen múltiples Documentos Nacional de Identidad (DNI) peruanos, con el logo de la aplicación DNI BioFacial en primer plano
La aplicación DNI BioFacial de Reniec permite a los ciudadanos peruanos solicitar el duplicado de su DNI electrónico en línea, agilizando trámites y evitando largas colas. (Composición: Infobae Perú)

Ante la alta demanda de trámites y las largas colas que suelen presentarse en época electoral, el Reniec permite solicitar el duplicado del DNI electrónico por internet. Este proceso evita desplazamientos a oficinas físicas y utiliza la aplicación móvil DNI BioFacial, herramienta clave para validar la identidad del usuario y actualizar la foto del documento.

Según la Agencia Andina, el aplicativo funciona como un sistema de reconocimiento biométrico que garantiza que el trámite sea realizado por la persona titular del DNI. Además, permite capturar la fotografía que será incorporada en el duplicado del DNIe, cumpliendo estándares de calidad y seguridad exigidos por Reniec.

Se trata de una aplicación gratuita disponible en Google Play y App Store, y su uso es obligatorio para quienes soliciten el duplicado del DNI electrónico de manera remota. A continuación, te explicamos cómo completar el proceso paso a paso.

App DNI Biofacil de Reniec.
App DNI Biofacil de Reniec. (Composición)

Proceso para obtener el duplicado del DNIe vía online utilizando la aplicación DNI BioFacial

Solicitar el duplicado del DNIe por internet es un trámite rápido que combina el uso de la app DNI BioFacial y la plataforma web de Reniec. Antes de iniciar, asegúrate de tener una conexión estable y contar con ayuda para la toma de fotografías.

Pasos para realizar el trámite:

  1. Realiza el pago correspondiente: Paga S/ 33 por el concepto de duplicado del DNIe utilizando el código 005221. Puedes hacerlo vía Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o en Págalo.pe.
  2. Descarga la app DNI BioFacial: Instálala desde Google Play o App Store y selecciona la opción “Duplicado de DNIe”.
  3. Toma las fotografías requeridas: La app solicitará una foto para validar tu identidad y otra que será utilizada en tu nuevo DNI electrónico.
  4. Completa el trámite en la web del Reniec: Ingresa a la plataforma de servicios en línea, coloca tus datos personales, verifica la información cargada por la app y elige la oficina donde recogerás tu DNIe.

Con estos pasos completados, solo queda esperar el periodo de entrega para acercarte con tu comprobante y recoger tu documento.

Reniec
Foto: Difusión

Recomendaciones para la toma de foto con la app DNI BioFacial

La correcta captura de imágenes es fundamental para que la solicitud no sea rechazada. Reniec establece una serie de condiciones técnicas que aseguran la validez de la fotografía.

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • La foto debe ser tomada por otra persona, a una distancia de 1 a 1,5 metros.
  • Usa un fondo blanco, uniforme y sin sombras.
  • Mantén buena iluminación, preferiblemente luz natural.
  • No sonrías y evita expresiones faciales.
  • No utilices lentes, gorros, prendas en la cabeza ni ropa blanca o con rayas.
  • Mantén el rostro y orejas completamente descubiertos.
  • Verifica que no haya sombras sobre la cara y que la cabeza se vea completa en el encuadre.

Cumplir estas indicaciones evitará observaciones y agilizará la emisión del documento.

Reniec: fotografías en App DNI BioFacial.
Reniec: ¿Cuáles son los requisitos que debo seguir para que mi foto sea válida en App DNI BioFacial? (Captura Reniec)

Ciudadanos con DNI vencido podrán votar

Reniec dispuso que los ciudadanos con DNI vencido sí podrán votar en las Elecciones Generales del 12 de abril, gracias a la prórroga excepcional de vigencia del documento hasta el día del proceso electoral. Esta medida busca asegurar la participación ciudadana en un contexto de alta demanda de trámites.

La prórroga solo aplica para el ejercicio del sufragio. Los 1.800.000 ciudadanos con documento caducado deben seguir gestionando su renovación, ya que el DNI vigente es obligatorio para numerosos trámites públicos y privados.

Reniec extiende la campaña para tramitar el DNI electrónico al costo del DNI azul

Reniec también amplió la campaña nacional de masificación del DNI electrónico mediante la Resolución Jefatural N.º 000031-2026. La medida extiende el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026 y permite que los ciudadanos —adultos y menores de edad— puedan renovar, duplicar o actualizar su documento obteniendo el DNIe al mismo costo del DNI convencional.

DNI electrónico: campaña nacional se prolonga y Reniec responde a colas con más horas de atención
DNI electrónico: campaña nacional se prolonga y Reniec responde a colas con más horas de atención

La ampliación responde a la elevada demanda de trámites y al proceso electoral en curso, considerando incluso un eventual escenario de segunda vuelta. Durante este periodo, el pago puede realizarse por Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe.

El DNI electrónico ofrece una serie de beneficios clave:

  • Acredita la identidad de manera presencial y digital.
  • Permite firmar documentos electrónicamente.
  • Facilita gestiones en plataformas del Estado y servicios digitales.
  • Forma parte del proceso de modernización y fortalecimiento de la identidad digital en el país.

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