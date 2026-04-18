Juntos por el Perú dice que “irremediablemente” pasará a segunda vuelta: “Actas observadas provienen de regiones”

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez niega el fraude que proclama el candidato López Aliaga. EFE/ John Reyes Mejía

El abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza Navarro, aseguró que la agrupación que tiene a Roberto Sánchez como candidato presidencial logrará pasar a la segunda vuelta de las Elecciones 2026, incluso cuando se contabilicen las actas observadas. Estos a raíz de cálculos efectuados por el propio partido.

En conferencia de prensa, Mendoza sostuvo que, de las más de 5 mil actas observadas, cerca de 4 mil provienen de mesas de sufragio donde Juntos por el Perú ganó.

“En la proyección que nosotros tenemos, y de ahí que sostenemos que los resultados serán irremediablemente favorables a Juntos por el Perú, 3.889 actas observadas provienen de regiones donde Juntos por el Perú ha sacado la mayor cantidad de votación, donde Juntos por el Perú le ha ganado a Renovación Popular. Nos da un 1.066.700 votos”, declaró el abogado.

Roy Mendoza también dio a conocer una proyección del número de actas que serían favorables al partido de Rafael López Aliaga.

“En las circunscripciones electorales donde Renovación Popular ha ganado, son 1.915 actas observadas. Esas 1.915 actas observadas, 682 corresponden a peruanos en el extranjero. El ausentismo ha sido bastante elevado, es decir, los peruanos en el extranjero no han acudido a votar, con lo cual ese ausentismo en estas elecciones bordea el 80%. De modo que 682 actas de 1.915 corresponden a peruanos en el extranjero y el resto corresponde al interior”, indicó.

Roberto Sanchez junto al abogado del partido Roy Mendoza en conferencia de prensa. Foto: REUTERS/Angela Ponce

Esta es la fecha en la que se tendrían los resultados

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevé que los resultados presidenciales de la primera vuelta de las Elecciones 2026 en Perú estarán listos hacia la quincena de mayo, lo que permitirá identificar a los candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta, programada para el domingo 7 de junio. Así lo informó la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, quien aseguró en diálogo con RPP Noticias que el organismo electoral trabaja para cumplir con los plazos establecidos y garantizar la transparencia de la contienda.

A la fecha, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha contabilizado más del 90% de las actas electorales. Este avance permite anticipar que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ya tiene asegurada su participación en la siguiente ronda. Sin embargo, resta determinar si su adversario será Roberto Sánchez de Juntos por el Perú o Rafael López Aliaga de Renovación Popular, una definición pendiente debido a la estrecha diferencia de aproximadamente 10 mil votos entre ambos competidores.

La definición del segundo participante en la segunda vuelta depende de la resolución de actas observadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). Estos órganos deben analizar actas físicas, escanear los documentos, generar expedientes, emitir resoluciones y notificar válidamente las decisiones, un proceso que puede extenderse por alrededor de tres días por cada expediente, informó Clavijo. Además, las resoluciones pueden ser apeladas, lo que podría retrasaría la reintegración de las actas en los cómputos oficiales.

En este momento, el JNE y los JEE han recibido únicamente 15 mil actas observadas provenientes de la ONPE, dentro de un universo potencial que podría ser de 30 mil a 45 mil documentos, conforme precisó Clavijo. La funcionaria subrayó que la premura con la que las oficinas descentralizadas de la ONPE envíen las actas es un factor crítico para evitar demoras adicionales; de lo contrario, el calendario de resultados finales podría verse afectado.