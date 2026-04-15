Elecciones en Perú 2026: ¿Qué es un fraude electoral?

Rafael López Aliaga acusa supuesto fraude electoral y compara al Perú con Venezuela: “Ni una narcodictadura lo ha hecho”. (Video: Renovación Popular)

La integridad de los procesos electorales ha sido un pilar fundamental en la consolidación de los sistemas democráticos a lo largo de los años. Sin embargo, a lo largo de la historia, distintos países han enfrentado situaciones en las que los resultados de unas elecciones han sido puestos en duda por presuntas irregularidades. Por ello, el concepto de fraude electoral abarca una serie de acciones y mecanismos que buscan alterar de manera ilegítima los resultados de una elección, afectando la voluntad popular y minando la confianza en las instituciones.

¿Qué es un fraude electoral?

El fraude electoral se define como cualquier acto intencionado que busca manipular el desarrollo o los resultados de un proceso electoral, con el objetivo de favorecer a un candidato, partido político o grupo de interés en detrimento de los principios de legalidad, equidad y transparencia. Estos actos pueden presentarse en cualquier etapa del proceso, desde la inscripción de los votantes hasta el escrutinio y la publicación de los resultados.

Uno de los métodos más habituales de fraude electoral consiste en la manipulación de los padrones electorales. Este tipo de fraude implica la inclusión de personas fallecidas, inexistentes o inhabilitadas para votar en las listas, facilitando el sufragio múltiple o el voto de personas que no cumplen los requisitos legales. La manipulación de padrones suele ir acompañada de otras prácticas, como la suplantación de identidad o el traslado irregular de votantes.

Otra modalidad frecuente es la alteración física de las urnas o los votos. Este mecanismo abarca desde la sustracción de papeletas hasta el llenado de urnas con votos apócrifos. En países con sistemas de votación manual, la custodia irregular de las urnas o la destrucción de boletas auténticas representan riesgos latentes que han sido documentados en distintas elecciones.

Manifestantes se reúnen frente a la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, el 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El fraude electoral y la tecnología

El fraude electoral también puede adoptar formas más sofisticadas, como la manipulación informática en comicios electrónicos. El acceso no autorizado a sistemas de conteo o la alteración de bases de datos electorales han puesto en alerta a autoridades y observadores internacionales, especialmente ante el auge de la digitalización de los procesos electorales. Reuters ha reportado casos donde expertos en ciberseguridad han detectado intentos de acceso indebido a servidores de datos electorales en distintas regiones del mundo.

La compra de votos constituye otro de los mecanismos más utilizados para distorsionar los resultados de una elección. Esta práctica implica ofrecer dinero, bienes o favores a cambio del sufragio, vulnerando la libertad de elección de los ciudadanos y comprometiendo la legitimidad del resultado. La compra de votos puede estar asociada a redes clientelistas que operan en zonas de alta vulnerabilidad social, lo que dificulta su detección y sanción.

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, denunció un presunto fraude electoral a la ONPE tras la difusión de los flashes a boca de urna de las Elecciones 2026. (Renovación Popular)

El cohecho y la coacción sobre los votantes también forman parte del repertorio de prácticas fraudulentas. Estas acciones incluyen desde amenazas directas hasta presiones sutiles por parte de actores estatales, grupos armados o estructuras de poder local, con el objetivo de condicionar la decisión de los electores. En algunos contextos, la presencia de observadores internacionales ha contribuido a documentar y denunciar estos hechos.

En el plano institucional, la parcialidad de los organismos electorales puede convertirse en un factor determinante para la concreción del fraude. La manipulación de normas, la interpretación sesgada de la ley o la falta de controles efectivos son elementos que, según Reuters, han permitido la consolidación de prácticas fraudulentas en ciertos países con débil tradición democrática.

Consecuencias del fraude electoral

Uno de los efectos más graves del fraude es el debilitamiento de la confianza pública. Cuando la ciudadanía percibe que los resultados no reflejan su voluntad, se erosiona el contrato social y se incrementa el riesgo de conflictividad política y social. Los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) suelen desplegar misiones de observación electoral para monitorear la transparencia y legalidad de los procesos.

Persona en la casilla electoral insertando su voto en la urna durante elecciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias legales del fraude electoral varían según la jurisdicción, pero suelen incluir sanciones penales y la anulación de los comicios afectados. En algunos casos, la detección de irregularidades ha llevado a la repetición de elecciones o a la destitución de funcionarios involucrados.

La vigilancia ciudadana y el acceso a mecanismos de denuncia son herramientas clave para identificar y sancionar posibles fraudes. Además, la educación cívica y la promoción de valores democráticos contribuyen a crear entornos menos propensos a prácticas irregulares.

El fenómeno del fraude electoral sigue siendo objeto de debate y estudio en el ámbito internacional. Organismos multilaterales y centros de investigación continúan desarrollando estrategias para detectar y prevenir estas prácticas, conscientes de que la legitimidad de los procesos democráticos depende de la confianza y la participación activa de la ciudadanía.