ONPE responde ante denuncia por cuatro cajas lacradas que terminaron en la basura

Beto a Saber - cédulas de ONPE en la basura. Grave denuncia vuelve a sacudir la ONPE

El hallazgo de 1.200 cédulas de votación en un tacho de basura en el distrito de Surquillo en Lima puso en evidencia una grave irregularidad en la cadena de custodia del material electoral peruano. La denuncia fue presentada la noche del jueves a través del programa televisivo “Beto a Saber”, conducido por Beto Ortiz, quien exhibió en directo las cajas y sobres con votos pertenecientes a cuatro mesas del distrito de Surco.

La investigación periodística difundida por Willax mostró cómo dos ciudadanos descubrieron cajas lacradas y sobres firmados por miembros de mesa y personeros en la vía pública de Surquillo. Según el relato emitido por el programa, los colaboradores trasladaron el material directamente a los estudios de televisión, donde Ortiz presentó los documentos ante cámaras. “Esto debía estar bajo estricta custodia hasta la proclamación oficial de los resultados”, afirmó el conductor durante la transmisión, de acuerdo con lo reportado por Willax.

ONPE responde ante denuncia

ONPE utilizó su cuenta oficial de X para explicar los hechos. Señaló en su comunicado que Claudia Sandoval, jefa de la ODPE Lima Oeste, indicó que la entidad contrató a una empresa privada para el servicio de movilidad encargado de trasladar el material electoral desde un local de votación hasta la oficina correspondiente. Sandoval sostuvo que, conforme a la cadena de custodia, en el vehículo viajaban un coordinador de la ONPE, un agente de la Policía Nacional del Perú y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

ONPE responde ante denuncia de Willax donde se vio que votos electorales fueron dejados en basurero

Según la entidad, tras descargar el material, el equipo detectó la ausencia de cuatro cajas, que por falta de espacio habían sido colocadas en la maletera del vehículo contratado. Aseguró que, tras percatarse de la situación, intentaron comunicarse con el propietario del vehículo, aunque no obtuvieron respuesta inmediata. Esta versión fue compartida en la cuenta oficial de la ONPE en X, donde la institución detalló las acciones tomadas tras identificar la pérdida.

ONPE responde ante denuncia de Willax donde se vio que votos electorales fueron dejados en basurero

¿Qué pasó con los votos que se emitieron en dicho material electoral?

La ONPE subrayó que los votos de las cuatro mesas ya habían sido consignados en las actas de escrutinio, las cuales están siendo procesadas, contabilizadas y publicadas en la página oficial del organismo. “El material ya encontrado será sometido a investigación y su pérdida está siendo registrada en una denuncia policial”, señaló la entidad en su comunicado. Esta postura fue replicada más tarde por varios medios nacionales, que recogieron las declaraciones institucionales y las reacciones de los actores políticos implicados.

La ONPE insistió en que el incidente no afecta el resultado electoral, dado que los votos ya han sido contabilizados y las actas respectivas se encuentran publicadas y disponibles para consulta pública. Sin embargo, la institución reconoció la necesidad de investigar a fondo lo ocurrido y tomar medidas para evitar que situaciones similares se repitan en futuros comicios.

Por su parte, la ODPE Lima Oeste reiteró la importancia de la colaboración entre las empresas de transporte contratadas y el personal de la ONPE y de las fuerzas de seguridad, para garantizar el resguardo adecuado del material electoral. La funcionaria Claudia Sandoval puntualizó que la investigación interna busca determinar las responsabilidades de todos los involucrados, incluyendo a la empresa de movilidad y a los funcionarios encargados del traslado.

Programa Beto a Saber muestra cómo cuatro cajas de ONPE terminaron en la basura desestimando más de 1200 votos

¿Cuáles son las mesas de sufragio que se habrían visto perjudicadas ante dicho incidente?

La documentación electoral involucrada corresponde a las mesas 050619, 050627, 050618 y 050620, con aproximadamente 300 votos en cada una. El procedimiento establecido contempla que el traslado del material electoral debe realizarse bajo resguardo policial desde los centros de votación hacia las instalaciones de la ONPE. Después, los sobres deben permanecer protegidos hasta la oficialización de los resultados y su posterior destrucción en presencia de las autoridades electorales y representantes de las organizaciones políticas.

El episodio generó fuertes cuestionamientos sobre la seguridad en la cadena de custodia del material electoral. Diversos analistas consultados por Willax y otros medios locales advirtieron sobre las implicancias que este tipo de incidentes puede tener en la confianza ciudadana en los procesos electorales. “La transparencia y la seguridad no solo son responsabilidades de la ONPE, sino de todo el sistema electoral peruano”, expresó un especialista en derecho electoral citado por el canal.

Dos hombres manipulan cajas blancas rotuladas con el logo de ONPE en una acera. Los objetos se encuentran cerca de un contenedor verde en la vía pública. Las cajas presentan etiquetas verdes con números de serie y una de ellas muestra la fecha del 16 de abril de 2023. Este video es una cobertura noticiosa sobre el hallazgo de materiales relacionados con la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

El suceso motivó que representantes de partidos políticos solicitaran una revisión exhaustiva de los protocolos de custodia y destrucción de material electoral como es el caso de Rafael López Aliaga quien en el programa Al Final del Día demandó acciones claras ante esta denuncia.

En el programa de Canal N el líder de Renovación Popular fue claro en mostrar su malestar y demandó al Jurado Nacional de Elecciones tomar nota sobre el caso porque está seguro que esto implica “un fraude electoral. Además advierto que mucho personal de ONPE no le agrada Renovación Popular y por eso buscan boicotear las elecciones” acotó el candidato presidencial.

Tras este hecho sin duda genera la pregunta sobre cuán transparente puede ser un proceso electoral y cómo saber si el voto emitido al final será respetado.