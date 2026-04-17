Perú

Defensoría del Pueblo exige acciones por actas encontradas en la calle: advierte negligencia de ONPE y reclama destituciones

La entidad exige la destitución de funcionarios implicados en el abandono de material de votación, reclama transparencia y advierte sobre la fragilidad institucional.

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Una mujer con chaleco de la Defensoría del Pueblo de espaldas observa a oficiales de ONPE en un simulacro electoral con urna transparente y documentos
Miembros de la Defensoría del Pueblo y la ONPE observan de cerca un simulacro de votación en un evento preparatorio para las Elecciones 2026. (Defensoría del Pueblo)

El hallazgo de material electoral en la vía pública, sin ningún tipo de resguardo, ha encendido las alarmas sobre la cadena de custodia en el proceso electoral peruano. El incidente, reportado inicialmente por el programa “Beto a Saber” del canal Willax, mostró imágenes de cuatro cajas lacradas con cédulas electorales encontradas junto a un tacho de basura en una esquina del distrito limeño de Surquillo. La situación llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir un pronunciamiento en el que exige acciones inmediatas y una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

Las cajas contenían cédulas de sufragio correspondientes a las mesas de votación 050619, 050627, 050618 y 050620 del local I.E. 6082 Los Próceres, en el distrito de Surco. En su interior, se hallaron aproximadamente 1.200 votos ya procesados, que debían mantenerse bajo custodia hasta la proclamación de los resultados oficiales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conforme a las disposiciones vigentes para la presente elección.

Defensoría emite comunicado ante grave denuncia contra ONPE

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por lo que consideró una grave vulneración de los protocolos electorales. En su comunicado, la entidad subrayó que la cadena de custodia del material electoral constituye un pilar fundamental para la integridad del proceso y la confianza ciudadana. Asimismo, advirtió sobre la fragilidad institucional expuesta por este hecho y solicitó a las autoridades competentes esclarecer los hechos con la máxima celeridad y transparencia.

Comunicado de la Defensoría del Pueblo ante denuncia de Willax sobre cédulas electorales reportadas en basurero de Surquillo
Comunicado de la Defensoría del Pueblo ante denuncia de Willax sobre cédulas electorales reportadas en basurero de Surquillo

“Exigimos la separación inmediata de todos los responsables de tan grave hallazgo que pone en manifiesto no solo una negligencia sino la fragilidad del sistema”, señala el documento oficial.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo recordó que se mantiene vigilante en el desarrollo del proceso electoral, exigiendo que este se conduzca con legalidad, transparencia y responsabilidad, con el objetivo de restablecer la confianza ciudadana en un contexto especialmente delicado para la democracia peruana.

La Defensoría del Pueblo criticó que cédulas electorales estuvieran botadas en un basurero de Surquillo
La Defensoría del Pueblo criticó que cédulas electorales estuvieran botadas en un basurero de Surquillo

¿Qué denunció el programa Beto a Saber?

El caso se conoció la noche del jueves, cuando el conductor del programa, Beto Ortiz, mostró en vivo las cajas y sobres con votos entregados por dos ciudadanos que encontraron el material en la vía pública. Según explicó Ortiz, los documentos fueron hallados a varios kilómetros del local de votación, lo que contradice los procedimientos de resguardo establecidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “La ONPE ha tenido un manejo absolutamente negligente de estas elecciones”, denunció el periodista durante la transmisión, cuestionando la transparencia del proceso.

Al tomar conocimiento del hecho, efectivos de la Policía Nacional acudieron a las instalaciones del canal Willax para levantar un acta y recoger el material, que quedó bajo resguardo policial mientras se desarrollan las investigaciones.

La jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Surco, Claudia Sandoval, reconoció públicamente que el extravío de las cajas se produjo por “un error involuntario del personal”. Sandoval explicó que, tras el cierre de las mesas, el material debía ser trasladado en vehículos contratados, pero cuatro cajas no fueron retiradas del taxi utilizado para el repliegue y la empresa de transporte no respondió a los intentos de recuperación del material.

Programa Beto a Saber muestra cómo cuatro cajas de ONPE terminaron en la basura desestimando más de 1200 votos
Programa Beto a Saber muestra cómo cuatro cajas de ONPE terminaron en la basura desestimando más de 1200 votos

Contraloría advirtió sobre problemas logísticos de la ONPE

El informe de la Contraloría General de la República publicado esta semana ya había advertido sobre irregularidades en el traslado de insumos electorales. El reporte identificó retrasos críticos y la utilización de conductores con antecedentes de infracciones graves, lo que contraviene las prohibiciones establecidas para el transporte de material sensible. Estas fallas operativas, detalló RPP, agravaron las dudas sobre la seguridad y la transparencia del proceso electoral.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo recordó que se mantiene vigilante en el desarrollo del proceso electoral, exigiendo que este se conduzca con legalidad, transparencia y responsabilidad, con el objetivo de restablecer la confianza ciudadana en un contexto especialmente delicado para la democracia peruana.

El material recuperado permanece ahora a disposición de las autoridades competentes, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan en el futuro. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los controles y la capacitación del personal encargado del manejo del material electoral, así como de garantizar la integridad del sistema.

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