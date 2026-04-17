Perú

Fiscalía tiene en la mira a Cristorata: Investigan a streamer por frases racistas contra la “población indígena”

El Ministerio Público abrió una pesquisa preliminar al creador de contenido tras sus declaraciones en vivo por los resultados de las Elecciones 2026

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Cristorata enfrenta nueva polémica por frases racistas y discriminatorias: pidió disculpas y quedó bajo investigación
Cristorata enfrenta nueva polémica por frases racistas y discriminatorias: pidió disculpas y quedó bajo investigación

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos inició una investigación preliminar contra Christopher Puente Viena, conocido como Cristorata7, luego de que emitiera expresiones consideradas racistas durante una transmisión en la plataforma Kick.

El hecho ocurrió mientras se comentaban los resultados de las elecciones presidenciales en Perú, celebradas el pasado domingo 12 de abril, generando reacciones inmediatas tanto en la esfera digital como en instituciones públicas.

La investigación fue anunciada por la Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, que señaló como fundamento el presunto delito de discriminación en agravio de la población indígena.

En el marco de las diligencias, se programó una evaluación psicológica al investigado, el análisis del video original y la transcripción de todo el contenido difundido en la transmisión, además de la declaración del streamer y otras acciones urgentes para esclarecer los hechos.

El caso se originó cuando Cristorata7, con una audiencia cercana a los 700 mil seguidores, reaccionó durante un en vivo al avance del escrutinio. Diversas frases ofensivas y peyorativas, dirigidas a electores de las regiones andinas, se viralizaron rápidamente.

En la víspera, el Ministerio de Cultura (Mincul) emitió un comunicado en el que rechazó públicamente las expresiones del streamer e informó que la Procuraduría Pública pondría el caso en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos, conforme al artículo 323 del Código Penal sobre actos de discriminación.

La entidad exhortó a la ciudadanía, y en especial a los creadores de contenido digital, a ejercer un uso responsable del lenguaje en medios de difusión y evitar expresiones que promuevan o normalicen la discriminación.

Cristorata ofreció disculpas públicas tras emitir comentarios racistas durante una transmisión en vivo por Kick, en el contexto de las Elecciones 2026.

Reacciones y alcance digital

La magnitud del incidente se explica también por el alcance de la transmisión. Las plataformas de streaming se han consolidado como espacios de interacción directa, donde los mensajes pueden viralizarse en segundos.

El contenido ofensivo no solo fue replicado en redes, sino que alcanzó a un público amplio, multiplicando el impacto y las reacciones.

El caso volvió a abrir el dabte sobre el rol de los creadores de contenido frente a las audiencias y la necesidad de fortalecer la regulación y la autorregulación en el entorno digital. El Ministerio de Cultura insistió en la importancia de la diversidad cultural y la defensa de los derechos humanos, y subrayó el compromiso institucional de activar mecanismos para prevenir prácticas discriminatorias.

Disculpas públicas

Tras la ola de críticas, Cristorata7 se pronunció sobre lo ocurrido a través de sus cuentas en X y Kick. Reconoció la gravedad de sus palabras y ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados. Sin embargo, la polémica se mantuvo vigente y la discusión sobre los límites del lenguaje en internet cobró fuerza en el debate público.

“Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana. Estuvo mal y no tiene justificación. Hablé desde la molestia y terminé faltando el respeto y generalizando, y eso no corresponde. Me hago responsable por lo que dije. A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad”, escribió en su cuenta de la plataforma antes conocida como Twitter.

Horas más tarde, Cristorata volvió a dirigirse a su audiencia, esta vez a través de su canal de Kick, para reiterar su arrepentimiento. “Pedirle disculpas a las personas que se han sentido ofendidas por mi comentario racista, la cagué no me voy a excusar”, fue lo que dijo.

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