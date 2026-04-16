El streamer explotó en redes sociales tras los resultados de la segunda vuelta electoral | X

El creador de contenido tuvo desafortunadas palabras contra los peruanos tras el avance del conteo electoral, mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continuaba el proceso de escrutinio. La expectativa en el país seguía centrada en saber quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, ya que, con el paso de los días, Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, desplazó a otros candidatos y se posicionó como posible rival. En ese contexto, Cristorata reaccionó en su canal de Kick, donde lanzó expresiones ofensivas hacia la población andina.

Las declaraciones de Cristorata se produjeron en una transmisión en vivo, tras revisar los resultados por ciudad. El streamer expresó: “Que rabia estos huevones son andinos burros oe. Si no fuera por Machu Picchu, hablo con el presidente de China para que le envíen una bomba”.

Cristorata enfrenta nueva polémica por frases racistas y discriminatorias: pidió disculpas y quedó bajo investigación

Además, agregó: “Desde ahora ya no voy a consumir mote, ni cuy. Que chu* no hay televisión, no hay celular, qué pasa puneños. No le llega el oxígeno al puto cerebro”.

En otro momento, insistió: “No comprendo qué les pasa a estos serranos. Serranos de mie*, come mote de mierda. Tú piensa que cuando JP gane, ¿te va a cambiar tu casa, te va a encementar, le va a poner ladrillo? No le va a poner ni pin*** oe, burros de mie***, rojos de mie***”.

Las disculpas tras el error

Las palabras de Cristorata generaron un fuerte rechazo en redes sociales, donde usuarios y líderes de opinión criticaron la carga discriminatoria de sus comentarios.

Ante la presión, el streamer publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter): “Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana. Estuvo mal y no tiene justificación. Hablé desde la molestia y terminé faltando el respeto y generalizando, y eso no corresponde. Me hago responsable por lo que dije. A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad”. A pesar de este pronunciamiento, la polémica continuó escalando.

Cristorata enfrenta nueva polémica por frases racistas y discriminatorias: pidió disculpas y quedó bajo investigación

En la noche, Cristorata volvió a dirigirse a su audiencia, esta vez a través de su canal de Kick, para reiterar su arrepentimiento. En sus palabras: “Pedirle disculpas a las personas que se han sentido ofendidas por mi comentario racista, la cagué no me voy a excusar”.

Siguió: “Es un comentario que hizo que muchas personas se sintieran mal. Si yo la cago voy a tener que pedir disculpas, asumir es de hombres y yo soy un hombre hecho y derecho, me consumió el show. Lancé un comentario nefasto, hice sentir mal a muchas personas y es eso”.

El streamer se conectó para expresas sus disculpas tras las críticas en su contra | TikTok

MIMP pidió proceso legal

El Ministerio de Cultura emitió un comunicado expresando su rechazo a las frases de Cristopher Puente Viena, nombre real de Cristorata, formuladas en su canal de Kick.

El documento señala: “Rechazamos las expresiones racistas emitidas por el ciudadano Cristopher Puente Viena durante una transmisión en su canal de Kick, ‘Cristorata7’, y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural de nuestro país”.

El comunicado también informó que la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura trasladará el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos para que se inicien las investigaciones preliminares, conforme al artículo 323 del Código Penal peruano, que sanciona los actos de discriminación.

Un creador de contenido difundió expresiones racistas durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick. Composición: Infobae

La intervención del Ministerio de Cultura se fundamenta en sus atribuciones para promover el respeto a la diversidad cultural y prevenir prácticas discriminatorias, activando los protocolos legales previstos por la normativa vigente.

La situación de Cristorata permanece bajo observación, con la expectativa puesta en la evolución de las investigaciones y en las eventuales consecuencias legales y sociales que puedan derivarse de este caso.