José María Balcazar evalúa hablar con Donald Trump por suspensión de compra de aviones F-16 y dice que embajador estaría “mal informado”

Tensión con EE.UU.: embajador cuestiona postergación de compra de cazas F-16. (Foto composición: Infobae Perú/Congreso/Difusión)

El presidente José María Balcázar ratificó que su Gobierno ha suspendido la firma del contrato para la compra de aviones F-16 a Estados Unidos y afirmó que evalúa comunicarse directamente con el presidente estadounidense Donald Trump, tras considerar que el embajador estadounidense Bernie Navarro estaría “mal informado” sobre la decisión.

La decisión del Ejecutivo peruano ocurre después de que la administración de Balcázar revisara los compromisos heredados del mandato de José Jerí, que había avanzado en la adquisición de aeronaves de combate F-16 a Estados Unidos por un valor estimado de 3.500 millones de soles. Según declaró a RPP Noticias, Balcázar considera que la naturaleza transitoria de su gobierno impide cerrar acuerdos de gran magnitud financiera y estratégica. Esto no fue bien recibido por el embajador de EE. UU. en Perú, Bernie Navarro, quien publicó en su cuenta en X (antes Twitter) que “si negocian de mala fe con Estados Unidos y socaban los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y seguridad de nuestro país y la región”.

Embajada de EE.UU. advierte a Perú por posible postergación de compra de aviones F-16. (Foto: FB/@usembassyperu)

“Estoy evaluando eso (comunicarse con Trump) porque en realidad este es una compra muy grande y que lógicamente necesitamos que los dineros del Perú se sopesen bien para ver si la compra es necesaria solamente a un estado o también como se había iniciado esta compra hace tiempo con las ofertas de Francia y de Escocia que tenían incluso precios mucho más baratos según el expediente que hemos revisado y Suecia está reclamando que le den una respuesta sobre su oferta”, declaró.

Balcázar reiteró que su gestión dispuso que la adquisición de los aviones F-16 se concrete con “el gobierno que viene de elecciones generales, que tiene toda la legitimidad del caso para poder decidir si adquiere o no esos aviones”. Insistió en que no se trata de una oposición a la compra, sino de una postergación para que la nueva administración decida con “tranquilidad y paciencia”. Según explicó, comprometer recursos públicos en el contexto de un gobierno de salida contravendría las buenas prácticas institucionales y podría condicionar la gestión del próximo presidente o presidenta.

F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya

Balcázar responde al embajador Navarro

Consultado sobre el mensaje del embajador Navarro, Balcázar señaló que las declaraciones no fueron adecuadas ni respetuosas y sugirió que el diplomático “de repente está mal informado” sobre los motivos reales de la suspensión. “Yo lo que no quiero es llegar a ese nivel de discusión. No olvide usted que yo estoy representando al Perú, soy presidente de la República, yo no puedo discutir ni aclarar ni cuestionar lo que este señor pueda declarar”, sostuvo el mandatario.

Añadió que la postergación del contrato “no implica ningún peligro para la relación bilateral” y que, en todo caso, una futura compra debe realizarse con un gobierno fortalecido por la voluntad popular. En ese sentido, indicó que el país tiene otras prioridades inmediatas, como el acceso a servicios básicos y la atención de necesidades sociales urgentes.

“Sería bueno conversar con el presidente Trump y explicarle lo que estoy diciendo en realidad porque eso no sería una práctica de un gobierno que vende aviones y que a través de un de un embajador este quiera en todo de repente imponer una compra. Yo no estoy diciendo que no se pueda comprar. Lo único que estoy diciendo es que se postergue”, apuntó.