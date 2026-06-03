Proponen nuevo feriado regional para julio, que incluye a los trabajadores privados

La fecha crearía un nuevo feriado largo, pero solo para Madre de Dios. - Crédito Andina

Atención, trabajadores en Madre de Dios. El congresista Eduardo Salhuana Cavides del partido Alianza Para el Progreso ha propuesto un nuevo proyecto de ley, que busca declarar el 10 de julio de cada año como un feriado regional.

“Se declara día no laborable el 10 de julio de cada año en el departamento de Madre de Dios, con motivo de conmemorarse el aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado, capital del departamento”, señala en su primer artículo.

Si bien se propone declarar como día no laborable, en la práctica es un feriado regional, no solo porque está circunscrito a Madre de Dios, sino porque incluye también a los trabajadores privados y no detalla forma de compensación de las horas no trabajadas.

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Perú también tiene 14 feriados regionales, según el reporte del Poder Ejecutivo. - Crédito Andina

Día no laborable para julio

Este día no laborable del 10 de julio no solo aplicaría al sector público y no sería compensable realmente. “La declaratoria establecida en el artículo 1 comprende a los centros de trabajo de las entidades públicas, así como a los del sector privado que prestan servicios en el departamento de Madre de Dios, conforme al régimen laboral correspondiente”, señala el proyecto de ley.

Es decir, si bien no se trata de un feriado a nivel nacional, sí sería un día libre no compensable a nivel regional, para Madre de Dios.

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“El Gobierno Regional de Madre de Dios y los gobiernos locales del departamento, en el marco de sus funciones y competencias, emiten las disposiciones administrativas pertinentes para garantizar la continuidad de los servicios indispensables para la población durante el día no laborable declarado por la presente ley”, añade.

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De igual manera, las entidades públicas y privadas comprendidas en el ámbito de aplicación de la propuesta deberán adoptan las medidas internas necesarias para asegurar la prestación de aquellos servicios que, por su naturaleza, no puedan ser suspendidos. Todo esto, si este proyecto de ley llega a ser validado por el Congreso y el Ejecutivo.

Moquegua y Tacna tuvieron feriados regionales el pasado martes 26 de mayo. - Crédito BNP

Lista de feriados regionales en 2026

Miércoles 7 de enero: Feriado no laborable en la Región de Tumbes por el Aniversario del gripo de Independencia proclamado por los habitantes de San Nicolás de Tumbes Jueves 12 de febrero: Día no laborable por aniversario de la creación política del departamento de Áncash Domingo 8 de marzo: Feriado No Laborable en homenaje al Día Internacional de la Mujer en la Región de Huancavelica Martes 26 de mayo: Día no laborable por el Aniversario de la Provincia de Ilo - Moquegua Martes 26 de mayo: Feriado no laborable en la ciudad de Tacna (provincial) por los actos conmemorativos del Alto de la Alianza. (Ley N° 24681) - Tacna Jueves 18 de junio: Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali Miércoles 24 de junio: Fiesta de San Juan - Ucayali Viernes 24 de julio: Feriado regional compensable por la Conmemoración de la Batalla de Zarumilla - Tumbes Viernes 28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849) Domingo 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR) Lunes 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna Miércoles 14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua Viernes 6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho Miércoles 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) - Moquegua Martes 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad Martes 29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo. ( Ley N.º 4185) - La Libertad.